https://ria.ru/20230112/strany-1844479465.html

Гутерреш призвал страны не вмешиваться во внутренние дела других государств

Гутерреш призвал страны не вмешиваться во внутренние дела других государств - РИА Новости, 12.01.2023

Гутерреш призвал страны не вмешиваться во внутренние дела других государств

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны пообещать не вмешиваться во внутренние дела других государств. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T18:39

2023-01-12T18:39

2023-01-12T18:39

в мире

антониу гутерреш

оон

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ООН, 12 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны пообещать не вмешиваться во внутренние дела других государств. "Я призываю все государства-члены придерживаться видения и ценностей Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека, соблюдать международное право", - сказал Гутерреш. Он призвал страны мирно разрешать споры, не прибегая к угрозе или применению силы. "(Призываю - ред.) признавать и продвигать равные права всех людей. Обязаться не вмешиваться во внутренние дела, самоопределение народов и суверенное равенство государств-членов", - подчеркнул он. Гутерреш выразил надежду, что государства-члены поддержат усилия ООН по продвижению верховенства права повсеместно, в том числе в Совете безопасности.

https://ria.ru/20221204/deputat-1836288309.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, антониу гутерреш, оон