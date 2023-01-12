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МИД заявил, что контактирует с осужденной в Белоруссии россиянкой Сапегой - РИА Новости, 12.01.2023
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МИД заявил, что контактирует с осужденной в Белоруссии россиянкой Сапегой
МИД заявил, что контактирует с осужденной в Белоруссии россиянкой Сапегой - РИА Новости, 12.01.2023
МИД заявил, что контактирует с осужденной в Белоруссии россиянкой Сапегой
Дипломаты РФ находятся в постоянном контакте с родителями и адвокатами Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии, заявила официальный представитель МИД России Мария РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:35
2023-01-12T13:47
белоруссия
россия
в мире
софия сапега
мария захарова
задержание основателя telegram-канала nexta
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Дипломаты РФ находятся в постоянном контакте с родителями и адвокатами Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Посольство России в Минске непосредственно занимается судьбой россиян, которые находятся под следствием или осуждены в Белоруссии, в том числе за антиправительственную деятельность или участие в несанкционированных акциях. Эта тема регулярно затрагивается в ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств стран. Мы регулярно призываем партнеров к максимально гуманному отношению к таким лицам. Что касается россиянки Софьи Сапеги, ...то консульские сотрудники находятся в постоянном контакте с ее родителями и адвокатами, и это не просто некие дипломатические контакты, это регулярная работа по всем тем аспектам, которые мы обязаны отрабатывать. Что мы и делаем", - заявила Захарова на брифинге.Ранее отчим осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги сообщил, что ей отказано в помиловании.
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белоруссия, россия, в мире, софия сапега, мария захарова, задержание основателя telegram-канала nexta
Белоруссия, Россия, В мире, София Сапега, Мария Захарова, Задержание основателя Telegram-канала Nexta
13:35 12.01.2023 (обновлено: 13:47 12.01.2023)
 
МИД заявил, что контактирует с осужденной в Белоруссии россиянкой Сапегой

МИД: дипломаты находятся в постоянном контакте с осужденной в Белоруссии Сапегой

© Telegram Channel "Zheltye Slivy"Софья Сапега
Софья Сапега
© Telegram Channel "Zheltye Slivy"
Софья Сапега. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Дипломаты РФ находятся в постоянном контакте с родителями и адвокатами Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Посольство России в Минске непосредственно занимается судьбой россиян, которые находятся под следствием или осуждены в Белоруссии, в том числе за антиправительственную деятельность или участие в несанкционированных акциях. Эта тема регулярно затрагивается в ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств стран. Мы регулярно призываем партнеров к максимально гуманному отношению к таким лицам. Что касается россиянки Софьи Сапеги, ...то консульские сотрудники находятся в постоянном контакте с ее родителями и адвокатами, и это не просто некие дипломатические контакты, это регулярная работа по всем тем аспектам, которые мы обязаны отрабатывать. Что мы и делаем", - заявила Захарова на брифинге.
Ранее отчим осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги сообщил, что ей отказано в помиловании.
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