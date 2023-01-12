https://ria.ru/20230112/snouden-1844508491.html

Сноуден высмеял Байдена за хранение секретных документов в гараже

Сноуден высмеял Байдена за хранение секретных документов в гараже - РИА Новости, 12.01.2023

Сноуден высмеял Байдена за хранение секретных документов в гараже

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден высмеял президента США Джо Байдена, который оказался в центре скандала из-за секретных документов, которые он хранил... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T22:09

2023-01-12T22:09

2023-01-12T22:09

в мире

сша

эдвард сноуден

джо байден

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден высмеял президента США Джо Байдена, который оказался в центре скандала из-за секретных документов, которые он хранил в том числе у себя в гараже. В США разгорелся скандал в связи с тем, что в офисе Байдена в экспертном центре в Вашингтоне обнаружили секретные документы. В четверг Белый дом сообщил, что обнаружена новая порция секретных материалов в доме Байдена в городе Уилмингтон. Как выяснилось, они хранились в гараже. "Ну и ну, даже я обращался с секретными документами более безопасно. По крайней мере, я хранил их в зашифрованном виде", - написал Сноуден в своем аккаунте в Twitter, отреагировав на публикацию газеты New York Times о находке в гараже Байдена. Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство.

https://ria.ru/20230110/dokumenty-1843987166.html

https://ria.ru/20230112/minyust-1844505716.html

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в мире, сша, эдвард сноуден, джо байден