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Сноуден высмеял Байдена за хранение секретных документов в гараже - РИА Новости, 12.01.2023
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Сноуден высмеял Байдена за хранение секретных документов в гараже
Сноуден высмеял Байдена за хранение секретных документов в гараже - РИА Новости, 12.01.2023
Сноуден высмеял Байдена за хранение секретных документов в гараже
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден высмеял президента США Джо Байдена, который оказался в центре скандала из-за секретных документов, которые он хранил... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T22:09
2023-01-12T22:09
в мире
сша
эдвард сноуден
джо байден
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден высмеял президента США Джо Байдена, который оказался в центре скандала из-за секретных документов, которые он хранил в том числе у себя в гараже. В США разгорелся скандал в связи с тем, что в офисе Байдена в экспертном центре в Вашингтоне обнаружили секретные документы. В четверг Белый дом сообщил, что обнаружена новая порция секретных материалов в доме Байдена в городе Уилмингтон. Как выяснилось, они хранились в гараже. "Ну и ну, даже я обращался с секретными документами более безопасно. По крайней мере, я хранил их в зашифрованном виде", - написал Сноуден в своем аккаунте в Twitter, отреагировав на публикацию газеты New York Times о находке в гараже Байдена. Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство.
https://ria.ru/20230110/dokumenty-1843987166.html
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5
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в мире, сша, эдвард сноуден, джо байден
В мире, США, Эдвард Сноуден, Джо Байден
22:09 12.01.2023
 
Сноуден высмеял Байдена за хранение секретных документов в гараже

Сноуден заявил, что хранил секретные документы в зашифрованном виде, в отличие от Байдена

© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo
Эдвард Сноуден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден высмеял президента США Джо Байдена, который оказался в центре скандала из-за секретных документов, которые он хранил в том числе у себя в гараже.
В США разгорелся скандал в связи с тем, что в офисе Байдена в экспертном центре в Вашингтоне обнаружили секретные документы. В четверг Белый дом сообщил, что обнаружена новая порция секретных материалов в доме Байдена в городе Уилмингтон. Как выяснилось, они хранились в гараже.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 19:39
СМИ нашли различия в истории с секретными документами Байдена и Трампа
"Ну и ну, даже я обращался с секретными документами более безопасно. По крайней мере, я хранил их в зашифрованном виде", - написал Сноуден в своем аккаунте в Twitter, отреагировав на публикацию газеты New York Times о находке в гараже Байдена.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 21:51
В Минюсте США высказались о хранении секретных бумаг в офисе Байдена
 
В миреСШАЭдвард СноуденДжо Байден
 
 
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