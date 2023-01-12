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Гутерреш призвал страны не вмешиваться во внутренние дела других государств
Гутерреш призвал страны не вмешиваться во внутренние дела других государств - РИА Новости, 12.01.2023
Гутерреш призвал страны не вмешиваться во внутренние дела других государств
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны пообещать не вмешиваться во внутренние дела других государств. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T18:39
2023-01-12T18:39
2023-01-12T18:39
в мире
антониу гутерреш
оон
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ООН, 12 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны пообещать не вмешиваться во внутренние дела других государств. "Я призываю все государства-члены придерживаться видения и ценностей Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека, соблюдать международное право", - сказал Гутерреш. Он призвал страны мирно разрешать споры, не прибегая к угрозе или применению силы. "(Призываю - ред.) признавать и продвигать равные права всех людей. Обязаться не вмешиваться во внутренние дела, самоопределение народов и суверенное равенство государств-членов", - подчеркнул он. Гутерреш выразил надежду, что государства-члены поддержат усилия ООН по продвижению верховенства права повсеместно, в том числе в Совете безопасности.
https://ria.ru/20221204/deputat-1836288309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, антониу гутерреш, оон
В мире, Антониу Гутерреш, ООН
Гутерреш призвал страны не вмешиваться во внутренние дела других государств
Генсек ООН Гутерреш призвал страны пообещать не вмешиваться в чужие внутренние дела
ООН, 12 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны пообещать не вмешиваться во внутренние дела других государств.
"Я призываю все государства-члены придерживаться видения и ценностей Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека, соблюдать международное право", - сказал Гутерреш.
Он призвал страны мирно разрешать споры, не прибегая к угрозе или применению силы. "(Призываю - ред.) признавать и продвигать равные права всех людей. Обязаться не вмешиваться во внутренние дела, самоопределение народов и суверенное равенство государств-членов", - подчеркнул он.
Гутерреш выразил надежду, что государства-члены поддержат усилия ООН по продвижению верховенства права повсеместно, в том числе в Совете безопасности.