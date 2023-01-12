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В Киеве отрицают, что просили ЕС не накладывать санкции на Белоруссию - РИА Новости, 12.01.2023
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В Киеве отрицают, что просили ЕС не накладывать санкции на Белоруссию
В Киеве отрицают, что просили ЕС не накладывать санкции на Белоруссию - РИА Новости, 12.01.2023
В Киеве отрицают, что просили ЕС не накладывать санкции на Белоруссию
Представитель МИД Украины Олег Николенко отверг данные, что Киев просил Евросоюз не включать Белоруссию в санкционные списки. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:55
2023-01-12T16:55
в мире
олег николенко
украина
белоруссия
евросоюз
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко отверг данные, что Киев просил Евросоюз не включать Белоруссию в санкционные списки. "Сообщение некоторых СМИ о якобы просьбе Украины не включать Беларусь в последние пакеты санкций ЕС не соответствует действительности", - написал Николенко на своей странице в соцсети. По его словам, на Белоруссию уже наложен ряд персональных санкций, в том числе против президента республики Александра Лукашенко, военного командования, сотрудников СМИ, 25 государственных органов и компаний белорусского ВПК, в том числе министерства обороны и комитета государственной безопасности, а также восьми белорусских компаний. Он отметил, что ряд секторальных санкций затронул центральный банк республики, введены запреты на поставки ряда товаров, услуг, на деятельность грузовых операторов. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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в мире, олег николенко, украина, белоруссия, евросоюз
В мире, Олег Николенко, Украина, Белоруссия, Евросоюз
16:55 12.01.2023
 
В Киеве отрицают, что просили ЕС не накладывать санкции на Белоруссию

МИД Украины отверг сообщения, что Киев просил ЕС не накладывать санкции на Белоруссию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко отверг данные, что Киев просил Евросоюз не включать Белоруссию в санкционные списки.
"Сообщение некоторых СМИ о якобы просьбе Украины не включать Беларусь в последние пакеты санкций ЕС не соответствует действительности", - написал Николенко на своей странице в соцсети.
По его словам, на Белоруссию уже наложен ряд персональных санкций, в том числе против президента республики Александра Лукашенко, военного командования, сотрудников СМИ, 25 государственных органов и компаний белорусского ВПК, в том числе министерства обороны и комитета государственной безопасности, а также восьми белорусских компаний. Он отметил, что ряд секторальных санкций затронул центральный банк республики, введены запреты на поставки ряда товаров, услуг, на деятельность грузовых операторов.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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