https://ria.ru/20230112/sud-1844465672.html

МИД проследит за судом по нападению на 11-летнего россиянина на Крите

МИД проследит за судом по нападению на 11-летнего россиянина на Крите - РИА Новости, 12.01.2023

МИД проследит за судом по нападению на 11-летнего россиянина на Крите

Решение апелляционного суда Гааги по делу о нападении на 11-летнего россиянина Никиту Онищенко на греческом острове Крит в 2013 году, обусловлено антироссийской РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T17:51

2023-01-12T17:51

2023-01-12T18:09

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Решение апелляционного суда Гааги по делу о нападении на 11-летнего россиянина Никиту Онищенко на греческом острове Крит в 2013 году, обусловлено антироссийской кампанией, развязанной властями Нидерландов, МИД РФ намерен внимательно следить за ходом разбирательства, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ЧП произошло в 2013 году в гостинице "Лагуна" в поселке Аниссарас на острове Крит. Никита Онищенко находился на отдыхе с матерью и младшим братом, семья приехала из Москвы. Гражданин Нидерландов Сирино Схрейвер, работавший там детским аниматором, нанес 11-летнему Никите 20 ножевых ранений, в результате чего тот оказался прикован к инвалидному креслу и до сих пор нуждается в дорогостоящем лечении. Позже стало известно, что аниматор страдает серьезным психическим заболеванием, о котором ни он, ни его мать не сообщили при устройстве на работу. Суды Греции признали Схрейвера виновным, а также вынесли решение о преступном пренебрежении надзором со стороны его матери А.Зандберген, которая не приняла необходимые меры для предотвращения вреда третьим лицам. Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в 2021 году межокружной суд Гааги в рамках гражданского иска подтвердил ответственность Зандберген, предусмотрев возможность немедленного взыскания с нее денежных средств, которые должны были пойти на лечение мальчика, но ответчица подала апелляцию. 1 марта 2022 года апелляционный суд Гааги запретил взыскивать компенсацию до вынесения апелляционного решения, а 8 ноября 2022 года и вовсе отменил решение межокружного суда, оправдав Зандберген. При этом дело рассматривалось в Нидерландах по греческому праву, в рамках которого она уже была признана виновной. "Суд не только полностью проигнорировал установленные следствием факты вины Схрейвера и Зандберген, а также результаты психиатрической экспертизы, установившей, что Схрейвер был опасен для себя и для третьих лиц, но и нарушил принцип преюдиции, полностью пересмотрев уже вступивший в силу вердикт уголовного суда Греции", - отметила Захарова. Она подчеркнула, что данное решение "не имеет ничего общего с правосудием и справедливостью, открыто ущемляет законные интересы нашего гражданина, нарушает основополагающие принципы международного права" и "обусловлено беспрецедентной антироссийской кампанией, развязанной в стране голландскими властями". "Рассчитываем, что Верховный суд Нидерландов не поддастся политически мотивированному прессингу, примет к рассмотрению кассационную жалобу и вынесет справедливое решение на основании всех имеющихся материалов дела. Со своей стороны намерены внимательно следить за ходом разбирательства и оказывать Никите и его семье всестороннюю поддержку", - резюмировала дипломат.

https://ria.ru/20130516/937726116.html

https://ria.ru/20220426/paskha-1785484413.html

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Дарья Буймова

в мире, мария захарова, нидерланды, гаага, россия, новости - туризм