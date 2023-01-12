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В США назвали причину сбоя в системе оповещения пилотов - РИА Новости, 12.01.2023
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В США назвали причину сбоя в системе оповещения пилотов
В США назвали причину сбоя в системе оповещения пилотов - РИА Новости, 12.01.2023
В США назвали причину сбоя в системе оповещения пилотов
По предварительным данным, причиной сбоя в системе оповещения пилотов, из-за которой в США на несколько часов были прекращены вылеты внутренних рейсов, стал... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T03:22
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. По предварительным данным, причиной сбоя в системе оповещения пилотов, из-за которой в США на несколько часов были прекращены вылеты внутренних рейсов, стал поврежденный файл в базе данных, сообщил авиарегулятор."Наша предварительная работа по установлению причин сбоя привела к поврежденному файлу базы данных. Доказательств кибератаки на данный момент нет", - написало Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в Twitter.В среду FAA сообщило о сбое в системе оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях. Авиарегулятор США постановил временно отложить вылет всех внутренних рейсов, позднее запрет был снят.
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в мире, сша, faa, технологии
В мире, США, FAA, Технологии
03:22 12.01.2023 (обновлено: 05:30 12.01.2023)
 
В США назвали причину сбоя в системе оповещения пилотов

FAA США: сбой в системе оповещения пилотов был вызван битым файлом в базе данных

CC BY 2.0 / Mogami Kariya / Boeing C-40CСамолет Boeing C-40C ВВС США
Самолет Boeing C-40C ВВС США - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
CC BY 2.0 / Mogami Kariya / Boeing C-40C
Самолет Boeing C-40C ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. По предварительным данным, причиной сбоя в системе оповещения пилотов, из-за которой в США на несколько часов были прекращены вылеты внутренних рейсов, стал поврежденный файл в базе данных, сообщил авиарегулятор.
"Наша предварительная работа по установлению причин сбоя привела к поврежденному файлу базы данных. Доказательств кибератаки на данный момент нет", - написало Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в Twitter.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 16:35
Байден прокомментировал ситуацию со сбоем системы оповещения пилотов
В среду FAA сообщило о сбое в системе оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях. Авиарегулятор США постановил временно отложить вылет всех внутренних рейсов, позднее запрет был снят.
 
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