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В ДНР рассказали об отдельных очагах сопротивления в Соледаре - РИА Новости, 12.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/soledar-1844422489.html
В ДНР рассказали об отдельных очагах сопротивления в Соледаре
В ДНР рассказали об отдельных очагах сопротивления в Соледаре - РИА Новости, 12.01.2023
В ДНР рассказали об отдельных очагах сопротивления в Соледаре
В Соледаре остаются отдельные очаги сопротивления, но город находится под контролем российских военных, заявил подполковник народной милиции ДНР, депутат... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:41
2023-01-12T15:42
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
денис пушилин
донецкая народная республика
соледар
россия
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В Соледаре остаются отдельные очаги сопротивления, но город находится под контролем российских военных, заявил подполковник народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский. "В настоящий момент, действительно, в Соледаре есть еще отдельные мелкие очаги сопротивления. Наши ребята продолжают додавливать противника в этих местах. Но в целом город под нашим контролем, операция развивалась успешно, и уже западная окраина Соледара полностью под нашим контролем", - сказал Баевский в эфире "Соловьев Live". Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
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донецкая народная республика
соледар
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евгений пригожин, денис пушилин, донецкая народная республика, соледар, россия, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Соледар, Россия, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
15:41 12.01.2023 (обновлено: 15:42 12.01.2023)
 
В ДНР рассказали об отдельных очагах сопротивления в Соледаре

В ДНР заявили, что в Соледаре остались очаги сопротивления, но город под контролем

© AP Photo / LibkosДым в Соледаре
Дым в Соледаре - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Libkos
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В Соледаре остаются отдельные очаги сопротивления, но город находится под контролем российских военных, заявил подполковник народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский.
"В настоящий момент, действительно, в Соледаре есть еще отдельные мелкие очаги сопротивления. Наши ребята продолжают додавливать противника в этих местах. Но в целом город под нашим контролем, операция развивалась успешно, и уже западная окраина Соледара полностью под нашим контролем", - сказал Баевский в эфире "Соловьев Live".
Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 15:04Специальная военная операция на Украине
В ДНР сообщили об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвгений ПригожинДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаСоледарРоссияВоздушно-десантные войска РоссииБезопасность
 
 
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