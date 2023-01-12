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Белоруссия пока не ощутила подвижек от программ с Россией, заявил Лукашенко
Белоруссия пока не ощутила подвижек от программ с Россией, заявил Лукашенко - РИА Новости, 12.01.2023
Белоруссия пока не ощутила подвижек от программ с Россией, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в процессе реализации союзных программ по экономической интеграции с Россией Минск пока не ощутил заметных... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:35
2023-01-12T11:35
2023-01-12T11:35
александр лукашенко
россия
белоруссия
минск
союзное государство
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МИНСК, 12 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в процессе реализации союзных программ по экономической интеграции с Россией Минск пока не ощутил заметных подвижек в сферах энергетики, промышленности и транспорта. "Да, проделана существенная работа по формированию и корректировке договорно-правовой базы межгосударственного сотрудничества. Но, несмотря на выполнение большинства мероприятий (предусмотренных союзными программами - ред.), заметных подвижек, прежде всего в сферах энергетики, промышленности, транспорта, Беларусь пока не ощутила", - сказал Лукашенко в четверг на совещании по реализации белорусско-российских союзных программ по углублению экономической интеграции. Президента цитирует госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте. По словам Лукашенко, выполнение программ по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов потребовало вынесения вопроса на высший уровень. "В ходе декабрьских переговоров с президентом России необходимые развязки были найдены. Как минимум, на три года. Сейчас идет работа над закреплением достигнутых договоренностей в действующих документах", - напомнил президент.
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александр лукашенко, россия, белоруссия, минск, союзное государство
Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Минск, Союзное государство
Белоруссия пока не ощутила подвижек от программ с Россией, заявил Лукашенко
Лукашенко: Минск не ощутил заметных подвижек в энергетике от союзных программ с Россией
МИНСК, 12 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в процессе реализации союзных программ по экономической интеграции с Россией Минск пока не ощутил заметных подвижек в сферах энергетики, промышленности и транспорта.
"Да, проделана существенная работа по формированию и корректировке договорно-правовой базы межгосударственного сотрудничества. Но, несмотря на выполнение большинства мероприятий (предусмотренных союзными программами - ред.), заметных подвижек, прежде всего в сферах энергетики, промышленности, транспорта, Беларусь пока не ощутила", - сказал Лукашенко в четверг на совещании по реализации белорусско-российских союзных программ по углублению экономической интеграции. Президента цитирует госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
По словам Лукашенко, выполнение программ по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов потребовало вынесения вопроса на высший уровень. "В ходе декабрьских переговоров с президентом России необходимые развязки были найдены. Как минимум, на три года. Сейчас идет работа над закреплением достигнутых договоренностей в действующих документах", - напомнил президент.