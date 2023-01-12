https://ria.ru/20230112/sobytiya-1844446559.html
В нынешней ситуации важно создать четкую картину событий, заявил Мишустин
В нынешней ситуации важно создать четкую картину событий, заявил Мишустин - РИА Новости, 12.01.2023
В нынешней ситуации важно создать четкую картину событий, заявил Мишустин
Создание четкой картины событий особенно важно сейчас, когда Россия борется за сохранение русского мира, за право людей самим решать, на каком языке говорить,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:49
2023-01-12T16:49
2023-01-12T16:59
специальная военная операция на украине
общество
михаил мишустин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Создание четкой картины событий особенно важно сейчас, когда Россия борется за сохранение русского мира, за право людей самим решать, на каком языке говорить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения правительственных премий в области СМИ в четверг. Во время церемонии Мишустин отметил, что в 2022 году Россия столкнулась с фальсификацией и пропагандой в западных медиа, которые занялись оправданием необоснованных санкций, разворовыванием российского имущества и военных преступлений. Обращаясь к российским журналистам, премьер отметил, что таким агрессивным нападкам они противопоставили взвешенный и ответственный подход к отбору фактов, проверке источников, готовность защищать интересы своей родины. "Ваш опыт, знания, профессионализм незаменимы для создания четкой и ясной картины событий. Что особенно важно сейчас, когда наша страна борется за сохранение русского мира, за право людей самим решать, на каком языке говорить", - сказал Мишустин. На церемонии Мишустин вручил правительственную премию собственному корреспондент РИА Новости Олесе Потаповой за освещение событий в ЛНР, также лауреатами стали гендиректор "Издательского дома Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин (посмертно) и военные корреспонденты, освещающие события в зоне специальной военной операции на территории Украины.
https://ria.ru/20230112/nagrada-1844413508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Михаил Мишустин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:49 12.01.2023 (обновлено: 16:59 12.01.2023)
В нынешней ситуации важно создать четкую картину событий, заявил Мишустин
Премьер Мишустин отметил важность создания четкой картины событий в нынешней ситуации
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Создание четкой картины событий особенно важно сейчас, когда Россия борется за сохранение русского мира, за право людей самим решать, на каком языке говорить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения правительственных премий в области СМИ в четверг.
Во время церемонии Мишустин отметил, что в 2022 году Россия столкнулась с фальсификацией и пропагандой в западных медиа, которые занялись оправданием необоснованных санкций, разворовыванием российского имущества и военных преступлений. Обращаясь к российским журналистам, премьер отметил, что таким агрессивным нападкам они противопоставили взвешенный и ответственный подход к отбору фактов, проверке источников, готовность защищать интересы своей родины.
"Ваш опыт, знания, профессионализм незаменимы для создания четкой и ясной картины событий. Что особенно важно сейчас, когда наша страна борется за сохранение русского мира, за право людей самим решать, на каком языке говорить", - сказал Мишустин.
На церемонии Мишустин вручил правительственную премию собственному корреспондент РИА Новости Олесе Потаповой за освещение событий в ЛНР
, также лауреатами стали гендиректор "Издательского дома Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин
(посмертно) и военные корреспонденты, освещающие события в зоне специальной военной операции на территории Украины
.