https://ria.ru/20230112/sanktsii-1844333843.html
Россия расширила санкционный список против Великобритании
Россия расширила санкционный список против Великобритании - РИА Новости, 12.01.2023
Россия расширила санкционный список против Великобритании
Москва внесла в стоп-лист 36 представителей Британии, сообщили в МИД России. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:51
2023-01-12T11:51
2023-01-12T13:26
великобритания
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Москва внесла в стоп-лист 36 представителей Британии, сообщили в МИД России."В связи с антироссийским курсом правительства Великобритании, которое продолжает активно применять механизм персональных санкций и ведет интенсивную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации нашей страны и ее изоляции на международной арене, принято решение дополнительно включить в российский стоп-лист ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства", — отметили в ведомстве.В министерстве указали, что Лондон сознательно отказался от конструктивного диалога с Москвой. Вместо этого Британия "продолжает линию на конфронтацию", вместе с США распространяя антироссийские фейки и разжигая русофобию."Вынуждены напомнить, что враждебные действия и агрессивная риторика официальных лиц Великобритании не останутся без адекватного ответа, а поддержка неонацистского киевского режима будет дорого стоить его западным хозяевам. История учит, что не все могут воспринимать очевидные факты", — говорится в сообщении.Москва ввела ответные санкции против Лондона 16 апреля 2022 года. Тогда в стоп-лист попали ключевые британские политики, в том числе премьер-министр страны Борис Джонсон.Затем стоп-лист несколько раз расширяли.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной операции на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферы высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании заявили о прекращении деятельности на территории страны.В Европе стали громче звучать призывы отказаться от поставок энергоресурсов из России. Помимо этого, несколько стран расширили списки россиян, подпадающих под персональные санкции. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но отметили, что страна была готова к такому развитию событий.
https://ria.ru/20221111/bayden-1830951515.html
https://ria.ru/20230112/sanktsii-1844359479.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Великобритания, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:51 12.01.2023 (обновлено: 13:26 12.01.2023)
Россия расширила санкционный список против Великобритании
Россия запретила въезд 36 британским чиновникам, силовикам и журналистам
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Москва внесла в стоп-лист
36 представителей Британии, сообщили в МИД России.
"В связи с антироссийским курсом правительства Великобритании, которое продолжает активно применять механизм персональных санкций и ведет интенсивную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации нашей страны и ее изоляции на международной арене, принято решение дополнительно включить в российский стоп-лист ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства", — отметили в ведомстве.
В министерстве указали, что Лондон
сознательно отказался от конструктивного диалога с Москвой. Вместо этого Британия "продолжает линию на конфронтацию", вместе с США распространяя антироссийские фейки и разжигая русофобию.
"Вынуждены напомнить, что враждебные действия и агрессивная риторика официальных лиц Великобритании не останутся без адекватного ответа, а поддержка неонацистского киевского режима будет дорого стоить его западным хозяевам. История учит, что не все могут воспринимать очевидные факты", — говорится в сообщении.
Москва ввела ответные санкции против Лондона 16 апреля 2022 года. Тогда в стоп-лист попали ключевые британские политики, в том числе премьер-министр страны Борис Джонсон.
Затем стоп-лист несколько раз расширяли.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву
после начала военной операции на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферы высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании заявили о прекращении деятельности на территории страны.
В Европе
стали громче звучать призывы отказаться от поставок энергоресурсов из России. Помимо этого, несколько стран расширили списки россиян, подпадающих под персональные санкции. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но отметили, что страна была готова к такому развитию событий.