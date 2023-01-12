https://ria.ru/20230112/shtraf-1844496109.html
"Эвалар" обжалует решение ФАС о штрафе за ненадлежащую рекламу
"Эвалар" обжалует решение ФАС о штрафе за ненадлежащую рекламу - РИА Новости, 12.01.2023
"Эвалар" обжалует решение ФАС о штрафе за ненадлежащую рекламу
Российская фармацевтическая компания "Эвалар" не согласна с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о наложении на компанию штрафа за ненадлежащую... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T20:21
2023-01-12T20:21
2023-01-12T20:21
эвалар
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российская фармацевтическая компания "Эвалар" не согласна с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о наложении на компанию штрафа за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата и будет обжаловать административное постановление после получения соответствующего документа, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в четверг ФАС сообщила, что наложила штраф в размере 300 тысяч рублей на "Эвалар" за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата "Гинкоум". "Эвалар" в курсе принятого ФАС решения. С решением ведомства мы не согласны – свои доводы мы изложили в ходатайстве, где в частности подчеркивалось, что нарушения в рекламе препарата были своевременно устранены. Компания будет обжаловать административное постановление после получения соответствующего документа", - сообщили в компании. Отмечается, что в настоящее время "Эвалар" является крупнейшим рекламодателем в категории "фарма" и "последовательно наращивает свое присутствие в медиа как добросовестный отечественный производитель и активный участник программы замещения импортной продукции".
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эвалар, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Эвалар, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
"Эвалар" обжалует решение ФАС о штрафе за ненадлежащую рекламу
"Эвалар" обжалует решение ФАС о штрафе за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российская фармацевтическая компания "Эвалар" не согласна с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о наложении на компанию штрафа за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата и будет обжаловать административное постановление после получения соответствующего документа, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в четверг ФАС сообщила, что наложила штраф в размере 300 тысяч рублей на "Эвалар" за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата "Гинкоум".
"Эвалар" в курсе принятого ФАС решения. С решением ведомства мы не согласны – свои доводы мы изложили в ходатайстве, где в частности подчеркивалось, что нарушения в рекламе препарата были своевременно устранены. Компания будет обжаловать административное постановление после получения соответствующего документа", - сообщили в компании.
Отмечается, что в настоящее время "Эвалар" является крупнейшим рекламодателем в категории "фарма" и "последовательно наращивает свое присутствие в медиа как добросовестный отечественный производитель и активный участник программы замещения импортной продукции".