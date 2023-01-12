https://ria.ru/20230112/ssha-1844277806.html
Эксперт рассказал, насколько выгодно США затягивание конфликта на Украине
Эксперт рассказал, насколько выгодно США затягивание конфликта на Украине - РИА Новости, 12.01.2023
Эксперт рассказал, насколько выгодно США затягивание конфликта на Украине
Запад наращиванием военной и финансовой помощи Киеву все больше вовлекается в конфликт на Украине, затягивание военных действий является многомиллиардным... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T06:23
2023-01-12T06:23
2023-01-12T06:23
алексей мартынов (политолог)
анита ананд
сергей ознобищев
украина
сша
германия
оон
академия геополитических проблем
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Запад наращиванием военной и финансовой помощи Киеву все больше вовлекается в конфликт на Украине, затягивание военных действий является многомиллиардным бизнесом для Соединенных Штатов и руководства Украины, заявил РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Во вторник министр обороны Канады Анита Ананд подтвердила закупку у США зенитного ракетного комплекса NASAMS для Украины. В среду газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что британское правительство подтвердило, что Великобритания планирует предоставить Украине танки. Ранее президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции во Львове заявил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции. МИД ФРГ сообщил, что глава МИД Германии Анналена Бербок во время не анонсированного визита в Харьков пообещала Украине новые поставки оружия. "Безусловно во всем этом противостоянии на территории Украины Запад все больше вовлекается в конфликт через оружие, финансы, прямую политическую поддержку режима (Владимира) Зеленского. Все больше вовлекается в конфликт с Россией. Как выяснилось, это многомиллиардный бизнес для американского ВПК", - сказал он. По мнению эксперта, руководство Украины во главе с Зеленским также зарабатывают на конфликте. "Это конвертирование жизней собственного государства во вполне конкретные деньги по карманам узкого круга вовлеченных людей", - добавил Мартынов. Он отметил, что конфликт на Украине все больше "всасывает" в воронку противостояния с Россией европейские страны, которые "являются после Украины главными потерпевшими". "Пока никто не переходит грани, но с каждым витком, днем, пакетом помощи, наращиванием поставок оружия, денег на Украину эти границы все ближе", - полагает эксперт. В свою очередь директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия-США" Сергей Ознобищев заявил РИА новости, что страны Запада и Европы взяли политический курс на поддержку Украины и "если не победы, то на непроигрыш Украины в военных действиях". "Этот курс неизменный. Запад достаточно медленно принимает решения, и нам иногда кажется, что у нас все идет гораздо быстрее и эффективнее, но зато потом Запад очень сложно сворачивает с избранного пути", - подчеркнул эксперт. По его словам, если "саммит мира" под эгидой ООН не даст "позитивный толчок к изменениям", то "так дальше и будет продолжаться эскалация и поставки (военной помощи - ред.)". "Хотя они все-таки достаточно ограниченны, но эти ограничения каждый раз отодвигаются, и пренебрегать этим фактором не следует", - сказал Ознобищев. Президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов отметил, что у США, Британии, в меньшей степени у Германии и Франции есть геополитические планы для того, чтобы "ослабить Россию, чтобы СВО длилась как можно дольше". "Меня не удивляет, что (вооружение - ред.) дают дозировано Украине. Я наблюдал это в югославском конфликте, в иракском. В их интересах, прежде всего США и Британии, чтобы эта спецоперация длилась как можно дольше до определенного момента. (Киеву - ред.) будут поставлять (оружие - ред.) таким образом и поставляют, чтобы Украина не потерпела быстрых поражений, но и чтобы не нанесла быстрое поражение России", - резюмировал эксперт.
https://radiosputnik.ria.ru/20230111/ssha-1844122040.html
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https://ria.ru/20230111/ukraina-1844018623.html
https://ria.ru/20230110/donory-1844000161.html
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алексей мартынов (политолог), анита ананд, сергей ознобищев, украина, сша, германия, оон, академия геополитических проблем
Алексей Мартынов (политолог), Анита Ананд, Сергей Ознобищев, Украина, США, Германия, ООН, Академия геополитических проблем
Эксперт рассказал, насколько выгодно США затягивание конфликта на Украине
Эксперт Мартынов: затягивание конфликта на Украине является миллиардным бизнесом для США
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Запад наращиванием военной и финансовой помощи Киеву все больше вовлекается в конфликт на Украине, затягивание военных действий является многомиллиардным бизнесом для Соединенных Штатов и руководства Украины, заявил РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Во вторник министр обороны Канады Анита Ананд
подтвердила закупку у США
зенитного ракетного комплекса NASAMS для Украины. В среду газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака
сообщила, что британское правительство подтвердило, что Великобритания планирует предоставить Украине танки. Ранее президент Польши Анджей Дуда
на пресс-конференции во Львове
заявил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции. МИД ФРГ сообщил, что глава МИД Германии Анналена Бербок
во время не анонсированного визита в Харьков
пообещала Украине новые поставки оружия.
"Безусловно во всем этом противостоянии на территории Украины Запад все больше вовлекается в конфликт через оружие, финансы, прямую политическую поддержку режима (Владимира) Зеленского. Все больше вовлекается в конфликт с Россией
. Как выяснилось, это многомиллиардный бизнес для американского ВПК", - сказал он.
По мнению эксперта, руководство Украины во главе с Зеленским также зарабатывают на конфликте. "Это конвертирование жизней собственного государства во вполне конкретные деньги по карманам узкого круга вовлеченных людей", - добавил Мартынов.
Он отметил, что конфликт на Украине все больше "всасывает" в воронку противостояния с Россией европейские страны, которые "являются после Украины главными потерпевшими".
"Пока никто не переходит грани, но с каждым витком, днем, пакетом помощи, наращиванием поставок оружия, денег на Украину эти границы все ближе", - полагает эксперт.
В свою очередь директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия-США" Сергей Ознобищев
заявил РИА новости, что страны Запада и Европы
взяли политический курс на поддержку Украины и "если не победы, то на непроигрыш Украины в военных действиях".
"Этот курс неизменный. Запад достаточно медленно принимает решения, и нам иногда кажется, что у нас все идет гораздо быстрее и эффективнее, но зато потом Запад очень сложно сворачивает с избранного пути", - подчеркнул эксперт.
По его словам, если "саммит мира" под эгидой ООН
не даст "позитивный толчок к изменениям", то "так дальше и будет продолжаться эскалация и поставки (военной помощи - ред.)".
"Хотя они все-таки достаточно ограниченны, но эти ограничения каждый раз отодвигаются, и пренебрегать этим фактором не следует", - сказал Ознобищев.
Президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов
отметил, что у США, Британии, в меньшей степени у Германии и Франции
есть геополитические планы для того, чтобы "ослабить Россию, чтобы СВО длилась как можно дольше".
"Меня не удивляет, что (вооружение - ред.) дают дозировано Украине. Я наблюдал это в югославском конфликте, в иракском. В их интересах, прежде всего США и Британии, чтобы эта спецоперация длилась как можно дольше до определенного момента. (Киеву - ред.) будут поставлять (оружие - ред.) таким образом и поставляют, чтобы Украина не потерпела быстрых поражений, но и чтобы не нанесла быстрое поражение России", - резюмировал эксперт.