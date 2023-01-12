https://ria.ru/20230112/svet-1844389348.html

В Дагестане семь муниципалитетов частично остались без света

В Дагестане семь муниципалитетов частично остались без света - РИА Новости, 12.01.2023

В Дагестане семь муниципалитетов частично остались без света

Семь муниципалитетов Дагестана частично остались без света из-за замыкания на линии и нагрузки на сети, сообщается на сайте ГУМЧС России по республике. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T14:03

2023-01-12T14:03

2023-01-12T14:03

происшествия

россия

жкх

электричество

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 12 янв — РИА Новости. Семь муниципалитетов Дагестана частично остались без света из-за замыкания на линии и нагрузки на сети, сообщается на сайте ГУМЧС России по республике. По информации ведомства, утром 12 января от диспетчера Дагестанского РДУ поступило сообщение о том, что в Дагестане произошло отключение электроэнергии. "Всего в зону частичного отключения попали 4 муниципальных района и 3 городских округа: Кизлярский, Новолакский, Тарумовский, Кизилюртовский районы и частично города Махачкала, Кизилюрт, Кизляр. Причины отключения — замыкание на линии и нагрузка на сети", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230112/vodosnabzhenie-1844322749.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, жкх, электричество, республика дагестан