https://ria.ru/20230112/sanktsii-1844333843.html

Россия расширила санкционный список против Великобритании

Россия расширила санкционный список против Великобритании - РИА Новости, 12.01.2023

Россия расширила санкционный список против Великобритании

Москва внесла в стоп-лист 36 представителей Британии, сообщили в МИД России. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:51

2023-01-12T11:51

2023-01-12T13:26

великобритания

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Москва внесла в стоп-лист 36 представителей Британии, сообщили в МИД России."В связи с антироссийским курсом правительства Великобритании, которое продолжает активно применять механизм персональных санкций и ведет интенсивную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации нашей страны и ее изоляции на международной арене, принято решение дополнительно включить в российский стоп-лист ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства", — отметили в ведомстве.В министерстве указали, что Лондон сознательно отказался от конструктивного диалога с Москвой. Вместо этого Британия "продолжает линию на конфронтацию", вместе с США распространяя антироссийские фейки и разжигая русофобию."Вынуждены напомнить, что враждебные действия и агрессивная риторика официальных лиц Великобритании не останутся без адекватного ответа, а поддержка неонацистского киевского режима будет дорого стоить его западным хозяевам. История учит, что не все могут воспринимать очевидные факты", — говорится в сообщении.Москва ввела ответные санкции против Лондона 16 апреля 2022 года. Тогда в стоп-лист попали ключевые британские политики, в том числе премьер-министр страны Борис Джонсон.Затем стоп-лист несколько раз расширяли.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной операции на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферы высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании заявили о прекращении деятельности на территории страны.В Европе стали громче звучать призывы отказаться от поставок энергоресурсов из России. Помимо этого, несколько стран расширили списки россиян, подпадающих под персональные санкции. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но отметили, что страна была готова к такому развитию событий.

https://ria.ru/20221111/bayden-1830951515.html

https://ria.ru/20230112/sanktsii-1844359479.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

великобритания, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)