13:32 12.01.2023 (обновлено: 17:26 12.01.2023)
В Кремле отметили героизм российских военных при взятии Соледара
Песков заявил, что российские военные в Соледаре действовали героически и самоотверженно
© AP Photo / LibkosДым в Соледаре
© AP Photo / Libkos
Дым в Соледаре. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил героизм и самоотверженность российских военных при взятии Соледара.
По его словам, Вооруженные силы проделали гигантскую работу на этом и других направлениях в зоне боевых действий.
"Мы будем помнить тех героев, которые потеряли свои жизни, которые заботятся о тех, кто был ранен, но впереди еще много работы. <...> Это не время останавливаться, не время потирать руки и так далее, главная работа еще впереди", — отметил Песков.
Представитель Кремля уточнил, что российская армия продолжит наступление.
Накануне Минобороны заявило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга, а штурмовые отряды ведут бой в самом городе. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин позже вечером сообщил о полном освобождении Соледара.
Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, взятие города под контроль кратно улучшило возможности для освобождения Артемовска.
Соледар стратегически важен для Киева, так как находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.