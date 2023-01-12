https://ria.ru/20230112/soledar-1844486975.html

Жителей освобожденного Соледара размещают в Шахтерске

Жителей освобожденного Соледара размещают в Шахтерске - РИА Новости, 12.01.2023

Жителей освобожденного Соледара размещают в Шахтерске

Жителей освобожденного Соледара размещают в Шахтерске, где им оформляют необходимые документы и соцвыплаты, включая пенсии, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T19:21

2023-01-12T19:21

2023-01-12T19:55

специальная военная операция на украине

в мире

евгений пригожин

денис пушилин

соледар

донецкая народная республика

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ШАХТЕРСК (ДНР), 12 янв - РИА Новости. Жителей освобожденного Соледара размещают в Шахтерске, где им оформляют необходимые документы и соцвыплаты, включая пенсии, сообщил РИА Новости глава администрации Шахтерска Александр Шатов. "На протяжении четырех дней к нам приезжают жители Соледара. В Луганскую Народную Республику (через которую проходит безопасная дорога из Соледара – ред.) их эвакуируют военные. И потом уже совместно с работниками МЧС Донецкой Народной Республики люди приезжают в город Шахтерск, так как на данный момент Шахтерск работает совместно с Артемовским районом, чтобы как можно быстрее вернуть жителей Артемовского района к нормальной жизни", - рассказал Шатов. По его словам, за четыре дня в Шахтерск приехало около 80 человек, но эта цифра постоянно растет, поскольку военные стараются максимально вывести людей из опасной зоны. "Только люди приезжают к нам сюда на территорию нашего города, с ними сразу начинают работать все социальные наши службы, в том числе пенсионный фонд. Если люди приехали сюда вчера, уже по ним есть полностью все списки, с ним начинают работать сотрудники пенсионного фонда, управления труда и социальной защиты. И после того, как принимаются документы, в течение месяца они уже получают пенсионные выплаты", - заключил глава администрации Шахтерска. Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.

https://ria.ru/20230112/zelenskiy-1844480441.html

соледар

донецкая народная республика

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Глава администрации Шахтерска о размещении жителей освобожденного Соледара Жителей освобожденного Соледара размещают в Шахтерске, где им оформляют необходимые документы и соцвыплаты, рассказал РИА Новости глава администрации Шахтерска Александр Шатов 2023-01-12T19:21 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евгений пригожин, денис пушилин, соледар, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воздушно-десантные войска россии