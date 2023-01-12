https://ria.ru/20230112/soledar-1844380107.html

В Кремле отметили героизм российских военных при взятии Соледара

В Кремле отметили героизм российских военных при взятии Соледара - РИА Новости, 12.01.2023

В Кремле отметили героизм российских военных при взятии Соледара

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил героизм и самоотверженность российских военных при взятии Соледара. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:32

2023-01-12T13:32

2023-01-12T17:26

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

соледар

донецкая народная республика

евгений пригожин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

денис пушилин

артемовск

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил героизм и самоотверженность российских военных при взятии Соледара.По его словам, Вооруженные силы проделали гигантскую работу на этом и других направлениях в зоне боевых действий.Представитель Кремля уточнил, что российская армия продолжит наступление.Накануне Минобороны заявило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга, а штурмовые отряды ведут бой в самом городе. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин позже вечером сообщил о полном освобождении Соледара.Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, взятие города под контроль кратно улучшило возможности для освобождения Артемовска.Соледар стратегически важен для Киева, так как находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

https://ria.ru/20230111/spetsoperatsiya-1844094975.html

соледар

донецкая народная республика

артемовск

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, соледар, донецкая народная республика, евгений пригожин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), денис пушилин, артемовск, воздушно-десантные войска россии