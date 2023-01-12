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Сноуден саркастично высказался о секретных документах в офисе Байдена
Сноуден саркастично высказался о секретных документах в офисе Байдена - РИА Новости, 12.01.2023
Сноуден саркастично высказался о секретных документах в офисе Байдена
Президент США Джо Байден, похоже, забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители, такое мнение высказал бывший сотрудник американских спецслужб. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T04:31
2023-01-12T04:31
2023-01-12T09:16
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден, похоже, забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители, такое мнение высказал бывший сотрудник американских спецслужб.По его мнению, настоящий скандал в случае с президентом заключается не в том, что Байден забрал секретные документы, а в том, что министерство юстиции США обнаружило их за неделю до промежуточных выборов и предпочло умолчать об этой истории.О секретных документах в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне ранее сообщил телеканал CBS News. Материалы, которые относятся к периоду, когда действующий глава Белого дома был вице-президентом, нашли его доверенные лица перед промежуточными выборами в ноябре 2022 года.Позднее CNN сообщал, что среди обнаруженных секретных документов оказались данные разведки об Украине, Иране и Великобритании.Документы сразу же сдали в национальный архив, но минюст теперь проверяет, как они попали в частный офис. Белый дом признал, что Байден пользовался указанным помещением в период с 2017 по 2020 годы, когда уже не работал в администрации.Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Ему грозит уголовное преследование.Байден удивился факту находки, и заявил, что не знает содержания документов. Комитет по надзору палаты представителей американского конгресса начал расследование на предмет того, соблюдал ли глава Белого дома правила обращения с секретными документами во времена, когда он занимал пост вице-президента.
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в мире, джо байден, эдвард сноуден, сша, украина
В мире, Джо Байден, Эдвард Сноуден, США, Украина
04:31 12.01.2023 (обновлено: 09:16 12.01.2023)
Сноуден саркастично высказался о секретных документах в офисе Байдена
Сноуден: президент США Байден забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Президент США Джо Байден, похоже, забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители, такое мнение высказал
бывший сотрудник американских спецслужб.
"Стоит отметить, что президент, похоже, прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители. Для сравнения Риалити Уиннер (осужденная в США за утечку из Агентства национальной безопасности — ред.) была приговорена к пяти годам всего за один документ. Тем временем Байден, (Дональд) Трамп, (Билл) Клинтон, (Дэвид) Петреус … у этих парней десятки, сотни (документов - ред.). И никакой тюрьмы", - написал Сноуден в Twitter.
По его мнению, настоящий скандал в случае с президентом заключается не в том, что Байден забрал секретные документы, а в том, что министерство юстиции США обнаружило их за неделю до промежуточных выборов и предпочло умолчать об этой истории.
О секретных документах в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне ранее сообщил телеканал CBS News. Материалы, которые относятся к периоду, когда действующий глава Белого дома был вице-президентом, нашли его доверенные лица перед промежуточными выборами в ноябре 2022 года.
Позднее CNN сообщал, что среди обнаруженных секретных документов оказались данные разведки об Украине
, Иране
и Великобритании
.
Документы сразу же сдали в национальный архив, но минюст теперь проверяет, как они попали в частный офис. Белый дом признал, что Байден пользовался указанным помещением в период с 2017 по 2020 годы, когда уже не работал в администрации.
Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа
Мар-а-Лаго. Ему грозит уголовное преследование.
Байден удивился факту находки, и заявил, что не знает содержания документов. Комитет по надзору палаты представителей американского конгресса начал расследование на предмет того, соблюдал ли глава Белого дома правила обращения с секретными документами во времена, когда он занимал пост вице-президента.