https://ria.ru/20230112/soledar-1844422489.html

В ДНР рассказали об отдельных очагах сопротивления в Соледаре

В ДНР рассказали об отдельных очагах сопротивления в Соледаре - РИА Новости, 12.01.2023

В ДНР рассказали об отдельных очагах сопротивления в Соледаре

В Соледаре остаются отдельные очаги сопротивления, но город находится под контролем российских военных, заявил подполковник народной милиции ДНР, депутат... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:41

2023-01-12T15:41

2023-01-12T15:42

специальная военная операция на украине

евгений пригожин

денис пушилин

донецкая народная республика

соледар

россия

воздушно-десантные войска россии

безопасность

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В Соледаре остаются отдельные очаги сопротивления, но город находится под контролем российских военных, заявил подполковник народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский. "В настоящий момент, действительно, в Соледаре есть еще отдельные мелкие очаги сопротивления. Наши ребята продолжают додавливать противника в этих местах. Но в целом город под нашим контролем, операция развивалась успешно, и уже западная окраина Соледара полностью под нашим контролем", - сказал Баевский в эфире "Соловьев Live". Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.

https://ria.ru/20230112/soledar-1844409653.html

донецкая народная республика

соледар

россия

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Дарья Буймова

евгений пригожин, денис пушилин, донецкая народная республика, соледар, россия, воздушно-десантные войска россии, безопасность