https://ria.ru/20230112/strakhovanie-1844367179.html

Более 70 экспортеров застраховали риски по отсрочке платежа для МСП в ЭКСАР

Более 70 экспортеров застраховали риски по отсрочке платежа для МСП в ЭКСАР - РИА Новости, 12.01.2023

Более 70 экспортеров застраховали риски по отсрочке платежа для МСП в ЭКСАР

Более 70 предприятий малого и среднего бизнеса в 2022 году воспользовались услугой страхования "Отсрочка платежа для МСП" в ЭКСАР, сообщает Российский... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:53

2023-01-12T12:53

2023-01-12T12:53

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

снг

россия

белоруссия

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588508044_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_628edbc2360698c99e0e11fa5dbde13c.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Более 70 предприятий малого и среднего бизнеса в 2022 году воспользовались услугой страхования "Отсрочка платежа для МСП" в ЭКСАР, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Чаще всего компании МСП, которые воспользовались этим инструментом поддержки, страховали экспорт в страны СНГ, самыми популярными направлениями стали Белоруссия, Казахстан, Армения и Узбекистан. Услугой также пользовались компании, экспортирующие продукцию в Европу, страны Персидского залива, Африки и Южной Америки.Компании малого и среднего бизнеса, застрахованные по этой программе, чаще всего экспортировали продукты питания, оборудование, запчасти и строительные материалы. Кроме того, страховую защиту приобрели поставщики лекарственных препаратов, медицинского оборудования, мебели, сельскохозяйственной продукции, обуви, косметики, текстиля, упаковочных материалов, химикатов и удобрений.Малому и среднему бизнесу доступны все классические страховые услуги ЭКСАР. При этом Агентством была разработана специальная программа страхования МСП, которая учитывает потребности именно этого сегмента бизнеса. Продукт "Страхование. Отсрочка платежа МСП" можно оформить онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт". Для его получения достаточно заполнить только один документ: заявление на страхование. Стоимость услуги фиксированная и составляет 20 000 рублей. Страховка покрывает коммерческие и политические риски экспортера при работе на условии отсрочки платежа, а также позволяет экспортеру обезопасить себя от невыполнения обязанности по репатриации валютной выручки.

https://ria.ru/20221214/rets-1838674372.html

россия

белоруссия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, снг, россия, белоруссия, казахстан