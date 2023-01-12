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В ДНР сообщили об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре - РИА Новости, 12.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/soledar-1844409653.html
В ДНР сообщили об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре
В ДНР сообщили об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре - РИА Новости, 12.01.2023
В ДНР сообщили об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре
советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:04
2023-01-12T17:57
специальная военная операция на украине
в мире
ян гагин
соледар
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
денис пушилин
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили около пяти бригад ВСУ в Соледаре, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин. Гагин уточнил, что подразделение считается уничтоженным, когда его безвозвратные потери превышают 70 процентов. При этом какое-то количество украинских военнослужащих еще остается в городе. "Сейчас идет так называемая зачистка по поиску этих оставшихся групп, это очаговые группы, их не так много. Я думаю, это вопрос времени и этот вопрос будет разрешен в ближайшее время, буквально днями", — рассказал он. По его словам, солдаты ВСУ, которые остались в городе, находятся не в самом лучшем состоянии, и чаще всего их находят ранеными или больными.Накануне вечером руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что российские подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образовался котел, в котором ведутся бои. Основатель ЧВК "Вагнер" также указал, что ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может.По его словам, ВСУ потеряли убитыми в Соледаре 500 человек, которые не захотели сдаваться в плен. Он также рассказал, что из города вывели мирных жителей.Минобороны России тем временем сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, так как город расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230112/soledar-1844429058.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, ян гагин, соледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ян Гагин, Соледар, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин
15:04 12.01.2023 (обновлено: 17:57 12.01.2023)
 
В ДНР сообщили об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре

Советник Пушилина Гагин сообщил об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили около пяти бригад ВСУ в Соледаре, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин.
"Я думаю, несколько выше сама цифра по потерям, потому что в эти потери не заложены наемники, которых там было достаточно много", — добавил он.
Гагин уточнил, что подразделение считается уничтоженным, когда его безвозвратные потери превышают 70 процентов.
При этом какое-то количество украинских военнослужащих еще остается в городе.
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"Сейчас идет так называемая зачистка по поиску этих оставшихся групп, это очаговые группы, их не так много. Я думаю, это вопрос времени и этот вопрос будет разрешен в ближайшее время, буквально днями", — рассказал он.
По его словам, солдаты ВСУ, которые остались в городе, находятся не в самом лучшем состоянии, и чаще всего их находят ранеными или больными.
Накануне вечером руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что российские подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образовался котел, в котором ведутся бои. Основатель ЧВК "Вагнер" также указал, что ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может.
По его словам, ВСУ потеряли убитыми в Соледаре 500 человек, которые не захотели сдаваться в плен. Он также рассказал, что из города вывели мирных жителей.
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Минобороны России тем временем сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, так как город расположен в центре линии обороны АртемовскСеверск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯн ГагинСоледарДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДенис Пушилин
 
 
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