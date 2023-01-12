https://ria.ru/20230112/samara-1844285484.html
Пожар в жилом доме в центре Самары потушили спустя сутки
Пожар в жилом доме в центре Самары потушили спустя сутки - РИА Новости, 12.01.2023
Пожар в жилом доме в центре Самары потушили спустя сутки
Пожар в жилом доме в историческом центре Самары, где погибли два человека, полностью ликвидировали, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T08:32
2023-01-12T08:32
2023-01-12T09:03
происшествия
самара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844288158_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_92da5c3900e7e0e8e3f4c5e88c99da53.jpg
САМАРА, 12 янв - РИА Новости. Пожар в жилом доме в историческом центре Самары, где погибли два человека, полностью ликвидировали, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. Многоквартирный жилой дом на улице Некрасовской в Самаре загорелся утром в среду - таким образом, на его тушение ушли почти сутки. Загорелась лестничная клетка с первого по второй этаж и три квартиры в трехэтажном жилом доме 1917 года постройки. Огонь охватил 800 квадратных метров, и к вечеру того дня была объявлена ликвидация открытого горения, однако проливка конструкций продолжалась, дабы не допустить повторного возгорания. При пожаре погибли женщина и ребенок, возбуждено уголовное дело. "В 8.40 (7.40 мск) 12 января пожар ликвидирован на площади 800 квадратных метров", - сказал представитель ведомства. Всего для тушения пожара привлекалась масштабная группировка: 213 человек и 69 единиц техники. До прибытия пожарных дом самостоятельно покинули 17 человек, еще пятерых эвакуировали спасатели. Им дадут жилье в маневренном фонде.
https://ria.ru/20230107/pozhar-1843369260.html
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844288158_168:0:1943:1331_1920x0_80_0_0_d9fd059f1c895265c32f6a6b6002a26a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара
08:32 12.01.2023 (обновлено: 09:03 12.01.2023)
Пожар в жилом доме в центре Самары потушили спустя сутки
Пожар в доме в центре Самары, при котором погибли два человека, потушили спустя сутки
САМАРА, 12 янв - РИА Новости. Пожар в жилом доме в историческом центре Самары, где погибли два человека, полностью ликвидировали, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.
Многоквартирный жилой дом на улице Некрасовской в Самаре загорелся утром в среду - таким образом, на его тушение ушли почти сутки. Загорелась лестничная клетка с первого по второй этаж и три квартиры в трехэтажном жилом доме 1917 года постройки.
Огонь охватил 800 квадратных метров, и к вечеру того дня была объявлена ликвидация открытого горения, однако проливка конструкций продолжалась, дабы не допустить повторного возгорания. При пожаре погибли женщина и ребенок, возбуждено уголовное дело.
"В 8.40 (7.40 мск) 12 января пожар ликвидирован на площади 800 квадратных метров", - сказал представитель ведомства.
Всего для тушения пожара привлекалась масштабная группировка: 213 человек и 69 единиц техники. До прибытия пожарных дом самостоятельно покинули 17 человек, еще пятерых эвакуировали спасатели. Им дадут жилье в маневренном фонде.