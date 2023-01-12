https://ria.ru/20230112/shtorm-1844408329.html
В Калифорнии выросло число погибших из-за шторма и наводнений
В Калифорнии выросло число погибших из-за шторма и наводнений - РИА Новости, 12.01.2023
В Калифорнии выросло число погибших из-за шторма и наводнений
Число погибших в результате штормов и наводнений, обрушившихся на штат Калифорния на западе США, возросло до 18, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:03
2023-01-12T15:03
2023-01-12T15:03
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Число погибших в результате штормов и наводнений, обрушившихся на штат Калифорния на западе США, возросло до 18, сообщает телеканал CNN. Ранее сообщалось о 12 жертвах. "Не менее 18 человек погибли в результате штормов только за последние две недели, наводнения затопили улицы и повалили деревья", - передает телеканал. Кроме того, десятки автомагистралей пришли в негодность. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, эвакуация по-прежнему продолжается. Власти округа Монтерей предупреждают, что полуостров, на котором расположен округ, может превратиться в остров и быть отрезан от служб первой необходимости. "Полуостров Монтерей может снова стать островом, как это было во время наводнений 1995 года", - приводит CNN слова местного шерифа. Ранее президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за шторма и распорядился о федеральных мерах поддержки. Байден уполномочил министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) скоординировать усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий в Калифорнии и предоставить необходимую помощь для спасения жизней и защиты безопасности и собственности людей. Национальная метеорологическая служба США сообщила в прошлый четверг о движении атмосферного фронта в сторону западного побережья США, который стал причиной снегопадов и наводнений в Калифорнии.
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в мире, калифорния, сша, джо байден
В мире, Калифорния, США, Джо Байден
В Калифорнии выросло число погибших из-за шторма и наводнений
Число погибших из-за штормов и наводнений, обрушившихся на Калифорнию, возросло до 18
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости.
Число погибших в результате штормов и наводнений, обрушившихся на штат Калифорния на западе США, возросло до 18, сообщает телеканал CNN
.
Ранее сообщалось о 12 жертвах.
"Не менее 18 человек погибли в результате штормов только за последние две недели, наводнения затопили улицы и повалили деревья", - передает телеканал.
Кроме того, десятки автомагистралей пришли в негодность. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, эвакуация по-прежнему продолжается.
Власти округа Монтерей предупреждают, что полуостров, на котором расположен округ, может превратиться в остров и быть отрезан от служб первой необходимости.
"Полуостров Монтерей может снова стать островом, как это было во время наводнений 1995 года", - приводит CNN слова местного шерифа.
Ранее президент США Джо Байден
объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за шторма и распорядился о федеральных мерах поддержки. Байден уполномочил министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) скоординировать усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий в Калифорнии и предоставить необходимую помощь для спасения жизней и защиты безопасности и собственности людей.
Национальная метеорологическая служба США сообщила в прошлый четверг о движении атмосферного фронта в сторону западного побережья США, который стал причиной снегопадов и наводнений в Калифорнии.