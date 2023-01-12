Рейтинг@Mail.ru
Брюссель ускорил работу над десятым пакетом санкций, заявил депутат ЕП - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230112/sanktsii-1844359479.html
Брюссель ускорил работу над десятым пакетом санкций, заявил депутат ЕП
Брюссель ускорил работу над десятым пакетом санкций, заявил депутат ЕП - РИА Новости, 12.01.2023
Брюссель ускорил работу над десятым пакетом санкций, заявил депутат ЕП
Брюссель ускорил работу над десятым пакетом антироссийских санкций, заявил депутат Европейского парламента от Польши Анджей Садось. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:39
2023-01-12T12:39
россия
брюссель
польша
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Брюссель ускорил работу над десятым пакетом антироссийских санкций, заявил депутат Европейского парламента от Польши Анджей Садось. "Работа действительно ускорилась. Польша, входящая в группу стран-единомышленников, в настоящее время вносит предложения о новых санкциях. Усиление существующих ограничений также является постоянным процессом", - цитирует Садося агентство РАР. По данным агентства, страны ЕС хотят принять новый пакет санкций перед запланированным на начало февраля саммитом Украина-ЕС в Киеве. РАР отмечает, что новые ограничения ЕС коснутся не только России, но и Белоруссии. Агентство отмечает, что в рамках обсуждения десятого пакета санкций в очередной раз будет предпринята попытка ввести санкции на экспорт российских алмазов, новые санкции также коснутся продуктов, которые потенциально могут быть использованы российскими военными. Также будут расширены санкционные списки, передает агентство. В декабре ЕС ввел новый пакет антироссийских санкций, в котором числятся 190 фигурантов, включая 141 человека и 49 организаций, в их числе политики, депутаты, представители силовых структур, судьи, медиаперсоны, банки, телеканалы, политические партии, госструктуры. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230111/sanktsii-1844241344.html
https://ria.ru/20230108/sanktsii-1843484318.html
https://ria.ru/20230110/evropa-1843513830.html
россия
брюссель
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брюссель, польша, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Брюссель, Польша, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
12:39 12.01.2023
 
Брюссель ускорил работу над десятым пакетом санкций, заявил депутат ЕП

Депутат ЕП Садось: Брюссель ускорил работу над десятым пакетом антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Брюссель ускорил работу над десятым пакетом антироссийских санкций, заявил депутат Европейского парламента от Польши Анджей Садось.
"Работа действительно ускорилась. Польша, входящая в группу стран-единомышленников, в настоящее время вносит предложения о новых санкциях. Усиление существующих ограничений также является постоянным процессом", - цитирует Садося агентство РАР.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 19:34
Вводить санкции против России становится все сложнее, заявил источник в ЕС
По данным агентства, страны ЕС хотят принять новый пакет санкций перед запланированным на начало февраля саммитом Украина-ЕС в Киеве. РАР отмечает, что новые ограничения ЕС коснутся не только России, но и Белоруссии.
Агентство отмечает, что в рамках обсуждения десятого пакета санкций в очередной раз будет предпринята попытка ввести санкции на экспорт российских алмазов, новые санкции также коснутся продуктов, которые потенциально могут быть использованы российскими военными. Также будут расширены санкционные списки, передает агентство.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 13:46
Вучич объяснил, что ждет Сербию в случае поддержки санкций против России
В декабре ЕС ввел новый пакет антироссийских санкций, в котором числятся 190 фигурантов, включая 141 человека и 49 организаций, в их числе политики, депутаты, представители силовых структур, судьи, медиаперсоны, банки, телеканалы, политические партии, госструктуры.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 08:00
Европа решила покончить с собой
 
РоссияБрюссельПольшаЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала