https://ria.ru/20230112/sammit-1844446578.html

Украинский посол заявил о планах по проведению "мирного саммита" 24 февраля

Украинский посол заявил о планах по проведению "мирного саммита" 24 февраля - РИА Новости, 12.01.2023

Украинский посол заявил о планах по проведению "мирного саммита" 24 февраля

"Саммит мира" планируется провести 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, утверждает посол Украины в Турции Василий Боднар. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:49

2023-01-12T16:49

2023-01-12T16:51

в мире

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оон

василий боднар

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владимир зеленский

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СТАМБУЛ, 12 янв - РИА Новости. "Саммит мира" планируется провести 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, утверждает посол Украины в Турции Василий Боднар. Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в европейских и украинских дипломатических кругах сообщила, что окружение Владимира Зеленского дорабатывает его "план мирного урегулирования" на Украине из десяти пунктов и намерена представить свои идеи примерно в феврале. Зеленский до этого сообщал, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом подтвердил открытость РФ к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территориальных реалий. По его словам, участие России в данном саммите было бы "неестественным". Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. В офисе Гутерреша указали, что генсек готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет никакого "мирного плана" Украины, и план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть "мирным".

https://ria.ru/20221229/sammit-1842124921.html

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в мире, украина, оон, василий боднар, россия, турция, владимир зеленский