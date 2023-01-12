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В Кремле отметили героизм российских военных при взятии Соледара - РИА Новости, 12.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/soledar-1844380107.html
В Кремле отметили героизм российских военных при взятии Соледара
В Кремле отметили героизм российских военных при взятии Соледара - РИА Новости, 12.01.2023
В Кремле отметили героизм российских военных при взятии Соледара
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил героизм и самоотверженность российских военных при взятии Соледара. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:32
2023-01-12T17:26
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
соледар
донецкая народная республика
евгений пригожин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
денис пушилин
артемовск
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил героизм и самоотверженность российских военных при взятии Соледара.По его словам, Вооруженные силы проделали гигантскую работу на этом и других направлениях в зоне боевых действий.Представитель Кремля уточнил, что российская армия продолжит наступление.Накануне Минобороны заявило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга, а штурмовые отряды ведут бой в самом городе. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин позже вечером сообщил о полном освобождении Соледара.Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, взятие города под контроль кратно улучшило возможности для освобождения Артемовска.Соледар стратегически важен для Киева, так как находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
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соледар
донецкая народная республика
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дмитрий песков, соледар, донецкая народная республика, евгений пригожин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), денис пушилин, артемовск, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Соледар, Донецкая Народная Республика, Евгений Пригожин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Денис Пушилин, Артемовск, Воздушно-десантные войска России
13:32 12.01.2023 (обновлено: 17:26 12.01.2023)
 
В Кремле отметили героизм российских военных при взятии Соледара

Песков заявил, что российские военные в Соледаре действовали героически и самоотверженно

© AP Photo / LibkosДым в Соледаре
Дым в Соледаре - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Libkos
Дым в Соледаре. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил героизм и самоотверженность российских военных при взятии Соледара.
По его словам, Вооруженные силы проделали гигантскую работу на этом и других направлениях в зоне боевых действий.

"Мы будем помнить тех героев, которые потеряли свои жизни, которые заботятся о тех, кто был ранен, но впереди еще много работы. <...> Это не время останавливаться, не время потирать руки и так далее, главная работа еще впереди", — отметил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что российская армия продолжит наступление.
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Накануне Минобороны заявило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга, а штурмовые отряды ведут бой в самом городе. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин позже вечером сообщил о полном освобождении Соледара.
Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, взятие города под контроль кратно улучшило возможности для освобождения Артемовска.
Соледар стратегически важен для Киева, так как находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковСоледарДонецкая Народная РеспубликаЕвгений ПригожинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Денис ПушилинАртемовскВоздушно-десантные войска России
 
 
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