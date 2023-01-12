https://ria.ru/20230112/sud-1844294703.html
Суд дал по 13 лет пятерым жителям Крыма за участие в "Хизб ут-Тахрир"*
Суд дал по 13 лет пятерым жителям Крыма за участие в "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 12.01.2023
Суд дал по 13 лет пятерым жителям Крыма за участие в "Хизб ут-Тахрир"*
Южный окружной военный суд назначил по 13 лет колонии пятерым жителям Крыма за участие в деятельности ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T09:33
2023-01-12T09:33
2023-01-12T09:33
происшествия
россия
хизб ут-тахрир аль-ислами
республика крым
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв – РИА Новости. Южный окружной военный суд назначил по 13 лет колонии пятерым жителям Крыма за участие в деятельности ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщил журналистам представитель суда. Фигурантами по делу проходили Сервет Газиев, Эрфан Османов, Сейран Муртаза, Джемиль Гафаров и Алим Каримов. Им инкриминировали участие в деятельности террористической организации и приготовление к насильственному захвату власти. По данным суда, в 2016 году они вошли в состав террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, организованной на территории Крыма. После этого подсудимые регулярно участвовали в агитационно-пропагандистских занятиях данного подразделения, изучали его идеологию, а дома хранили специальную литературу. "В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строго режима на срок 13 лет каждому с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221005/krym-1821608774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, хизб ут-тахрир аль-ислами, республика крым
Происшествия, Россия, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, Республика Крым
Суд дал по 13 лет пятерым жителям Крыма за участие в "Хизб ут-Тахрир"*
Южный окружной военный суд дал по 13 лет пятерым крымчанам за участие в "Хизб ут-Тахрир"*
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв – РИА Новости. Южный окружной военный суд назначил по 13 лет колонии пятерым жителям Крыма за участие в деятельности ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщил журналистам представитель суда.
Фигурантами по делу проходили Сервет Газиев, Эрфан Османов, Сейран Муртаза, Джемиль Гафаров и Алим Каримов. Им инкриминировали участие в деятельности террористической организации и приготовление к насильственному захвату власти.
По данным суда, в 2016 году они вошли в состав террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, организованной на территории Крыма. После этого подсудимые регулярно участвовали в агитационно-пропагандистских занятиях данного подразделения, изучали его идеологию, а дома хранили специальную литературу.
"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строго режима на срок 13 лет каждому с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
* Запрещенная в России террористическая организация.