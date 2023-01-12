https://ria.ru/20230112/sheremetevo-1844157176.html

Аэропорт Шереметьево и Театр Пушкина представят совместный проект

Аэропорт Шереметьево и Театр Пушкина представят совместный проект - РИА Новости, 12.01.2023

Аэропорт Шереметьево и Театр Пушкина представят совместный проект

Московский драматический театр имени Пушкина и аэропорт Шереметьево имени Пушкина представят 16 января совместный арт-проект "Театр не изменит мир, но он... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T02:35

2023-01-12T02:35

2023-01-12T02:35

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Московский драматический театр имени Пушкина и аэропорт Шереметьево имени Пушкина представят 16 января совместный арт-проект "Театр не изменит мир, но он изменит тебя", сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. Экспозиция, которая разместится в терминале В аэропорта, расскажет о прошлом и настоящем театра. Его история берет начало от Камерного театра, основанного более ста лет назад Александром Таировым. Главная часть экспозиции – современные спектакли, в которых заняты известные артисты. В их числе – Вера Алентова, Виктория Исакова, Александра Урсуляк, Владимир Жеребцов, Сергей Лазарев и другие. Также 16 января в первый день работы экспозиции молодые артисты Театра Пушкина представят для всех посетителей терминала В специальную музыкальную концертную программу. Экспозиция будет работать до конца февраля.

https://ria.ru/20221125/domodedovo-1834272099.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, шереметьево (аэропорт), туристы, театры, московский драматический театр имени а. с. пушкина, новости культуры