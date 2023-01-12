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ЕС готовит четвертый пакет санкций против Ирана из-за протестов в стране - РИА Новости, 12.01.2023
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ЕС готовит четвертый пакет санкций против Ирана из-за протестов в стране
ЕС готовит четвертый пакет санкций против Ирана из-за протестов в стране - РИА Новости, 12.01.2023
ЕС готовит четвертый пакет санкций против Ирана из-за протестов в стране
Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против Ирана в связи с антиправительственными протестами в стране, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T17:51
2023-01-12T17:51
в мире
иран
европа
евросоюз
мид италии
белуджистан
антонио таяни
санкции
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РИМ, 12 янв – РИА Новости. Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против Ирана в связи с антиправительственными протестами в стране, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. "Перед лицом продолжений репрессий и ухудшения …ситуации мы прибегли к санкционному инструменту, включая уже существующий с 2011 года режим за тяжелые нарушения прав человека в Иране. …Советом глав МИД ЕС мы приняли три пакета (санкций – ред.) против иранских организаций и отдельных лиц, ответственных за смерть Масхи Амини и жестокое подавление протестов. Мы работаем над четвертым пакетом, чтобы продолжить посылать сигнал с непоколебимым осуждением", - сказал Таяни на совместном заседании комиссий обеих палат итальянского парламента по международным делам. По словам Таяни, итальянское правительство призывает Иран немедленно прекратить исполнение смертных приговоров. "Власти (Ирана) продолжают репрессивные действия и произвольное применение смертной казни, что затрудняет восстановление конструктивного диалога", - отметил глава итальянского МИД. Министр назвал абсурдным и неприемлемым "отвечать на несогласие смертными казнями". "Не только потому, что молодые люди имеют право высказывать свое недовольство, просить свободного будущего, но и потому, что мы против смертной казни в принципе", - сказал Таяни. Ранее несколько послов Ирана в странах Европы были вызваны в МИДы этих государств в связи с приговорами о смертной казни участникам беспорядков в Иране. В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили власти в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Основными районами, где продолжились волнения, стали провинции Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, представителей армии и сил безопасности - полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур - Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране произошли два теракта: первый - в городе Шираз, второй - в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции.
https://ria.ru/20230112/lavrov-1844331506.html
https://ria.ru/20230111/iran-1844113751.html
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в мире, иран, европа, евросоюз, мид италии, белуджистан, антонио таяни, санкции
В мире, Иран, Европа, Евросоюз, МИД Италии, Белуджистан, Антонио Таяни, Санкции
17:51 12.01.2023
 
ЕС готовит четвертый пакет санкций против Ирана из-за протестов в стране

Глава МИД Италии Таяни: ЕС готовит четвертый пакет санкций против Ирана из-за протестов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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РИМ, 12 янв – РИА Новости. Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против Ирана в связи с антиправительственными протестами в стране, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.
"Перед лицом продолжений репрессий и ухудшения …ситуации мы прибегли к санкционному инструменту, включая уже существующий с 2011 года режим за тяжелые нарушения прав человека в Иране. …Советом глав МИД ЕС мы приняли три пакета (санкций – ред.) против иранских организаций и отдельных лиц, ответственных за смерть Масхи Амини и жестокое подавление протестов. Мы работаем над четвертым пакетом, чтобы продолжить посылать сигнал с непоколебимым осуждением", - сказал Таяни на совместном заседании комиссий обеих палат итальянского парламента по международным делам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 11:45
Лавров 17 января проведет переговоры с главой МИД Ирана
По словам Таяни, итальянское правительство призывает Иран немедленно прекратить исполнение смертных приговоров. "Власти (Ирана) продолжают репрессивные действия и произвольное применение смертной казни, что затрудняет восстановление конструктивного диалога", - отметил глава итальянского МИД.
Министр назвал абсурдным и неприемлемым "отвечать на несогласие смертными казнями". "Не только потому, что молодые люди имеют право высказывать свое недовольство, просить свободного будущего, но и потому, что мы против смертной казни в принципе", - сказал Таяни. Ранее несколько послов Ирана в странах Европы были вызваны в МИДы этих государств в связи с приговорами о смертной казни участникам беспорядков в Иране.
Эсминец Саханд ВМС Исламской Республики Иран
11 января, 13:36
Иранские корабли планируют базироваться в Панамском заливе
В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили власти в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Основными районами, где продолжились волнения, стали провинции Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, представителей армии и сил безопасности - полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур - Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране произошли два теракта: первый - в городе Шираз, второй - в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции.
Образцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, выставленные на площади Бахарестан в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря 2022, 08:00
Россия и Иран отменяют Европу
 
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