https://ria.ru/20230112/rzs-1844278071.html
В РЗС заявили, что Россия может закрыть до 40% потребности Алжира в пшенице
В РЗС заявили, что Россия может закрыть до 40% потребности Алжира в пшенице - РИА Новости, 12.01.2023
В РЗС заявили, что Россия может закрыть до 40% потребности Алжира в пшенице
Россия в 2022-2023 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) может обеспечить до 40% потребности Алжира в мукомольной пшенице и... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T06:46
2023-01-12T06:46
2023-01-12T06:47
эммануэль макрон
абдельмаджид теббун
алжир (провинция)
россия
франция
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия в 2022-2023 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) может обеспечить до 40% потребности Алжира в мукомольной пшенице и поставить в эту страну до 3,5 миллиона тонн, сообщила РИА Новости директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. "Алжир - крупный импортер мукомольной пшеницы. По данным USDA, в сезоне 2022-2023 сельхозгода он занимает пятое место в мировом рейтинге импортеров пшеницы и может ее закупить 8,2 миллиона тонн. А отказ от поставок французской пшеницы привел к тому, что со стороны Алжира резко вырос спрос на российскую", - заявила Тюрина. По оценке РЗС, уже в первой половине 2022-2023 сельхозгода в Алжир из России поставлено 1,75 миллиона тонн пшеницы - в 5,2 раза больше, чем за тот же период прошлого сезона. Таким образом, говорит Тюрина, сейчас Алжир занимает пятое место в рейтинге импортеров пшеницы из РФ. Ранее среди поставщиков пшеницы в это государство Россия занимала седьмое место, а сами поставки были нестабильными – максимально в 2021 году было поставлено 330 тысяч тонн. Эксперт также напомнила, что межотраслевой зерновой комитет Алжира в конце прошлого года пересмотрел требования к импортируемой из РФ пшенице мягких сортов, увеличив до 1% с 0,5% уровень повреждения клопом-черепашкой зерен в поставляемой партии. "Снижение требований по показателю поврежденности клопом-черепашкой стимулирует дальнейший рост экспорта из России: если в первом полугодии текущего сезона мы поставили 1,75 миллиона тонн, то во втором полугодии потенциал составляет примерно столько же и даже больше – до 2 миллионов тонн", - заключила Тюрина. Напряженность в отношениях Алжира и Франции возникла в октябре 2021 года. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого цитировала газета Le Monde, заявил, что "официальная история" Алжира якобы "полностью переписана". В ответ на такие, по словам президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, "безответственные" высказывания, африканское государство отозвало из Парижа своего посла и закрыло свое воздушное пространство для французских военных самолетов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220721/zerno-1803986948.html
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эммануэль макрон, абдельмаджид теббун, алжир (провинция), россия, франция
Эммануэль Макрон, Абдельмаджид Теббун, Алжир (провинция), Россия, Франция
06:46 12.01.2023 (обновлено: 06:47 12.01.2023)
В РЗС заявили, что Россия может закрыть до 40% потребности Алжира в пшенице
РЗС: Россия может обеспечить до 40% потребности Алжира в мукомольной пшенице
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия в 2022-2023 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) может обеспечить до 40% потребности Алжира в мукомольной пшенице и поставить в эту страну до 3,5 миллиона тонн, сообщила РИА Новости директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.
"Всего Россия может поставить в Алжир до 3,5 миллиона тонн, обеспечив более 40% потребности Алжира в импорте мукомольной пшеницы в текущем сезоне", - считает Тюрина. Она напомнила, что Франция вплоть до 2021 года являлась главным поставщиком мукомольной пшеницы на рынок Алжира, но год назад государство отказалось от импорта французской пшеницы по политическим соображениям.
"Алжир - крупный импортер мукомольной пшеницы. По данным USDA, в сезоне 2022-2023 сельхозгода он занимает пятое место в мировом рейтинге импортеров пшеницы и может ее закупить 8,2 миллиона тонн. А отказ от поставок французской пшеницы привел к тому, что со стороны Алжира резко вырос спрос на российскую", - заявила Тюрина.
По оценке РЗС, уже в первой половине 2022-2023 сельхозгода в Алжир из России поставлено 1,75 миллиона тонн пшеницы - в 5,2 раза больше, чем за тот же период прошлого сезона. Таким образом, говорит Тюрина, сейчас Алжир занимает пятое место в рейтинге импортеров пшеницы из РФ. Ранее среди поставщиков пшеницы в это государство Россия занимала седьмое место, а сами поставки были нестабильными – максимально в 2021 году было поставлено 330 тысяч тонн.
Эксперт также напомнила, что межотраслевой зерновой комитет Алжира в конце прошлого года пересмотрел требования к импортируемой из РФ пшенице мягких сортов, увеличив до 1% с 0,5% уровень повреждения клопом-черепашкой зерен в поставляемой партии.
"Снижение требований по показателю поврежденности клопом-черепашкой стимулирует дальнейший рост экспорта из России: если в первом полугодии текущего сезона мы поставили 1,75 миллиона тонн, то во втором полугодии потенциал составляет примерно столько же и даже больше – до 2 миллионов тонн", - заключила Тюрина.
Напряженность в отношениях Алжира и Франции возникла в октябре 2021 года. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон
, слова которого цитировала газета Le Monde, заявил, что "официальная история" Алжира якобы "полностью переписана". В ответ на такие, по словам президента Алжира Абдельмаджида Теббуна
, "безответственные" высказывания, африканское государство отозвало из Парижа
своего посла и закрыло свое воздушное пространство для французских военных самолетов.