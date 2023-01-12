https://ria.ru/20230112/sapega-1844381454.html
МИД заявил, что контактирует с осужденной в Белоруссии россиянкой Сапегой
МИД заявил, что контактирует с осужденной в Белоруссии россиянкой Сапегой - РИА Новости, 12.01.2023
МИД заявил, что контактирует с осужденной в Белоруссии россиянкой Сапегой
Дипломаты РФ находятся в постоянном контакте с родителями и адвокатами Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии, заявила официальный представитель МИД России Мария РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:35
2023-01-12T13:35
2023-01-12T13:47
белоруссия
россия
в мире
софия сапега
мария захарова
задержание основателя telegram-канала nexta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764681905_0:137:508:423_1920x0_80_0_0_58e0eb26ff22e4be35cfb561483dbceb.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Дипломаты РФ находятся в постоянном контакте с родителями и адвокатами Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Посольство России в Минске непосредственно занимается судьбой россиян, которые находятся под следствием или осуждены в Белоруссии, в том числе за антиправительственную деятельность или участие в несанкционированных акциях. Эта тема регулярно затрагивается в ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств стран. Мы регулярно призываем партнеров к максимально гуманному отношению к таким лицам. Что касается россиянки Софьи Сапеги, ...то консульские сотрудники находятся в постоянном контакте с ее родителями и адвокатами, и это не просто некие дипломатические контакты, это регулярная работа по всем тем аспектам, которые мы обязаны отрабатывать. Что мы и делаем", - заявила Захарова на брифинге.Ранее отчим осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги сообщил, что ей отказано в помиловании.
https://ria.ru/20220603/sapega-1792925452.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764681905_0:89:508:470_1920x0_80_0_0_3bb04f04f3b52b57bf38f055ef5738d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, в мире, софия сапега, мария захарова, задержание основателя telegram-канала nexta
Белоруссия, Россия, В мире, София Сапега, Мария Захарова, Задержание основателя Telegram-канала Nexta
13:35 12.01.2023 (обновлено: 13:47 12.01.2023)
МИД заявил, что контактирует с осужденной в Белоруссии россиянкой Сапегой
МИД: дипломаты находятся в постоянном контакте с осужденной в Белоруссии Сапегой