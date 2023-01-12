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Горнолыжные курорты Сочи открыли продажу единых ски-пассов - РИА Новости, 12.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230112/sochi-1844364615.html
Горнолыжные курорты Сочи открыли продажу единых ски-пассов
Горнолыжные курорты Сочи открыли продажу единых ски-пассов - РИА Новости, 12.01.2023
Горнолыжные курорты Сочи открыли продажу единых ски-пассов
Три крупных горных курорта в Сочи "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром" запустили продажу единых ски-пассов, которые открывают туристам возможность... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:22
2023-01-12T15:22
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новости - туризм
сочи
роза хутор
газпром
красная поляна
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СОЧИ, 12 янв – РИА Новости. Три крупных горных курорта в Сочи "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром" запустили продажу единых ски-пассов, которые открывают туристам возможность пользоваться трассами сразу всех комплексов. Таким образом, единый абонемент увеличивает протяженность трасс для катания более чем на 170 километров."Билеты можно приобрести не онлайн на сайте, а только в кассах одного из трех курортов", – пояснили РИА Новости в пресс-службе "Красной Поляны". Там уточнили, что для владельцев единых карт между нижними станциями канатных дорог трех курортов дополнительно будет курсировать специальный автобус ski-bus.Система единых ски-пассов в Сочи с 2019 года обычно стартует с началом зимнего сезона, однако в 2022 году из-за аномально теплого декабря "Роза Хутор" и "Газпром" не смогли открыть трассы – в горах не было снега. Так что продажа единого билета стала невозможной. Сейчас все склоны доступны, руководством трех горных курортов было принято решение запустить продажу единых ски-пассов. В сезоне 2019 года между курортами "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" был подписан договор о введении единого билета, который дает право лыжникам и сноубордистам кататься на трассах трех комплексов, пользоваться прокатом снаряжения, услугами инструкторов, кафе. Тогда стоимость взрослого дневного ски-пасса составляла 3,5 тысячи рублей, в 2021-м она выросла до 4 тысяч рублей. Сейчас, чтобы покататься, туристу необходимо заплатить 4,4 тысячи рублей за один день катания. Курорты заявляют, что единые ски-пассы выгоднее покупать на сезон, тогда они обходятся значительно дешевле.
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туризм, туристы, новости - туризм, сочи, роза хутор, газпром, красная поляна, сноуборд
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Сочи, Роза Хутор, Газпром, Красная Поляна, Сноуборд
15:22 12.01.2023
 
Горнолыжные курорты Сочи открыли продажу единых ски-пассов

Горные курорты Сочи открыли продажу единых ски-пассов, купить их можно только в кассах

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкОтдыхающие на подъемнике на горнолыжном склоне во время открытия сезона на территории Красной Поляны Большого Сочи
Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном склоне во время открытия сезона на территории Красной Поляны Большого Сочи - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 12 янв – РИА Новости. Три крупных горных курорта в Сочи "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром" запустили продажу единых ски-пассов, которые открывают туристам возможность пользоваться трассами сразу всех комплексов.
Таким образом, единый абонемент увеличивает протяженность трасс для катания более чем на 170 километров.
"Билеты можно приобрести не онлайн на сайте, а только в кассах одного из трех курортов", – пояснили РИА Новости в пресс-службе "Красной Поляны". Там уточнили, что для владельцев единых карт между нижними станциями канатных дорог трех курортов дополнительно будет курсировать специальный автобус ski-bus.
Система единых ски-пассов в Сочи с 2019 года обычно стартует с началом зимнего сезона, однако в 2022 году из-за аномально теплого декабря "Роза Хутор" и "Газпром" не смогли открыть трассы – в горах не было снега. Так что продажа единого билета стала невозможной. Сейчас все склоны доступны, руководством трех горных курортов было принято решение запустить продажу единых ски-пассов.
В сезоне 2019 года между курортами "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" был подписан договор о введении единого билета, который дает право лыжникам и сноубордистам кататься на трассах трех комплексов, пользоваться прокатом снаряжения, услугами инструкторов, кафе. Тогда стоимость взрослого дневного ски-пасса составляла 3,5 тысячи рублей, в 2021-м она выросла до 4 тысяч рублей.
Сейчас, чтобы покататься, туристу необходимо заплатить 4,4 тысячи рублей за один день катания. Курорты заявляют, что единые ски-пассы выгоднее покупать на сезон, тогда они обходятся значительно дешевле.
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