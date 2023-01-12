https://ria.ru/20230112/sochi-1844364615.html

Горнолыжные курорты Сочи открыли продажу единых ски-пассов

Горнолыжные курорты Сочи открыли продажу единых ски-пассов - РИА Новости, 12.01.2023

Горнолыжные курорты Сочи открыли продажу единых ски-пассов

Три крупных горных курорта в Сочи "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром" запустили продажу единых ски-пассов, которые открывают туристам возможность... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:22

2023-01-12T15:22

2023-01-12T15:22

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СОЧИ, 12 янв – РИА Новости. Три крупных горных курорта в Сочи "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром" запустили продажу единых ски-пассов, которые открывают туристам возможность пользоваться трассами сразу всех комплексов. Таким образом, единый абонемент увеличивает протяженность трасс для катания более чем на 170 километров."Билеты можно приобрести не онлайн на сайте, а только в кассах одного из трех курортов", – пояснили РИА Новости в пресс-службе "Красной Поляны". Там уточнили, что для владельцев единых карт между нижними станциями канатных дорог трех курортов дополнительно будет курсировать специальный автобус ski-bus.Система единых ски-пассов в Сочи с 2019 года обычно стартует с началом зимнего сезона, однако в 2022 году из-за аномально теплого декабря "Роза Хутор" и "Газпром" не смогли открыть трассы – в горах не было снега. Так что продажа единого билета стала невозможной. Сейчас все склоны доступны, руководством трех горных курортов было принято решение запустить продажу единых ски-пассов. В сезоне 2019 года между курортами "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" был подписан договор о введении единого билета, который дает право лыжникам и сноубордистам кататься на трассах трех комплексов, пользоваться прокатом снаряжения, услугами инструкторов, кафе. Тогда стоимость взрослого дневного ски-пасса составляла 3,5 тысячи рублей, в 2021-м она выросла до 4 тысяч рублей. Сейчас, чтобы покататься, туристу необходимо заплатить 4,4 тысячи рублей за один день катания. Курорты заявляют, что единые ски-пассы выгоднее покупать на сезон, тогда они обходятся значительно дешевле.

https://ria.ru/20221125/kurorty-1833960956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, новости - туризм, сочи, роза хутор, газпром, красная поляна, сноуборд