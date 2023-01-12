https://ria.ru/20230112/sanktsii-1844359479.html

Брюссель ускорил работу над десятым пакетом санкций, заявил депутат ЕП

Брюссель ускорил работу над десятым пакетом санкций, заявил депутат ЕП - РИА Новости, 12.01.2023

Брюссель ускорил работу над десятым пакетом санкций, заявил депутат ЕП

Брюссель ускорил работу над десятым пакетом антироссийских санкций, заявил депутат Европейского парламента от Польши Анджей Садось. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:39

2023-01-12T12:39

2023-01-12T12:39

россия

брюссель

польша

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санкции

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Брюссель ускорил работу над десятым пакетом антироссийских санкций, заявил депутат Европейского парламента от Польши Анджей Садось. "Работа действительно ускорилась. Польша, входящая в группу стран-единомышленников, в настоящее время вносит предложения о новых санкциях. Усиление существующих ограничений также является постоянным процессом", - цитирует Садося агентство РАР. По данным агентства, страны ЕС хотят принять новый пакет санкций перед запланированным на начало февраля саммитом Украина-ЕС в Киеве. РАР отмечает, что новые ограничения ЕС коснутся не только России, но и Белоруссии. Агентство отмечает, что в рамках обсуждения десятого пакета санкций в очередной раз будет предпринята попытка ввести санкции на экспорт российских алмазов, новые санкции также коснутся продуктов, которые потенциально могут быть использованы российскими военными. Также будут расширены санкционные списки, передает агентство. В декабре ЕС ввел новый пакет антироссийских санкций, в котором числятся 190 фигурантов, включая 141 человека и 49 организаций, в их числе политики, депутаты, представители силовых структур, судьи, медиаперсоны, банки, телеканалы, политические партии, госструктуры. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230111/sanktsii-1844241344.html

https://ria.ru/20230108/sanktsii-1843484318.html

https://ria.ru/20230110/evropa-1843513830.html

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россия, брюссель, польша, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии