https://ria.ru/20230112/svet-1844389348.html
В Дагестане семь муниципалитетов частично остались без света
В Дагестане семь муниципалитетов частично остались без света - РИА Новости, 12.01.2023
В Дагестане семь муниципалитетов частично остались без света
Семь муниципалитетов Дагестана частично остались без света из-за замыкания на линии и нагрузки на сети, сообщается на сайте ГУМЧС России по республике. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:03
2023-01-12T14:03
2023-01-12T14:03
происшествия
россия
жкх
электричество
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 12 янв — РИА Новости. Семь муниципалитетов Дагестана частично остались без света из-за замыкания на линии и нагрузки на сети, сообщается на сайте ГУМЧС России по республике. По информации ведомства, утром 12 января от диспетчера Дагестанского РДУ поступило сообщение о том, что в Дагестане произошло отключение электроэнергии. "Всего в зону частичного отключения попали 4 муниципальных района и 3 городских округа: Кизлярский, Новолакский, Тарумовский, Кизилюртовский районы и частично города Махачкала, Кизилюрт, Кизляр. Причины отключения — замыкание на линии и нагрузка на сети", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230112/vodosnabzhenie-1844322749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, жкх, электричество, республика дагестан
Происшествия, Россия, ЖКХ, Электричество, Республика Дагестан
В Дагестане семь муниципалитетов частично остались без света
Семь муниципалитетов Дагестана частично остались без света из-за замыкания на линии