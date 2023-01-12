15:04 12.01.2023 (обновлено: 17:57 12.01.2023)
В ДНР сообщили об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре
Советник Пушилина Гагин сообщил об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили около пяти бригад ВСУ в Соледаре, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин.
"Я думаю, несколько выше сама цифра по потерям, потому что в эти потери не заложены наемники, которых там было достаточно много", — добавил он.
Гагин уточнил, что подразделение считается уничтоженным, когда его безвозвратные потери превышают 70 процентов.
При этом какое-то количество украинских военнослужащих еще остается в городе.
"Сейчас идет так называемая зачистка по поиску этих оставшихся групп, это очаговые группы, их не так много. Я думаю, это вопрос времени и этот вопрос будет разрешен в ближайшее время, буквально днями", — рассказал он.
По его словам, солдаты ВСУ, которые остались в городе, находятся не в самом лучшем состоянии, и чаще всего их находят ранеными или больными.
Накануне вечером руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что российские подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образовался котел, в котором ведутся бои. Основатель ЧВК "Вагнер" также указал, что ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может.
По его словам, ВСУ потеряли убитыми в Соледаре 500 человек, которые не захотели сдаваться в плен. Он также рассказал, что из города вывели мирных жителей.
Минобороны России тем временем сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, так как город расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.