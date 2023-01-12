https://ria.ru/20230112/soledar-1844510029.html

СК проверит данные о преступных действиях украинских войск в Соледаре

СК проверит данные о преступных действиях украинских войск в Соледаре - РИА Новости, 12.01.2023

СК проверит данные о преступных действиях украинских войск в Соледаре

СК России проверит факты преступных действий против мирных граждан со стороны украинских войск в Соледаре, сообщается в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T22:23

2023-01-12T22:23

2023-01-12T22:23

специальная военная операция на украине

соледар

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. СК России проверит факты преступных действий против мирных граждан со стороны украинских войск в Соледаре, сообщается в телеграм-канале ведомства. Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.

https://ria.ru/20230112/soledar-1844486975.html

соледар

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

соледар, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, в мире