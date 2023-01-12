https://ria.ru/20230112/ssha-1844274326.html

В США назвали причину сбоя в системе оповещения пилотов

В США назвали причину сбоя в системе оповещения пилотов - РИА Новости, 12.01.2023

В США назвали причину сбоя в системе оповещения пилотов

По предварительным данным, причиной сбоя в системе оповещения пилотов, из-за которой в США на несколько часов были прекращены вылеты внутренних рейсов, стал... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T03:22

2023-01-12T03:22

2023-01-12T05:30

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. По предварительным данным, причиной сбоя в системе оповещения пилотов, из-за которой в США на несколько часов были прекращены вылеты внутренних рейсов, стал поврежденный файл в базе данных, сообщил авиарегулятор."Наша предварительная работа по установлению причин сбоя привела к поврежденному файлу базы данных. Доказательств кибератаки на данный момент нет", - написало Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в Twitter.В среду FAA сообщило о сбое в системе оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях. Авиарегулятор США постановил временно отложить вылет всех внутренних рейсов, позднее запрет был снят.

https://ria.ru/20230111/bayden-1844173872.html

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в мире, сша, faa, технологии