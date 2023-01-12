https://ria.ru/20230112/soledar-1844283456.html

Пушилин прокомментировал сообщения в украинских СМИ о "коридоре" в Соледаре

Пушилин прокомментировал сообщения в украинских СМИ о "коридоре" в Соледаре - РИА Новости, 12.01.2023

Пушилин прокомментировал сообщения в украинских СМИ о "коридоре" в Соледаре

Врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг утверждения в украинских СМИ о "зеленом коридоре" для попавших в окружение боевиков ВСУ в районе Соледара. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T08:05

2023-01-12T08:05

2023-01-12T09:13

специальная военная операция на украине

в мире

евгений пригожин

денис пушилин

донецкая народная республика

соледар

россия

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг утверждения в украинских СМИ о "зеленом коридоре" для попавших в окружение боевиков ВСУ в районе Соледара. Он назвал такие утверждения "дешевым спектаклем", и вспомнил о событиях Великой Отечественной войны.Накануне вечером руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ потеряли убитыми в Соледаре 500 человек, которые не захотели сдаваться в плен. Он также рассказал, что из города вывели мирных жителей. По его словам, российские подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образовался "котел", в котором ведутся бои. Основатель ЧВК "Вагнер" также указал, что ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Минобороны России тем временем сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, так как город расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230111/soledar-1844255067.html

https://ria.ru/20230111/soledar-1844134279.html

донецкая народная республика

соледар

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, евгений пригожин, денис пушилин, донецкая народная республика, соледар, россия, воздушно-десантные войска россии