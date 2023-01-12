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Аэропорт Шереметьево и Театр Пушкина представят совместный проект - РИА Новости, 12.01.2023
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Туризм
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Аэропорт Шереметьево и Театр Пушкина представят совместный проект
Аэропорт Шереметьево и Театр Пушкина представят совместный проект - РИА Новости, 12.01.2023
Аэропорт Шереметьево и Театр Пушкина представят совместный проект
Московский драматический театр имени Пушкина и аэропорт Шереметьево имени Пушкина представят 16 января совместный арт-проект "Театр не изменит мир, но он... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T02:35
2023-01-12T02:35
туризм
туризм
новости - туризм
шереметьево (аэропорт)
туристы
театры
московский драматический театр имени а. с. пушкина
новости культуры
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Московский драматический театр имени Пушкина и аэропорт Шереметьево имени Пушкина представят 16 января совместный арт-проект "Театр не изменит мир, но он изменит тебя", сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. Экспозиция, которая разместится в терминале В аэропорта, расскажет о прошлом и настоящем театра. Его история берет начало от Камерного театра, основанного более ста лет назад Александром Таировым. Главная часть экспозиции – современные спектакли, в которых заняты известные артисты. В их числе – Вера Алентова, Виктория Исакова, Александра Урсуляк, Владимир Жеребцов, Сергей Лазарев и другие. Также 16 января в первый день работы экспозиции молодые артисты Театра Пушкина представят для всех посетителей терминала В специальную музыкальную концертную программу. Экспозиция будет работать до конца февраля.
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туризм, новости - туризм, шереметьево (аэропорт), туристы, театры, московский драматический театр имени а. с. пушкина, новости культуры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Шереметьево (аэропорт), туристы, Театры, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, Новости культуры
02:35 12.01.2023
 
Аэропорт Шереметьево и Театр Пушкина представят совместный проект

Театр Пушкина представит в Шереметьево проект "Театр не изменит мир, но он изменит тебя"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Московский драматический театр имени Пушкина и аэропорт Шереметьево имени Пушкина представят 16 января совместный арт-проект "Театр не изменит мир, но он изменит тебя", сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Экспозиция, которая разместится в терминале В аэропорта, расскажет о прошлом и настоящем театра. Его история берет начало от Камерного театра, основанного более ста лет назад Александром Таировым. Главная часть экспозиции – современные спектакли, в которых заняты известные артисты. В их числе – Вера Алентова, Виктория Исакова, Александра Урсуляк, Владимир Жеребцов, Сергей Лазарев и другие.
Также 16 января в первый день работы экспозиции молодые артисты Театра Пушкина представят для всех посетителей терминала В специальную музыкальную концертную программу.
Экспозиция будет работать до конца февраля.
Самолеты в аэропорту Домодедово в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября 2022, 16:54Туризм
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмШереметьево (аэропорт)туристыТеатрыМосковский драматический театр имени А. С. ПушкинаНовости культуры
 
 
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