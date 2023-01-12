https://ria.ru/20230112/smi-1844465150.html

Международная федерация журналистов раскритиковала закон Украины "О медиа"

Международная федерация журналистов раскритиковала закон Украины "О медиа" - РИА Новости, 12.01.2023

Международная федерация журналистов раскритиковала закон Украины "О медиа"

Международная федерация журналистов считает, что новый закон Украины "О медиа" угрожает свободе СМИ и плюрализму мнений, говорится в заявлении генсекретаря... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T17:50

2023-01-12T17:50

2023-01-12T18:47

в мире

украина

международная федерация журналистов

владимир зеленский

цензура

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв — РИА Новости. Международная федерация журналистов считает, что новый закон Украины "О медиа" угрожает свободе СМИ и плюрализму мнений, говорится в заявлении генсекретаря организации Энтони Белланжера. В конце прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, который раскритиковали сотрудники средств массовой информации и правозащитники. По данным украинских изданий, представители власти получат возможность штрафовать и закрывать любой телеканал, газету и сайт, если им по каким-то причинам не понравится их контент. "Международная федерация журналистов присоединяется к призыву пересмотреть новый закон и приступить к широкому диалогу с журналистскими объединениями и медиасектором", — указывается в документе. По мнению Белланжера, несмотря на то что документ предполагает выполнение Европейской директивы, он "может создать систематические проблемы для демократии на Украине, так как расширяет государственный контроль за СМИ"."Мы сильно обеспокоены поворотом к авторитаризму украинского правительства в том, что касается медиа и журналистов", — резюмировал генсекретарь федерации.В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новый закон, подчеркнула, что он легитимизирует произвол в отношении СМИ. По ее оценке, "отныне официально можно творить что угодно: блокировать медиа без суда и следствия, в режиме печатного станка пополнять черные списки "опасных для безопасности страны" публичных деятелей". Захарова предположила, что Зеленский специально решил подписать "скандальный" закон "под шумок западных праздников".

https://ria.ru/20230109/ukraina-1843575744.html

https://ria.ru/20230112/zelenskiy-1844301123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, международная федерация журналистов, владимир зеленский, цензура