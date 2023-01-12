Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане семь муниципалитетов частично остались без света - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230112/svet-1844389348.html
В Дагестане семь муниципалитетов частично остались без света
В Дагестане семь муниципалитетов частично остались без света - РИА Новости, 12.01.2023
В Дагестане семь муниципалитетов частично остались без света
Семь муниципалитетов Дагестана частично остались без света из-за замыкания на линии и нагрузки на сети, сообщается на сайте ГУМЧС России по республике. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:03
2023-01-12T14:03
происшествия
россия
жкх
электричество
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761270870_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_513fde3fba9db0554010ea51dcc89196.jpg
МАХАЧКАЛА, 12 янв — РИА Новости. Семь муниципалитетов Дагестана частично остались без света из-за замыкания на линии и нагрузки на сети, сообщается на сайте ГУМЧС России по республике. По информации ведомства, утром 12 января от диспетчера Дагестанского РДУ поступило сообщение о том, что в Дагестане произошло отключение электроэнергии. "Всего в зону частичного отключения попали 4 муниципальных района и 3 городских округа: Кизлярский, Новолакский, Тарумовский, Кизилюртовский районы и частично города Махачкала, Кизилюрт, Кизляр. Причины отключения — замыкание на линии и нагрузка на сети", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230112/vodosnabzhenie-1844322749.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761270870_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_7fb18d8dbafbe1965bc8a164043289d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, жкх, электричество, республика дагестан
Происшествия, Россия, ЖКХ, Электричество, Республика Дагестан
14:03 12.01.2023
 
В Дагестане семь муниципалитетов частично остались без света

Семь муниципалитетов Дагестана частично остались без света из-за замыкания на линии

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкСтеклянные изоляторы на линиях электропередач
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 12 янв — РИА Новости. Семь муниципалитетов Дагестана частично остались без света из-за замыкания на линии и нагрузки на сети, сообщается на сайте ГУМЧС России по республике.
По информации ведомства, утром 12 января от диспетчера Дагестанского РДУ поступило сообщение о том, что в Дагестане произошло отключение электроэнергии.
"Всего в зону частичного отключения попали 4 муниципальных района и 3 городских округа: Кизлярский, Новолакский, Тарумовский, Кизилюртовский районы и частично города Махачкала, Кизилюрт, Кизляр. Причины отключения — замыкание на линии и нагрузка на сети", — говорится в сообщении.
Кран - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 11:23
В Ростовской области несколько районов остались без воды из-за непогоды
 
ПроисшествияРоссияЖКХЭлектричествоРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала