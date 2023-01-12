ЕС готовит четвертый пакет санкций против Ирана из-за протестов в стране
Глава МИД Италии Таяни: ЕС готовит четвертый пакет санкций против Ирана из-за протестов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
РИМ, 12 янв – РИА Новости. Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против Ирана в связи с антиправительственными протестами в стране, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.
"Перед лицом продолжений репрессий и ухудшения …ситуации мы прибегли к санкционному инструменту, включая уже существующий с 2011 года режим за тяжелые нарушения прав человека в Иране. …Советом глав МИД ЕС мы приняли три пакета (санкций – ред.) против иранских организаций и отдельных лиц, ответственных за смерть Масхи Амини и жестокое подавление протестов. Мы работаем над четвертым пакетом, чтобы продолжить посылать сигнал с непоколебимым осуждением", - сказал Таяни на совместном заседании комиссий обеих палат итальянского парламента по международным делам.
По словам Таяни, итальянское правительство призывает Иран немедленно прекратить исполнение смертных приговоров. "Власти (Ирана) продолжают репрессивные действия и произвольное применение смертной казни, что затрудняет восстановление конструктивного диалога", - отметил глава итальянского МИД.
Министр назвал абсурдным и неприемлемым "отвечать на несогласие смертными казнями". "Не только потому, что молодые люди имеют право высказывать свое недовольство, просить свободного будущего, но и потому, что мы против смертной казни в принципе", - сказал Таяни. Ранее несколько послов Ирана в странах Европы были вызваны в МИДы этих государств в связи с приговорами о смертной казни участникам беспорядков в Иране.
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В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили власти в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Основными районами, где продолжились волнения, стали провинции Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, представителей армии и сил безопасности - полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур - Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране произошли два теракта: первый - в городе Шираз, второй - в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции.
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