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Сноуден саркастично высказался о секретных документах в офисе Байдена

Сноуден саркастично высказался о секретных документах в офисе Байдена - РИА Новости, 12.01.2023

Сноуден саркастично высказался о секретных документах в офисе Байдена

Президент США Джо Байден, похоже, забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители, такое мнение высказал бывший сотрудник американских спецслужб. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T04:31

2023-01-12T04:31

2023-01-12T09:16

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден, похоже, забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители, такое мнение высказал бывший сотрудник американских спецслужб.По его мнению, настоящий скандал в случае с президентом заключается не в том, что Байден забрал секретные документы, а в том, что министерство юстиции США обнаружило их за неделю до промежуточных выборов и предпочло умолчать об этой истории.О секретных документах в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне ранее сообщил телеканал CBS News. Материалы, которые относятся к периоду, когда действующий глава Белого дома был вице-президентом, нашли его доверенные лица перед промежуточными выборами в ноябре 2022 года.Позднее CNN сообщал, что среди обнаруженных секретных документов оказались данные разведки об Украине, Иране и Великобритании.Документы сразу же сдали в национальный архив, но минюст теперь проверяет, как они попали в частный офис. Белый дом признал, что Байден пользовался указанным помещением в период с 2017 по 2020 годы, когда уже не работал в администрации.Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Ему грозит уголовное преследование.Байден удивился факту находки, и заявил, что не знает содержания документов. Комитет по надзору палаты представителей американского конгресса начал расследование на предмет того, соблюдал ли глава Белого дома правила обращения с секретными документами во времена, когда он занимал пост вице-президента.

https://ria.ru/20230111/bayden-1844266606.html

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в мире, джо байден, эдвард сноуден, сша, украина