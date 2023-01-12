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Пушилин прокомментировал сообщения в украинских СМИ о "коридоре" в Соледаре - РИА Новости, 12.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/soledar-1844283456.html
Пушилин прокомментировал сообщения в украинских СМИ о "коридоре" в Соледаре
Пушилин прокомментировал сообщения в украинских СМИ о "коридоре" в Соледаре - РИА Новости, 12.01.2023
Пушилин прокомментировал сообщения в украинских СМИ о "коридоре" в Соледаре
Врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг утверждения в украинских СМИ о "зеленом коридоре" для попавших в окружение боевиков ВСУ в районе Соледара. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T08:05
2023-01-12T09:13
специальная военная операция на украине
в мире
евгений пригожин
денис пушилин
донецкая народная республика
соледар
россия
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг утверждения в украинских СМИ о "зеленом коридоре" для попавших в окружение боевиков ВСУ в районе Соледара. Он назвал такие утверждения "дешевым спектаклем", и вспомнил о событиях Великой Отечественной войны.Накануне вечером руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ потеряли убитыми в Соледаре 500 человек, которые не захотели сдаваться в плен. Он также рассказал, что из города вывели мирных жителей. По его словам, российские подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образовался "котел", в котором ведутся бои. Основатель ЧВК "Вагнер" также указал, что ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Минобороны России тем временем сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, так как город расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230111/soledar-1844255067.html
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донецкая народная республика
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в мире, евгений пригожин, денис пушилин, донецкая народная республика, соледар, россия, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евгений Пригожин, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Соледар, Россия, Воздушно-десантные войска России
08:05 12.01.2023 (обновлено: 09:13 12.01.2023)
 
Пушилин прокомментировал сообщения в украинских СМИ о "коридоре" в Соледаре

Врио главы ДНР Пушилин назвал сообщения о зеленом коридоре в Соледаре дешевым спектаклем

© AP Photo / LibkosДым в Соледаре
Дым в Соледаре - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Libkos
Дым в Соледаре. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг утверждения в украинских СМИ о "зеленом коридоре" для попавших в окружение боевиков ВСУ в районе Соледара.
Он назвал такие утверждения "дешевым спектаклем", и вспомнил о событиях Великой Отечественной войны.
"Ровно 80 лет назад началась операция советских войск по ликвидации сталинградского котла. Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса "процедуры экстракшн", — написал Пушилин в своем Telegram.
Накануне вечером руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ потеряли убитыми в Соледаре 500 человек, которые не захотели сдаваться в плен. Он также рассказал, что из города вывели мирных жителей.
Дым в Соледаре - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 21:25Специальная военная операция на Украине
Пригожин заявил о полном освобождении Соледара
По его словам, российские подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образовался "котел", в котором ведутся бои. Основатель ЧВК "Вагнер" также указал, что ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может.
Минобороны России тем временем сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, так как город расположен в центре линии обороны АртемовскСеверск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Западные СМИ назвали ситуацию в Соледаре солью на раны Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвгений ПригожинДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаСоледарРоссияВоздушно-десантные войска России
 
 
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