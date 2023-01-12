https://ria.ru/20230112/sheremetevo-1844157176.html
Аэропорт Шереметьево и Театр Пушкина представят совместный проект
Аэропорт Шереметьево и Театр Пушкина представят совместный проект - РИА Новости, 12.01.2023
Аэропорт Шереметьево и Театр Пушкина представят совместный проект
Московский драматический театр имени Пушкина и аэропорт Шереметьево имени Пушкина представят 16 января совместный арт-проект "Театр не изменит мир, но он... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T02:35
2023-01-12T02:35
2023-01-12T02:35
туризм
туризм
новости - туризм
шереметьево (аэропорт)
туристы
театры
московский драматический театр имени а. с. пушкина
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842497584_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bf7fc777c247918cbbedf44f29030d4d.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Московский драматический театр имени Пушкина и аэропорт Шереметьево имени Пушкина представят 16 января совместный арт-проект "Театр не изменит мир, но он изменит тебя", сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. Экспозиция, которая разместится в терминале В аэропорта, расскажет о прошлом и настоящем театра. Его история берет начало от Камерного театра, основанного более ста лет назад Александром Таировым. Главная часть экспозиции – современные спектакли, в которых заняты известные артисты. В их числе – Вера Алентова, Виктория Исакова, Александра Урсуляк, Владимир Жеребцов, Сергей Лазарев и другие. Также 16 января в первый день работы экспозиции молодые артисты Театра Пушкина представят для всех посетителей терминала В специальную музыкальную концертную программу. Экспозиция будет работать до конца февраля.
https://ria.ru/20221125/domodedovo-1834272099.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842497584_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_a463fd047d459205175a9b617569ba66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, шереметьево (аэропорт), туристы, театры, московский драматический театр имени а. с. пушкина, новости культуры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Шереметьево (аэропорт), туристы, Театры, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, Новости культуры
Аэропорт Шереметьево и Театр Пушкина представят совместный проект
Театр Пушкина представит в Шереметьево проект "Театр не изменит мир, но он изменит тебя"