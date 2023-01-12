https://ria.ru/20230112/ssha-1844277806.html

Эксперт рассказал, насколько выгодно США затягивание конфликта на Украине

Эксперт рассказал, насколько выгодно США затягивание конфликта на Украине - РИА Новости, 12.01.2023

Эксперт рассказал, насколько выгодно США затягивание конфликта на Украине

Запад наращиванием военной и финансовой помощи Киеву все больше вовлекается в конфликт на Украине, затягивание военных действий является многомиллиардным... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T06:23

2023-01-12T06:23

2023-01-12T06:23

алексей мартынов (политолог)

анита ананд

сергей ознобищев

украина

сша

германия

оон

академия геополитических проблем

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Запад наращиванием военной и финансовой помощи Киеву все больше вовлекается в конфликт на Украине, затягивание военных действий является многомиллиардным бизнесом для Соединенных Штатов и руководства Украины, заявил РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Во вторник министр обороны Канады Анита Ананд подтвердила закупку у США зенитного ракетного комплекса NASAMS для Украины. В среду газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что британское правительство подтвердило, что Великобритания планирует предоставить Украине танки. Ранее президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции во Львове заявил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции. МИД ФРГ сообщил, что глава МИД Германии Анналена Бербок во время не анонсированного визита в Харьков пообещала Украине новые поставки оружия. "Безусловно во всем этом противостоянии на территории Украины Запад все больше вовлекается в конфликт через оружие, финансы, прямую политическую поддержку режима (Владимира) Зеленского. Все больше вовлекается в конфликт с Россией. Как выяснилось, это многомиллиардный бизнес для американского ВПК", - сказал он. По мнению эксперта, руководство Украины во главе с Зеленским также зарабатывают на конфликте. "Это конвертирование жизней собственного государства во вполне конкретные деньги по карманам узкого круга вовлеченных людей", - добавил Мартынов. Он отметил, что конфликт на Украине все больше "всасывает" в воронку противостояния с Россией европейские страны, которые "являются после Украины главными потерпевшими". "Пока никто не переходит грани, но с каждым витком, днем, пакетом помощи, наращиванием поставок оружия, денег на Украину эти границы все ближе", - полагает эксперт. В свою очередь директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия-США" Сергей Ознобищев заявил РИА новости, что страны Запада и Европы взяли политический курс на поддержку Украины и "если не победы, то на непроигрыш Украины в военных действиях". "Этот курс неизменный. Запад достаточно медленно принимает решения, и нам иногда кажется, что у нас все идет гораздо быстрее и эффективнее, но зато потом Запад очень сложно сворачивает с избранного пути", - подчеркнул эксперт. По его словам, если "саммит мира" под эгидой ООН не даст "позитивный толчок к изменениям", то "так дальше и будет продолжаться эскалация и поставки (военной помощи - ред.)". "Хотя они все-таки достаточно ограниченны, но эти ограничения каждый раз отодвигаются, и пренебрегать этим фактором не следует", - сказал Ознобищев. Президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов отметил, что у США, Британии, в меньшей степени у Германии и Франции есть геополитические планы для того, чтобы "ослабить Россию, чтобы СВО длилась как можно дольше". "Меня не удивляет, что (вооружение - ред.) дают дозировано Украине. Я наблюдал это в югославском конфликте, в иракском. В их интересах, прежде всего США и Британии, чтобы эта спецоперация длилась как можно дольше до определенного момента. (Киеву - ред.) будут поставлять (оружие - ред.) таким образом и поставляют, чтобы Украина не потерпела быстрых поражений, но и чтобы не нанесла быстрое поражение России", - резюмировал эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20230111/ssha-1844122040.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221225/sivkov-1841219532.html

https://ria.ru/20230111/ukraina-1844018623.html

https://ria.ru/20230110/donory-1844000161.html

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алексей мартынов (политолог), анита ананд, сергей ознобищев, украина, сша, германия, оон, академия геополитических проблем