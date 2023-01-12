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Конгрессмен пожаловался на трудности с набором рекрутов в армию США
Конгрессмен пожаловался на трудности с набором рекрутов в армию США - РИА Новости, 12.01.2023
Конгрессмен пожаловался на трудности с набором рекрутов в армию США
Американская армия столкнулась с проблемой набора рекрутов на военную службу, сообщил член палаты представителей конгресса США Адам Смит во время выступления в... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T01:00
2023-01-12T01:00
2023-01-12T01:15
в мире
адам смит
сша
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Американская армия столкнулась с проблемой набора рекрутов на военную службу, сообщил член палаты представителей конгресса США Адам Смит во время выступления в институте Брукингса. По мнению Смита, который ранее возглавлял комитет палаты представителей по вооруженным силам, одной их главных причин нехватки новобранцев стала пандемия. Рекрутеры были лишены возможности пополнения армейских рядов "традиционными способами" через работу в образовательных учреждениях. Как писал ранее телеканал Fox News, для решения возникшей проблемы нехватки рекрутов армия США запустила пилотный курс подготовки будущих солдат, рассчитанный на тех желающих, кто по своей физической подготовке не подходит для военной службе.
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в мире, адам смит, сша
01:00 12.01.2023 (обновлено: 01:15 12.01.2023)
Конгрессмен пожаловался на трудности с набором рекрутов в армию США
Конгрессмен Смит: армия США столкнулась с проблемой набора рекрутов на военную службу
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Американская армия столкнулась с проблемой набора рекрутов на военную службу, сообщил член палаты представителей конгресса США Адам Смит во время выступления в институте Брукингса.
"В данный момент мы совершенно точно столкнулись с проблемой набора рекрутов", - заявил он.
По мнению Смита, который ранее возглавлял комитет палаты представителей по вооруженным силам, одной их главных причин нехватки новобранцев стала пандемия. Рекрутеры были лишены возможности пополнения армейских рядов "традиционными способами" через работу в образовательных учреждениях.
Как писал ранее телеканал Fox News, для решения возникшей проблемы нехватки рекрутов армия США запустила пилотный курс подготовки будущих солдат, рассчитанный на тех желающих, кто по своей физической подготовке не подходит для военной службе.