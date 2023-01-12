https://ria.ru/20230112/ssj-1844384386.html

В СибНИА начали монтаж стенда для испытаний планера SSJ-NEW

В СибНИА начали монтаж стенда для испытаний планера SSJ-NEW - РИА Новости, 12.01.2023

В СибНИА начали монтаж стенда для испытаний планера SSJ-NEW

В Сибирском научно-исследовательском институте авиации им. Чаплыгина начали монтаж стенда для испытаний планера импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-NEW), РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:45

2023-01-12T13:45

2023-01-12T13:45

экономика

технологии

денис мантуров

комсомольск-на-амуре

новосибирск

иркут (корпорация)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

sukhoi superjet

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. В Сибирском научно-исследовательском институте авиации им. Чаплыгина начали монтаж стенда для испытаний планера импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-NEW), сообщил РИА Новости в пресс-службе института. "Планер SSJ-NEW сегодня был доставлен в СибНИА. Сотрудники начали монтаж испытательного стенда для проведения сертификационных статических испытаний планера", - рассказали в институте. Как сообщали в Объединенной авиастроительной корпорации, планер SSJ-NEW, изготовленный в производственном центре корпорации "Иркут" в Комсомольске-на-Амуре, прибыл в Новосибирск в среду. Испытания в СибНИА должны подтвердить статическую прочность планера и определить условия безопасной эксплуатации в соответствии с требованиями авиационных правил. На первом этапе статических испытаний в СибНИА будут испытаны на различные типы нагрузки крыло, фюзеляж, узлы навески стоек шасси, а также пилон и узлы крепления двигателя ПД-8. SSJ-NEW - российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. В октябре вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что первый полет SSJ-NEW запланирован на весну, сертификация - на декабрь 2023 года, в перспективе – выпуск 20 самолетов в год.

https://ria.ru/20220425/ssj100-1785397202.html

https://ria.ru/20230111/aeroflot-1844151175.html

комсомольск-на-амуре

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, денис мантуров, комсомольск-на-амуре, новосибирск, иркут (корпорация), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), sukhoi superjet