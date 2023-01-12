https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844397410.html

ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 70 военнослужащих

ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 70 военнослужащих - РИА Новости, 12.01.2023

ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 70 военнослужащих

Российские военные продолжают успешное наступление на Донецком направлении, сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции от 12... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T14:30

2023-01-12T14:30

2023-01-12T16:34

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

донецк

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские военные продолжают успешное наступление на Донецком направлении, сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции от 12 января.На Южнодонецком направлении было нанесено комплексное огневое поражение по позициям ВСУ в районах Новомихайловки и Пречистовки в ДНР, ликвидированы до 30 человек личного состава, две боевые бронированные машины, три автомобиля.На Купянском направлении удалось уничтожить пять украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области. Кроме того, артиллерия и авиация ударили по подразделениям ВСУ в районах Кисловки и Берестового Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР. Потери противника составили более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.На Краснолиманском направлении активные действия российских подразделений в районах Стельмаховки, Новолюбовки и Невского в ЛНР, а также Серебрянки и Григоровки в ДНР привели к уничтожению более ста украинских военнослужащих, четырех бронированных машин и трех автомобилей.Кроме того, в районе города Запорожье и села Новоивановка ударами авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.Также за сутки ликвидированы три боевые машины "Град", две американские артиллерийские системы М777 и М109 "Паладин", две самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Истребитель ВКС России сбил украинский Су-25, силы ПВО уничтожили в воздухе пять дронов, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844398910.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, донецк