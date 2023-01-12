https://ria.ru/20230112/soledar-1844409653.html

В ДНР сообщили об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре

В ДНР сообщили об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре - РИА Новости, 12.01.2023

В ДНР сообщили об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре

советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:04

2023-01-12T15:04

2023-01-12T17:57

специальная военная операция на украине

в мире

ян гагин

соледар

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

денис пушилин

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили около пяти бригад ВСУ в Соледаре, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин. Гагин уточнил, что подразделение считается уничтоженным, когда его безвозвратные потери превышают 70 процентов. При этом какое-то количество украинских военнослужащих еще остается в городе. "Сейчас идет так называемая зачистка по поиску этих оставшихся групп, это очаговые группы, их не так много. Я думаю, это вопрос времени и этот вопрос будет разрешен в ближайшее время, буквально днями", — рассказал он. По его словам, солдаты ВСУ, которые остались в городе, находятся не в самом лучшем состоянии, и чаще всего их находят ранеными или больными.Накануне вечером руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что российские подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образовался котел, в котором ведутся бои. Основатель ЧВК "Вагнер" также указал, что ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может.По его словам, ВСУ потеряли убитыми в Соледаре 500 человек, которые не захотели сдаваться в плен. Он также рассказал, что из города вывели мирных жителей.Минобороны России тем временем сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, так как город расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230112/soledar-1844429058.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230112/soledar-1844380107.html

соледар

донецкая народная республика

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в мире, ян гагин, соледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин