Сноуден высмеял Байдена за хранение секретных документов в гараже
Сноуден заявил, что хранил секретные документы в зашифрованном виде, в отличие от Байдена
© AP PhotoЭдвард Сноуден
© AP Photo
Эдвард Сноуден. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден высмеял президента США Джо Байдена, который оказался в центре скандала из-за секретных документов, которые он хранил в том числе у себя в гараже.
В США разгорелся скандал в связи с тем, что в офисе Байдена в экспертном центре в Вашингтоне обнаружили секретные документы. В четверг Белый дом сообщил, что обнаружена новая порция секретных материалов в доме Байдена в городе Уилмингтон. Как выяснилось, они хранились в гараже.
"Ну и ну, даже я обращался с секретными документами более безопасно. По крайней мере, я хранил их в зашифрованном виде", - написал Сноуден в своем аккаунте в Twitter, отреагировав на публикацию газеты New York Times о находке в гараже Байдена.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство.