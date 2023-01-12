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В нынешней ситуации важно создать четкую картину событий, заявил Мишустин - РИА Новости, 12.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/sobytiya-1844446559.html
В нынешней ситуации важно создать четкую картину событий, заявил Мишустин
В нынешней ситуации важно создать четкую картину событий, заявил Мишустин - РИА Новости, 12.01.2023
В нынешней ситуации важно создать четкую картину событий, заявил Мишустин
Создание четкой картины событий особенно важно сейчас, когда Россия борется за сохранение русского мира, за право людей самим решать, на каком языке говорить,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:49
2023-01-12T16:59
специальная военная операция на украине
общество
михаил мишустин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Создание четкой картины событий особенно важно сейчас, когда Россия борется за сохранение русского мира, за право людей самим решать, на каком языке говорить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения правительственных премий в области СМИ в четверг. Во время церемонии Мишустин отметил, что в 2022 году Россия столкнулась с фальсификацией и пропагандой в западных медиа, которые занялись оправданием необоснованных санкций, разворовыванием российского имущества и военных преступлений. Обращаясь к российским журналистам, премьер отметил, что таким агрессивным нападкам они противопоставили взвешенный и ответственный подход к отбору фактов, проверке источников, готовность защищать интересы своей родины. "Ваш опыт, знания, профессионализм незаменимы для создания четкой и ясной картины событий. Что особенно важно сейчас, когда наша страна борется за сохранение русского мира, за право людей самим решать, на каком языке говорить", - сказал Мишустин. На церемонии Мишустин вручил правительственную премию собственному корреспондент РИА Новости Олесе Потаповой за освещение событий в ЛНР, также лауреатами стали гендиректор "Издательского дома Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин (посмертно) и военные корреспонденты, освещающие события в зоне специальной военной операции на территории Украины.
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общество, михаил мишустин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Михаил Мишустин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:49 12.01.2023 (обновлено: 16:59 12.01.2023)
 
В нынешней ситуации важно создать четкую картину событий, заявил Мишустин

Премьер Мишустин отметил важность создания четкой картины событий в нынешней ситуации

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2022 год
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2022 год - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2022 год
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Создание четкой картины событий особенно важно сейчас, когда Россия борется за сохранение русского мира, за право людей самим решать, на каком языке говорить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения правительственных премий в области СМИ в четверг.
Во время церемонии Мишустин отметил, что в 2022 году Россия столкнулась с фальсификацией и пропагандой в западных медиа, которые занялись оправданием необоснованных санкций, разворовыванием российского имущества и военных преступлений. Обращаясь к российским журналистам, премьер отметил, что таким агрессивным нападкам они противопоставили взвешенный и ответственный подход к отбору фактов, проверке источников, готовность защищать интересы своей родины.
"Ваш опыт, знания, профессионализм незаменимы для создания четкой и ясной картины событий. Что особенно важно сейчас, когда наша страна борется за сохранение русского мира, за право людей самим решать, на каком языке говорить", - сказал Мишустин.
На церемонии Мишустин вручил правительственную премию собственному корреспондент РИА Новости Олесе Потаповой за освещение событий в ЛНР, также лауреатами стали гендиректор "Издательского дома Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин (посмертно) и военные корреспонденты, освещающие события в зоне специальной военной операции на территории Украины.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и собственный корреспондент ФГУП МИА Россия сегодня Олеся Потапова на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2022 год - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 15:16
Мишустин наградил журналиста РИА Новости за освещение событий в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоМихаил МишустинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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