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СК проверит данные о преступных действиях украинских войск в Соледаре - РИА Новости, 12.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/soledar-1844510029.html
СК проверит данные о преступных действиях украинских войск в Соледаре
СК проверит данные о преступных действиях украинских войск в Соледаре - РИА Новости, 12.01.2023
СК проверит данные о преступных действиях украинских войск в Соледаре
СК России проверит факты преступных действий против мирных граждан со стороны украинских войск в Соледаре, сообщается в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T22:23
2023-01-12T22:23
специальная военная операция на украине
соледар
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. СК России проверит факты преступных действий против мирных граждан со стороны украинских войск в Соледаре, сообщается в телеграм-канале ведомства. Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
https://ria.ru/20230112/soledar-1844486975.html
соледар
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соледар, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Соледар, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, В мире
22:23 12.01.2023
 
СК проверит данные о преступных действиях украинских войск в Соледаре

СК проверит данные о преступных действиях ВСУ против мирных граждан в Соледаре

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. СК России проверит факты преступных действий против мирных граждан со стороны украинских войск в Соледаре, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Эвакуированная из города Соледар Донецкой Народной Республики женщина рассказала о преступных действиях украинских силовиков в отношении мирных граждан. По ее словам, ВСУ проявляли агрессию в сторону русскоязычного населения, занимали позиции в их домах, а также подвергали обстрелам жилые кварталы", - говорится в телеграм-канале СК РФ.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
Глава администрации Шахтерска о размещении жителей освобожденного Соледара - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 19:21Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеСоледарДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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