https://ria.ru/20230112/sochi-1844364615.html
Горнолыжные курорты Сочи открыли продажу единых ски-пассов
Горнолыжные курорты Сочи открыли продажу единых ски-пассов - РИА Новости, 12.01.2023
Горнолыжные курорты Сочи открыли продажу единых ски-пассов
Три крупных горных курорта в Сочи "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром" запустили продажу единых ски-пассов, которые открывают туристам возможность... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:22
2023-01-12T15:22
2023-01-12T15:22
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
сочи
роза хутор
газпром
красная поляна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828333987_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_12f095395fc2260c18a10f96a78c6880.jpg
СОЧИ, 12 янв – РИА Новости. Три крупных горных курорта в Сочи "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром" запустили продажу единых ски-пассов, которые открывают туристам возможность пользоваться трассами сразу всех комплексов. Таким образом, единый абонемент увеличивает протяженность трасс для катания более чем на 170 километров."Билеты можно приобрести не онлайн на сайте, а только в кассах одного из трех курортов", – пояснили РИА Новости в пресс-службе "Красной Поляны". Там уточнили, что для владельцев единых карт между нижними станциями канатных дорог трех курортов дополнительно будет курсировать специальный автобус ski-bus.Система единых ски-пассов в Сочи с 2019 года обычно стартует с началом зимнего сезона, однако в 2022 году из-за аномально теплого декабря "Роза Хутор" и "Газпром" не смогли открыть трассы – в горах не было снега. Так что продажа единого билета стала невозможной. Сейчас все склоны доступны, руководством трех горных курортов было принято решение запустить продажу единых ски-пассов. В сезоне 2019 года между курортами "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" был подписан договор о введении единого билета, который дает право лыжникам и сноубордистам кататься на трассах трех комплексов, пользоваться прокатом снаряжения, услугами инструкторов, кафе. Тогда стоимость взрослого дневного ски-пасса составляла 3,5 тысячи рублей, в 2021-м она выросла до 4 тысяч рублей. Сейчас, чтобы покататься, туристу необходимо заплатить 4,4 тысячи рублей за один день катания. Курорты заявляют, что единые ски-пассы выгоднее покупать на сезон, тогда они обходятся значительно дешевле.
https://ria.ru/20221125/kurorty-1833960956.html
сочи
красная поляна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828333987_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_38b511f452e826971144cc14ec93b0c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, сочи, роза хутор, газпром, красная поляна, сноуборд
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Сочи, Роза Хутор, Газпром, Красная Поляна, Сноуборд
Горнолыжные курорты Сочи открыли продажу единых ски-пассов
Горные курорты Сочи открыли продажу единых ски-пассов, купить их можно только в кассах
СОЧИ, 12 янв – РИА Новости. Три крупных горных курорта в Сочи "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром" запустили продажу единых ски-пассов, которые открывают туристам возможность пользоваться трассами сразу всех комплексов.
Таким образом, единый абонемент увеличивает протяженность трасс для катания более чем на 170 километров.
"Билеты можно приобрести не онлайн на сайте, а только в кассах одного из трех курортов", – пояснили РИА Новости в пресс-службе "Красной Поляны". Там уточнили, что для владельцев единых карт между нижними станциями канатных дорог трех курортов дополнительно будет курсировать специальный автобус ski-bus.
Система единых ски-пассов в Сочи с 2019 года обычно стартует с началом зимнего сезона, однако в 2022 году из-за аномально теплого декабря "Роза Хутор" и "Газпром" не смогли открыть трассы – в горах не было снега. Так что продажа единого билета стала невозможной. Сейчас все склоны доступны, руководством трех горных курортов было принято решение запустить продажу единых ски-пассов.
В сезоне 2019 года между курортами "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" был подписан договор о введении единого билета, который дает право лыжникам и сноубордистам кататься на трассах трех комплексов, пользоваться прокатом снаряжения, услугами инструкторов, кафе. Тогда стоимость взрослого дневного ски-пасса составляла 3,5 тысячи рублей, в 2021-м она выросла до 4 тысяч рублей.
Сейчас, чтобы покататься, туристу необходимо заплатить 4,4 тысячи рублей за один день катания. Курорты заявляют, что единые ски-пассы выгоднее покупать на сезон, тогда они обходятся значительно дешевле.