https://ria.ru/20230112/soledar-1844510029.html
СК проверит данные о преступных действиях украинских войск в Соледаре
СК проверит данные о преступных действиях украинских войск в Соледаре - РИА Новости, 12.01.2023
СК проверит данные о преступных действиях украинских войск в Соледаре
СК России проверит факты преступных действий против мирных граждан со стороны украинских войск в Соледаре, сообщается в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T22:23
2023-01-12T22:23
2023-01-12T22:23
специальная военная операция на украине
соледар
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. СК России проверит факты преступных действий против мирных граждан со стороны украинских войск в Соледаре, сообщается в телеграм-канале ведомства. Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
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соледар, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Соледар, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, В мире
СК проверит данные о преступных действиях украинских войск в Соледаре
СК проверит данные о преступных действиях ВСУ против мирных граждан в Соледаре