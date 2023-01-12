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Жителей освобожденного Соледара размещают в Шахтерске - РИА Новости, 12.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/soledar-1844486975.html
Жителей освобожденного Соледара размещают в Шахтерске
Жителей освобожденного Соледара размещают в Шахтерске - РИА Новости, 12.01.2023
Жителей освобожденного Соледара размещают в Шахтерске
Жителей освобожденного Соледара размещают в Шахтерске, где им оформляют необходимые документы и соцвыплаты, включая пенсии, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T19:21
2023-01-12T19:55
специальная военная операция на украине
в мире
евгений пригожин
денис пушилин
соледар
донецкая народная республика
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ШАХТЕРСК (ДНР), 12 янв - РИА Новости. Жителей освобожденного Соледара размещают в Шахтерске, где им оформляют необходимые документы и соцвыплаты, включая пенсии, сообщил РИА Новости глава администрации Шахтерска Александр Шатов. "На протяжении четырех дней к нам приезжают жители Соледара. В Луганскую Народную Республику (через которую проходит безопасная дорога из Соледара – ред.) их эвакуируют военные. И потом уже совместно с работниками МЧС Донецкой Народной Республики люди приезжают в город Шахтерск, так как на данный момент Шахтерск работает совместно с Артемовским районом, чтобы как можно быстрее вернуть жителей Артемовского района к нормальной жизни", - рассказал Шатов. По его словам, за четыре дня в Шахтерск приехало около 80 человек, но эта цифра постоянно растет, поскольку военные стараются максимально вывести людей из опасной зоны. "Только люди приезжают к нам сюда на территорию нашего города, с ними сразу начинают работать все социальные наши службы, в том числе пенсионный фонд. Если люди приехали сюда вчера, уже по ним есть полностью все списки, с ним начинают работать сотрудники пенсионного фонда, управления труда и социальной защиты. И после того, как принимаются документы, в течение месяца они уже получают пенсионные выплаты", - заключил глава администрации Шахтерска. Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
https://ria.ru/20230112/zelenskiy-1844480441.html
соледар
донецкая народная республика
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Глава администрации Шахтерска о размещении жителей освобожденного Соледара
Жителей освобожденного Соледара размещают в Шахтерске, где им оформляют необходимые документы и соцвыплаты, рассказал РИА Новости глава администрации Шахтерска Александр Шатов
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в мире, евгений пригожин, денис пушилин, соледар, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евгений Пригожин, Денис Пушилин, Соледар, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Воздушно-десантные войска России
19:21 12.01.2023 (обновлено: 19:55 12.01.2023)
 
Жителей освобожденного Соледара размещают в Шахтерске

Власти Шахтерска сообщили, что размещают у себя жителей освобожденного Соледара

Читать ria.ru в
ШАХТЕРСК (ДНР), 12 янв - РИА Новости. Жителей освобожденного Соледара размещают в Шахтерске, где им оформляют необходимые документы и соцвыплаты, включая пенсии, сообщил РИА Новости глава администрации Шахтерска Александр Шатов.
"На протяжении четырех дней к нам приезжают жители Соледара. В Луганскую Народную Республику (через которую проходит безопасная дорога из Соледара – ред.) их эвакуируют военные. И потом уже совместно с работниками МЧС Донецкой Народной Республики люди приезжают в город Шахтерск, так как на данный момент Шахтерск работает совместно с Артемовским районом, чтобы как можно быстрее вернуть жителей Артемовского района к нормальной жизни", - рассказал Шатов.
По его словам, за четыре дня в Шахтерск приехало около 80 человек, но эта цифра постоянно растет, поскольку военные стараются максимально вывести людей из опасной зоны. "Только люди приезжают к нам сюда на территорию нашего города, с ними сразу начинают работать все социальные наши службы, в том числе пенсионный фонд. Если люди приехали сюда вчера, уже по ним есть полностью все списки, с ним начинают работать сотрудники пенсионного фонда, управления труда и социальной защиты. И после того, как принимаются документы, в течение месяца они уже получают пенсионные выплаты", - заключил глава администрации Шахтерска.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвгений ПригожинДенис ПушилинСоледарДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Воздушно-десантные войска России
 
 
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