https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844507211.html

Спецоперация, 12 января: Песков об освобождении Соледара — главное впереди

Спецоперация, 12 января: Песков об освобождении Соледара — главное впереди - РИА Новости, 12.01.2023

Спецоперация, 12 января: Песков об освобождении Соледара — главное впереди

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что по освобождению города Соледара в Донбассе была проведена огромная работа, но это событие... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T22:01

2023-01-12T22:01

2023-01-12T22:01

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что по освобождению города Соледара в Донбассе была проведена огромная работа, но это событие не повод останавливаться, главная работа еще впереди. Он также отметил, что цели специальной военной операции остаются прежними, ДНР и ЛНР как новообразованные регионы России должны быть полностью освобождены. На уточняющий вопрос, является ли целью России освобождение ЛНР и ДНР в границах 2014 года, представитель Кремля ответил утвердительно. Комментируя назначение Валерия Герасимова командующим объединенной российской группировкой войск зоне проведения спецоперации, Песков сообщил, что ему нечего добавить к заявлению Минобороны РФ по этому поводу, где объяснили такое решение с расширением масштаба задач. Накануне Минобороны РФ сообщило, что начальник Генштаба ВС России Герасимов возглавил группировку войск в зоне СВО, одним из его заместителей стал ранее занимавший эту должность главком ВКС Сергей Суровикин. Ход спецоперацииМинобороны РФ сообщило, что на купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 130 военнослужащих. Кроме того, в районах населенных пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника, отметили в Минобороны. Потери украинских войск на данном направлении составили более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. На краснолиманском направлении, отметили в Минобороны, в результате активных действий российских подразделений в сочетании с комплексным огневым поражением формирований Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новолюбовка, Невское в ЛНР и Серебрянка и Григоровка в ДНР за сутки уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля. В Минобороны РФ также подчеркнули, что ВС РФ в ходе успешных наступательных действий на донецком направлении уничтожили до 70 украинских военных, а также 8 единиц техники. Авиация и артиллерия РФ поразили два украинских склада боеприпасов в Запорожской области, сказали в Минобороны РФ. Отмечается, что также поражены 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах. В Минобороны РФ отметили, что ВС РФ на южнодонецком направлении в районах населенных пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Новоселка ДНР уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Также в МО заявили, что истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский самолет Су-25 в ДНР. Кроме того, Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили пять украинских беспилотников в ЛНР и ДНР, а также три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в Запорожской области. В ходе контрбатарейной борьбы Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили три украинские боевые машины РСЗО "Град" в Харьковской области и ДНР, две американские гаубицы М777 и М109 и американскую РЛС AN/TPQ-50 в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, в районе населенного пункта Лозовое ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Обстановка на новых территорияхПрезидент России Владимир Путин в своем поздравлении сотрудников органов прокуратуры с профессиональным праздником сказал, что важно сделать все, чтобы защитить конституционные права и безопасность жителей новых российских регионов. Он отметил, что ключевыми направлениями работы остаются противодействие экстремизму и коррупции, защита прав предпринимателей и природоохранная деятельность. Также он заявил о том, что важно уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале назвал "дешевым спектаклем" вбросы в украинских СМИ о "зеленом коридоре" в районе Соледара в ДНР. Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что сотрудники МГБ и МВД Луганской Народной Республики обнаружили схрон, предназначенный для украинских диверсантов, планировавших теракты в Луганске. Он уточнил, что в тайнике обнаружены несколько пулеметов, гранатометы, патроны различного калибра, в том числе иностранного производства, выстрел к пушке 2А28. По его словам, на данный момент устанавливаются причастные к террористической деятельности. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live" заявил о серьезном продвижении российских военных в районе Артемовска. На Запорожской АЭС Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что в Кремле оценивают ситуацию вокруг Запорожской АЭС как тревожную, Украина по-прежнему считает возможным обстреливать станцию. