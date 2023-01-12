https://ria.ru/20230112/samara-1844285484.html

Пожар в жилом доме в центре Самары потушили спустя сутки

Пожар в жилом доме в центре Самары потушили спустя сутки - РИА Новости, 12.01.2023

Пожар в жилом доме в центре Самары потушили спустя сутки

Пожар в жилом доме в историческом центре Самары, где погибли два человека, полностью ликвидировали, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T08:32

2023-01-12T08:32

2023-01-12T09:03

происшествия

самара

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САМАРА, 12 янв - РИА Новости. Пожар в жилом доме в историческом центре Самары, где погибли два человека, полностью ликвидировали, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. Многоквартирный жилой дом на улице Некрасовской в Самаре загорелся утром в среду - таким образом, на его тушение ушли почти сутки. Загорелась лестничная клетка с первого по второй этаж и три квартиры в трехэтажном жилом доме 1917 года постройки. Огонь охватил 800 квадратных метров, и к вечеру того дня была объявлена ликвидация открытого горения, однако проливка конструкций продолжалась, дабы не допустить повторного возгорания. При пожаре погибли женщина и ребенок, возбуждено уголовное дело. "В 8.40 (7.40 мск) 12 января пожар ликвидирован на площади 800 квадратных метров", - сказал представитель ведомства. Всего для тушения пожара привлекалась масштабная группировка: 213 человек и 69 единиц техники. До прибытия пожарных дом самостоятельно покинули 17 человек, еще пятерых эвакуировали спасатели. Им дадут жилье в маневренном фонде.

https://ria.ru/20230107/pozhar-1843369260.html

самара

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, самара