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В Калифорнии выросло число погибших из-за шторма и наводнений - РИА Новости, 12.01.2023
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В Калифорнии выросло число погибших из-за шторма и наводнений
В Калифорнии выросло число погибших из-за шторма и наводнений - РИА Новости, 12.01.2023
В Калифорнии выросло число погибших из-за шторма и наводнений
Число погибших в результате штормов и наводнений, обрушившихся на штат Калифорния на западе США, возросло до 18, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:03
2023-01-12T15:03
в мире
калифорния
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Число погибших в результате штормов и наводнений, обрушившихся на штат Калифорния на западе США, возросло до 18, сообщает телеканал CNN. Ранее сообщалось о 12 жертвах. "Не менее 18 человек погибли в результате штормов только за последние две недели, наводнения затопили улицы и повалили деревья", - передает телеканал. Кроме того, десятки автомагистралей пришли в негодность. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, эвакуация по-прежнему продолжается. Власти округа Монтерей предупреждают, что полуостров, на котором расположен округ, может превратиться в остров и быть отрезан от служб первой необходимости. "Полуостров Монтерей может снова стать островом, как это было во время наводнений 1995 года", - приводит CNN слова местного шерифа. Ранее президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за шторма и распорядился о федеральных мерах поддержки. Байден уполномочил министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) скоординировать усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий в Калифорнии и предоставить необходимую помощь для спасения жизней и защиты безопасности и собственности людей. Национальная метеорологическая служба США сообщила в прошлый четверг о движении атмосферного фронта в сторону западного побережья США, который стал причиной снегопадов и наводнений в Калифорнии.
https://ria.ru/20221227/sneg-1841763503.html
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в мире, калифорния, сша, джо байден
В мире, Калифорния, США, Джо Байден
15:03 12.01.2023
 
В Калифорнии выросло число погибших из-за шторма и наводнений

Число погибших из-за штормов и наводнений, обрушившихся на Калифорнию, возросло до 18

© AFP 2023 / Josh EdelsonНаводнение в Калифорнии. 9 января 2023
Наводнение в Калифорнии. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / Josh Edelson
Наводнение в Калифорнии. 9 января 2023. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Число погибших в результате штормов и наводнений, обрушившихся на штат Калифорния на западе США, возросло до 18, сообщает телеканал CNN.
Ранее сообщалось о 12 жертвах.
Последствия снегопада в Буффало, США - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 19:58
Число жертв снежного шторма в США превысило 60 человек, пишут СМИ
"Не менее 18 человек погибли в результате штормов только за последние две недели, наводнения затопили улицы и повалили деревья", - передает телеканал.
Кроме того, десятки автомагистралей пришли в негодность. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, эвакуация по-прежнему продолжается.
Власти округа Монтерей предупреждают, что полуостров, на котором расположен округ, может превратиться в остров и быть отрезан от служб первой необходимости.
"Полуостров Монтерей может снова стать островом, как это было во время наводнений 1995 года", - приводит CNN слова местного шерифа.
Пляж в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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У берегов Северной Калифорнии зафиксировали землетрясение
Ранее президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за шторма и распорядился о федеральных мерах поддержки. Байден уполномочил министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) скоординировать усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий в Калифорнии и предоставить необходимую помощь для спасения жизней и защиты безопасности и собственности людей.
Национальная метеорологическая служба США сообщила в прошлый четверг о движении атмосферного фронта в сторону западного побережья США, который стал причиной снегопадов и наводнений в Калифорнии.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 05:50
Байден объявил о ЧС в штате Нью-Йорк из-за снежного шторма
 
В миреКалифорнияСШАДжо Байден
 
 
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