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Украина начала строить укрепления на границе с Белоруссией - РИА Новости, 12.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/rovno-1844373460.html
Украина начала строить укрепления на границе с Белоруссией
Украина начала строить укрепления на границе с Белоруссией - РИА Новости, 12.01.2023
Украина начала строить укрепления на границе с Белоруссией
В Ровненской области строят инженерные и фортификационные сооружения, заявил в Telegram глава военной администрации региона Виталий Коваль. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:06
2023-01-12T17:27
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
мария захарова
ровненская область
россия
белоруссия
нато
в мире
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Ровненской области строят инженерные и фортификационные сооружения, заявил в Telegram глава военной администрации региона Виталий Коваль.Регион находится на северо-западе страны на границе с Белоруссией.По словам чиновника, жители Варашского и Сарненского районов помогают рыть окопы. В один из дней в работах участвовало 150 добровольцев, некоторые из них продолжают инженерные работы и во время праздников. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию на границе с Белоруссией. Политик заявил, что Киев не наблюдает сейчас непосредственной угрозы со стороны северного соседа, но ВСУ должны быть готовы к различным вариантам событий.В октябре прошлого года белорусский погранкомитет Белоруссии сообщил, что Киев продолжает минировать территории, прилегающие к границе.Представитель МИД Мария Захарова в декабре отметила, что развертывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии необходимо расценивать как ответ на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике. При этом заявления Киева о "создании" Москвой группировки для наступления с Белорусского направления дипломат сочла попыткой выпросить у Запада больше денег и вооружения.
https://ria.ru/20230112/oruzhie-1844309371.html
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владимир зеленский, мария захарова, ровненская область, россия, белоруссия, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Ровненская область, Россия, Белоруссия, НАТО, В мире
13:06 12.01.2023 (обновлено: 17:27 12.01.2023)
 
Украина начала строить укрепления на границе с Белоруссией

Глава Ровенской области Коваль сообщил о сооружении укреплений у границы с Белоруссией

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Ровненской области строят инженерные и фортификационные сооружения, заявил в Telegram глава военной администрации региона Виталий Коваль.
"Продолжаем готовиться к обороне населенных пунктов Ровненской области", — написал он.
Регион находится на северо-западе страны на границе с Белоруссией.
По словам чиновника, жители Варашского и Сарненского районов помогают рыть окопы. В один из дней в работах участвовало 150 добровольцев, некоторые из них продолжают инженерные работы и во время праздников.
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В октябре прошлого года белорусский погранкомитет Белоруссии сообщил, что Киев продолжает минировать территории, прилегающие к границе.
Представитель МИД Мария Захарова в декабре отметила, что развертывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии необходимо расценивать как ответ на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике.
При этом заявления Киева о "создании" Москвой группировки для наступления с Белорусского направления дипломат сочла попыткой выпросить у Запада больше денег и вооружения.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийМария ЗахароваРовненская областьРоссияБелоруссияНАТОВ мире
 
 
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