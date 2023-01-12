https://ria.ru/20230112/rzs-1844278071.html

В РЗС заявили, что Россия может закрыть до 40% потребности Алжира в пшенице

В РЗС заявили, что Россия может закрыть до 40% потребности Алжира в пшенице - РИА Новости, 12.01.2023

В РЗС заявили, что Россия может закрыть до 40% потребности Алжира в пшенице

Россия в 2022-2023 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) может обеспечить до 40% потребности Алжира в мукомольной пшенице и... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T06:46

2023-01-12T06:46

2023-01-12T06:47

эммануэль макрон

абдельмаджид теббун

алжир (провинция)

россия

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817062995_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_a673aca81f207ea3b9a43e8e9669b943.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия в 2022-2023 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) может обеспечить до 40% потребности Алжира в мукомольной пшенице и поставить в эту страну до 3,5 миллиона тонн, сообщила РИА Новости директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. "Алжир - крупный импортер мукомольной пшеницы. По данным USDA, в сезоне 2022-2023 сельхозгода он занимает пятое место в мировом рейтинге импортеров пшеницы и может ее закупить 8,2 миллиона тонн. А отказ от поставок французской пшеницы привел к тому, что со стороны Алжира резко вырос спрос на российскую", - заявила Тюрина. По оценке РЗС, уже в первой половине 2022-2023 сельхозгода в Алжир из России поставлено 1,75 миллиона тонн пшеницы - в 5,2 раза больше, чем за тот же период прошлого сезона. Таким образом, говорит Тюрина, сейчас Алжир занимает пятое место в рейтинге импортеров пшеницы из РФ. Ранее среди поставщиков пшеницы в это государство Россия занимала седьмое место, а сами поставки были нестабильными – максимально в 2021 году было поставлено 330 тысяч тонн. Эксперт также напомнила, что межотраслевой зерновой комитет Алжира в конце прошлого года пересмотрел требования к импортируемой из РФ пшенице мягких сортов, увеличив до 1% с 0,5% уровень повреждения клопом-черепашкой зерен в поставляемой партии. "Снижение требований по показателю поврежденности клопом-черепашкой стимулирует дальнейший рост экспорта из России: если в первом полугодии текущего сезона мы поставили 1,75 миллиона тонн, то во втором полугодии потенциал составляет примерно столько же и даже больше – до 2 миллионов тонн", - заключила Тюрина. Напряженность в отношениях Алжира и Франции возникла в октябре 2021 года. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого цитировала газета Le Monde, заявил, что "официальная история" Алжира якобы "полностью переписана". В ответ на такие, по словам президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, "безответственные" высказывания, африканское государство отозвало из Парижа своего посла и закрыло свое воздушное пространство для французских военных самолетов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220721/zerno-1803986948.html

https://ria.ru/20220519/rzs-1789603116.html

алжир (провинция)

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эммануэль макрон, абдельмаджид теббун, алжир (провинция), россия, франция