14:30 12.01.2023 (обновлено: 16:34 12.01.2023)
ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 70 военнослужащих
Минобороны сообщило о продолжении наступления ВС России на Донецком направлении
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкКолонна российской военной техники в зоне проведения спецоперации
Колонна российской военной техники в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские военные продолжают успешное наступление на Донецком направлении, сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции от 12 января.
"В результате авиационных ударов и огня артиллерии безвозвратные потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, а также один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", — говорится в документе.
На Купянском направлении удалось уничтожить пять украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области. Кроме того, артиллерия и авиация ударили по подразделениям ВСУ в районах Кисловки и Берестового Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР. Потери противника составили более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
На Краснолиманском направлении активные действия российских подразделений в районах Стельмаховки, Новолюбовки и Невского в ЛНР, а также Серебрянки и Григоровки в ДНР привели к уничтожению более ста украинских военнослужащих, четырех бронированных машин и трех автомобилей.
Кроме того, в районе города Запорожье и села Новоивановка ударами авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.
Также за сутки ликвидированы три боевые машины "Град", две американские артиллерийские системы М777 и М109 "Паладин", две самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Истребитель ВКС России сбил украинский Су-25, силы ПВО уничтожили в воздухе пять дронов, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха".