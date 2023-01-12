https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844285608.html

Мобилизованные из Тувы получат подарки в канун национального Нового года

Мобилизованные из Тувы получат подарки в канун национального Нового года - РИА Новости, 12.01.2023

Мобилизованные из Тувы получат подарки в канун национального Нового года

Адресные подарки с национальной едой и другими необходимыми предметами быта получат мобилизованные из Тувы в канун празднования тувинского Нового года - Шагаа,... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T08:33

2023-01-12T08:33

2023-01-12T08:43

специальная военная операция на украине

общество

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 12 янв - РИА Новости. Адресные подарки с национальной едой и другими необходимыми предметами быта получат мобилизованные из Тувы в канун празднования тувинского Нового года - Шагаа, сообщает пресс-служба главы республики. По ее данным, в этом году по лунному календарю праздник наступает 21 февраля, поэтому, с учетом времени на дорогу, сбор гумпомощи будет производиться до 10 февраля. Организован сбор гуманитарной помощи в виде именных посылок, технических средств, предметов первой необходимости и обмундирования, которые будут направлены из Тувы в канун празднования Шагаа. "Принято решение на этот раз организовать сбор адресных посылок и помощи от желающих, содержащих в основном продукты длительного хранения. Было отмечено, что накануне национального праздника в этом плане очень кстати будут тыва далган (мука из прожаренных ячменных зёрен) и традиционная тувинская выпечка в виде боорзаков, лепешек, а также некоторые виды кисломолочной продукции, такие как курут (высушенный творог). Будет рассматриваться возможность повторной отправки мяса, исходя из имеющихся возможностей животноводческих хозяйств и с учетом погодных условий", - говорится в сообщении. Адресные посылки будут принимать от близких и родственников бойцов с четким указанием фамилии, имени, отчества, адресата и подразделения, где боец проходит службу. Кроме этого, отправителям необходимо будет указать содержимое посылки. Все посылки будут фиксироваться в специальном журнале, как и помощь, оказываемая организациями и неравнодушными жителями.

https://ria.ru/20230111/mobilizatsiya-1844190786.html

https://ria.ru/20230110/duel-1843991261.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, республика тыва