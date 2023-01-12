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Россия расширила санкционный список против Великобритании - РИА Новости, 12.01.2023
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Россия расширила санкционный список против Великобритании
Россия расширила санкционный список против Великобритании - РИА Новости, 12.01.2023
Россия расширила санкционный список против Великобритании
Москва внесла в стоп-лист 36 представителей Британии, сообщили в МИД России. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:51
2023-01-12T13:26
великобритания
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Москва внесла в стоп-лист 36 представителей Британии, сообщили в МИД России."В связи с антироссийским курсом правительства Великобритании, которое продолжает активно применять механизм персональных санкций и ведет интенсивную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации нашей страны и ее изоляции на международной арене, принято решение дополнительно включить в российский стоп-лист ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства", — отметили в ведомстве.В министерстве указали, что Лондон сознательно отказался от конструктивного диалога с Москвой. Вместо этого Британия "продолжает линию на конфронтацию", вместе с США распространяя антироссийские фейки и разжигая русофобию."Вынуждены напомнить, что враждебные действия и агрессивная риторика официальных лиц Великобритании не останутся без адекватного ответа, а поддержка неонацистского киевского режима будет дорого стоить его западным хозяевам. История учит, что не все могут воспринимать очевидные факты", — говорится в сообщении.Москва ввела ответные санкции против Лондона 16 апреля 2022 года. Тогда в стоп-лист попали ключевые британские политики, в том числе премьер-министр страны Борис Джонсон.Затем стоп-лист несколько раз расширяли.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной операции на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферы высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании заявили о прекращении деятельности на территории страны.В Европе стали громче звучать призывы отказаться от поставок энергоресурсов из России. Помимо этого, несколько стран расширили списки россиян, подпадающих под персональные санкции. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но отметили, что страна была готова к такому развитию событий.
https://ria.ru/20221111/bayden-1830951515.html
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великобритания, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Великобритания, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:51 12.01.2023 (обновлено: 13:26 12.01.2023)
 
Россия расширила санкционный список против Великобритании

Россия запретила въезд 36 британским чиновникам, силовикам и журналистам

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Москва внесла в стоп-лист 36 представителей Британии, сообщили в МИД России.
"В связи с антироссийским курсом правительства Великобритании, которое продолжает активно применять механизм персональных санкций и ведет интенсивную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации нашей страны и ее изоляции на международной арене, принято решение дополнительно включить в российский стоп-лист ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства", — отметили в ведомстве.
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В министерстве указали, что Лондон сознательно отказался от конструктивного диалога с Москвой. Вместо этого Британия "продолжает линию на конфронтацию", вместе с США распространяя антироссийские фейки и разжигая русофобию.
"Вынуждены напомнить, что враждебные действия и агрессивная риторика официальных лиц Великобритании не останутся без адекватного ответа, а поддержка неонацистского киевского режима будет дорого стоить его западным хозяевам. История учит, что не все могут воспринимать очевидные факты", — говорится в сообщении.
Москва ввела ответные санкции против Лондона 16 апреля 2022 года. Тогда в стоп-лист попали ключевые британские политики, в том числе премьер-министр страны Борис Джонсон.
Затем стоп-лист несколько раз расширяли.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной операции на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферы высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании заявили о прекращении деятельности на территории страны.
В Европе стали громче звучать призывы отказаться от поставок энергоресурсов из России. Помимо этого, несколько стран расширили списки россиян, подпадающих под персональные санкции. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но отметили, что страна была готова к такому развитию событий.
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