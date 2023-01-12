08:05 12.01.2023 (обновлено: 09:13 12.01.2023)
Пушилин прокомментировал сообщения в украинских СМИ о "коридоре" в Соледаре
Врио главы ДНР Пушилин назвал сообщения о зеленом коридоре в Соледаре дешевым спектаклем
© AP Photo / LibkosДым в Соледаре
© AP Photo / Libkos
Дым в Соледаре. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг утверждения в украинских СМИ о "зеленом коридоре" для попавших в окружение боевиков ВСУ в районе Соледара.
Он назвал такие утверждения "дешевым спектаклем", и вспомнил о событиях Великой Отечественной войны.
"Ровно 80 лет назад началась операция советских войск по ликвидации сталинградского котла. Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса "процедуры экстракшн", — написал Пушилин в своем Telegram.
Накануне вечером руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ потеряли убитыми в Соледаре 500 человек, которые не захотели сдаваться в плен. Он также рассказал, что из города вывели мирных жителей.
По его словам, российские подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образовался "котел", в котором ведутся бои. Основатель ЧВК "Вагнер" также указал, что ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может.
Минобороны России тем временем сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, так как город расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.