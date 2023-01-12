https://ria.ru/20230112/sapega-1844381454.html

МИД заявил, что контактирует с осужденной в Белоруссии россиянкой Сапегой

МИД заявил, что контактирует с осужденной в Белоруссии россиянкой Сапегой - РИА Новости, 12.01.2023

МИД заявил, что контактирует с осужденной в Белоруссии россиянкой Сапегой

Дипломаты РФ находятся в постоянном контакте с родителями и адвокатами Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии, заявила официальный представитель МИД России Мария РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:35

2023-01-12T13:35

2023-01-12T13:47

белоруссия

россия

в мире

софия сапега

мария захарова

задержание основателя telegram-канала nexta

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Дипломаты РФ находятся в постоянном контакте с родителями и адвокатами Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Посольство России в Минске непосредственно занимается судьбой россиян, которые находятся под следствием или осуждены в Белоруссии, в том числе за антиправительственную деятельность или участие в несанкционированных акциях. Эта тема регулярно затрагивается в ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств стран. Мы регулярно призываем партнеров к максимально гуманному отношению к таким лицам. Что касается россиянки Софьи Сапеги, ...то консульские сотрудники находятся в постоянном контакте с ее родителями и адвокатами, и это не просто некие дипломатические контакты, это регулярная работа по всем тем аспектам, которые мы обязаны отрабатывать. Что мы и делаем", - заявила Захарова на брифинге.Ранее отчим осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги сообщил, что ей отказано в помиловании.

https://ria.ru/20220603/sapega-1792925452.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, россия, в мире, софия сапега, мария захарова, задержание основателя telegram-канала nexta