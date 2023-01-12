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ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 70 военнослужащих - РИА Новости, 12.01.2023
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https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844397410.html
ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 70 военнослужащих
ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 70 военнослужащих - РИА Новости, 12.01.2023
ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 70 военнослужащих
Российские военные продолжают успешное наступление на Донецком направлении, сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции от 12... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:30
2023-01-12T16:34
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
донецк
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские военные продолжают успешное наступление на Донецком направлении, сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции от 12 января.На Южнодонецком направлении было нанесено комплексное огневое поражение по позициям ВСУ в районах Новомихайловки и Пречистовки в ДНР, ликвидированы до 30 человек личного состава, две боевые бронированные машины, три автомобиля.На Купянском направлении удалось уничтожить пять украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области. Кроме того, артиллерия и авиация ударили по подразделениям ВСУ в районах Кисловки и Берестового Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР. Потери противника составили более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.На Краснолиманском направлении активные действия российских подразделений в районах Стельмаховки, Новолюбовки и Невского в ЛНР, а также Серебрянки и Григоровки в ДНР привели к уничтожению более ста украинских военнослужащих, четырех бронированных машин и трех автомобилей.Кроме того, в районе города Запорожье и села Новоивановка ударами авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.Также за сутки ликвидированы три боевые машины "Град", две американские артиллерийские системы М777 и М109 "Паладин", две самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Истребитель ВКС России сбил украинский Су-25, силы ПВО уничтожили в воздухе пять дронов, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, донецк
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Донецк
14:30 12.01.2023 (обновлено: 16:34 12.01.2023)
 
ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 70 военнослужащих

Минобороны сообщило о продолжении наступления ВС России на Донецком направлении

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкКолонна российской военной техники в зоне проведения спецоперации
Колонна российской военной техники в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Колонна российской военной техники в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские военные продолжают успешное наступление на Донецком направлении, сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции от 12 января.
"В результате авиационных ударов и огня артиллерии безвозвратные потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, а также один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", — говорится в документе.
На Южнодонецком направлении было нанесено комплексное огневое поражение по позициям ВСУ в районах Новомихайловки и Пречистовки в ДНР, ликвидированы до 30 человек личного состава, две боевые бронированные машины, три автомобиля.
На Купянском направлении удалось уничтожить пять украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области. Кроме того, артиллерия и авиация ударили по подразделениям ВСУ в районах Кисловки и Берестового Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР. Потери противника составили более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
На Краснолиманском направлении активные действия российских подразделений в районах Стельмаховки, Новолюбовки и Невского в ЛНР, а также Серебрянки и Григоровки в ДНР привели к уничтожению более ста украинских военнослужащих, четырех бронированных машин и трех автомобилей.
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22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Кроме того, в районе города Запорожье и села Новоивановка ударами авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.
Также за сутки ликвидированы три боевые машины "Град", две американские артиллерийские системы М777 и М109 "Паладин", две самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Истребитель ВКС России сбил украинский Су-25, силы ПВО уничтожили в воздухе пять дронов, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДонецк
 
 
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