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в своем телеграм-канале, что Москва исходит из того, что в ходе визита на Украину главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на следующей неделе будет обсуждаться идея создания защитной зоны на Запорожской АЭС. Международная обстановкаМинистр ВМС США Карлос дель Торо написал в своем аккаунте в Twitter, что продолжение военного конфликта на Украине от шести до 12 месяцев станет угрозой для цепочек поставок в американском военно-промышленном комплексе. Дель Торо добавил, что производителям оружия необходимо увеличивать вложения в рабочую силу и проводить капитальные инвестиции для увеличения объема выпуска продукции ВПК. Президент Венгрии Каталин Новак предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине и призвала организацию руководствоваться прагматизмом, а не эмоциями. Ее слова приводит агентство MTI. Президент также призвала дипломатов работать в духе взаимного уважения к культурам друг друга и прагматизма. Телеканал Sky News сообщил со ссылкой на представителя министерства, что МИД Великобритании в курсе сообщений об обнаружении тела одного из двух пропавших в Соледаре британцев. Издание Politico сообщило со ссылкой на двух неназванных немецких официальных лиц, что позиция канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе поставки танков Leopard на Украину сильно зависит от президента США Джо Байдена. Газета Politico со ссылкой на неназванного израильского чиновника заявила, что политика Израиля в отношении Киева не изменилась, несмотря на смену власти в стране. Издание, ссылаясь на экспертов, пишет, что Израиль, "не желая расстраивать РФ", будет продолжать сопротивляться глобальным призывам об оказании военной помощи, в том числе передаче Киеву ПРО "Железный купол". Депутат Европейского парламента от Польши Анджей Садось сообщил агенству PAP, что Брюссель ускорил работу над десятым пакетом антироссийских санкций. По данным агентства, страны ЕС хотят принять новый пакет санкций перед запланированным на начало февраля саммитом Украина-ЕС в Киеве. РАР отмечает, что новые ограничения ЕС коснутся не только России, но и Белоруссии. Новый посол Ирана в Риме Мохаммед Реза Сабури опроверг сообщения о потерях на Украине беспилотников иранского производства, которые, по заявлениям СМИ, якобы активно используются Россией. Об этом он сказал на пресс-конференции в Риме. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек сказал в ходе пресс-конференции партии "Зеленые", которую транслировал телеканал Phoenix, что не хочет, чтобы Германия препятствовала Польше в поставке немецких танков Leopard 2 Украине. Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что "саммит мира" планируется провести 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. По его словам, участие России в данном саммите было бы "неестественным". Сообщения о получении Киевом кассетных боеприпасов от Анкары не имеют ничего общего с действительностью и нацелены на очернение образа Турции, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар. По его словам, Киев соблюдает международные правила ведения боевых действий. Боднар также заявил агентству, что сообщение Foreign Policy может быть частью "российской пропаганды". Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко, отвечая на вопрос, обеспокоена ли Украина ситуацией на белорусской границе, сказал, что Киев отвел часть войск на север страны. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в эфире Польского телевидения заявил, что Республика хочет вынудить другие страны НАТО поставлять на Украину танки Leopard. Бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат заявил в интервью телеканалу Sky News, что отправка Лондоном менее 50 танков Challenger Украине не поможет Киеву добиться "реальных" изменений на поле боя. Президент Сирии Башар Асад провел в четверг переговоры в Дамаске со специальным представителем президента России по САР Александром Лаврентьевым о региональной и международной ситуации, подтвердив поддержку российской спецоперации в Донбассе. Об этом говорится в сообщении офиса президента. Польское радио сообщило, что немецкие военные прибудут в Польшу на будущей неделе для обслуживания американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. По данным радио, военнослужащие из Германии должны прибыть в Польшу после выходных. Визит Москальковой в АнкаруУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила журналистам, что не обсуждала с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом создание гуманитарного коридора, так как вопросы стратегического характера обсуждаются министерствами оборон двух стран. По ее словам, стороны обсудили вопросы возвращения раненых по схеме по полной репатриации, как это определено в Женевской Конвенции, об эвакуации гражданских лиц, о взаимном возвращении на родину тех, кто совершили административные правонарушения или по суду подлежат выдворению и находятся сейчас в центрах временного размещения иностранных граждан, подлежащих эвакуации. Она добавила, что ожидает ясности от Турции по "дорожной карте" по созданию гуманитарного коридора. Москалькова отметила, что в результате обмена вернулось много раненых домой. Также она заявила, что увидела на встрече в Турции прагматичный подход украинского омбудсмена и готовность к диалогу, и отметила, что нельзя политизировать этот диалог.

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