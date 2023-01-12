https://ria.ru/20230112/smi-1844465150.html
Международная федерация журналистов раскритиковала закон Украины "О медиа"
Международная федерация журналистов раскритиковала закон Украины "О медиа" - РИА Новости, 12.01.2023
Международная федерация журналистов раскритиковала закон Украины "О медиа"
Международная федерация журналистов считает, что новый закон Украины "О медиа" угрожает свободе СМИ и плюрализму мнений, говорится в заявлении генсекретаря... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T17:50
2023-01-12T17:50
2023-01-12T18:47
в мире
украина
международная федерация журналистов
владимир зеленский
цензура
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв — РИА Новости. Международная федерация журналистов считает, что новый закон Украины "О медиа" угрожает свободе СМИ и плюрализму мнений, говорится в заявлении генсекретаря организации Энтони Белланжера. В конце прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, который раскритиковали сотрудники средств массовой информации и правозащитники. По данным украинских изданий, представители власти получат возможность штрафовать и закрывать любой телеканал, газету и сайт, если им по каким-то причинам не понравится их контент. "Международная федерация журналистов присоединяется к призыву пересмотреть новый закон и приступить к широкому диалогу с журналистскими объединениями и медиасектором", — указывается в документе. По мнению Белланжера, несмотря на то что документ предполагает выполнение Европейской директивы, он "может создать систематические проблемы для демократии на Украине, так как расширяет государственный контроль за СМИ"."Мы сильно обеспокоены поворотом к авторитаризму украинского правительства в том, что касается медиа и журналистов", — резюмировал генсекретарь федерации.В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новый закон, подчеркнула, что он легитимизирует произвол в отношении СМИ. По ее оценке, "отныне официально можно творить что угодно: блокировать медиа без суда и следствия, в режиме печатного станка пополнять черные списки "опасных для безопасности страны" публичных деятелей". Захарова предположила, что Зеленский специально решил подписать "скандальный" закон "под шумок западных праздников".
https://ria.ru/20230109/ukraina-1843575744.html
https://ria.ru/20230112/zelenskiy-1844301123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, международная федерация журналистов, владимир зеленский, цензура
В мире, Украина, Международная федерация журналистов, Владимир Зеленский, Цензура
17:50 12.01.2023 (обновлено: 18:47 12.01.2023)
Международная федерация журналистов раскритиковала закон Украины "О медиа"
Международная федерация журналистов: новый украинский закон "О медиа" угрожает свободе СМИ
БРЮССЕЛЬ, 12 янв — РИА Новости.
Международная федерация журналистов считает, что новый закон Украины "О медиа" угрожает свободе СМИ и плюрализму мнений, говорится
в заявлении генсекретаря организации Энтони Белланжера.
В конце прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, который раскритиковали сотрудники средств массовой информации и правозащитники. По данным украинских изданий, представители власти получат возможность штрафовать и закрывать любой телеканал, газету и сайт, если им по каким-то причинам не понравится их контент.
"Международная федерация журналистов присоединяется к призыву пересмотреть новый закон и приступить к широкому диалогу с журналистскими объединениями и медиасектором", — указывается в документе.
По мнению Белланжера, несмотря на то что документ предполагает выполнение Европейской директивы, он "может создать систематические проблемы для демократии на Украине, так как расширяет государственный контроль за СМИ".
"Мы сильно обеспокоены поворотом к авторитаризму украинского правительства в том, что касается медиа и журналистов", — резюмировал генсекретарь федерации.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новый закон, подчеркнула, что он легитимизирует произвол в отношении СМИ.
По ее оценке, "отныне официально можно творить что угодно: блокировать медиа без суда и следствия, в режиме печатного станка пополнять черные списки "опасных для безопасности страны" публичных деятелей". Захарова предположила, что Зеленский специально решил подписать "скандальный" закон "под шумок западных праздников".