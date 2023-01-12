https://ria.ru/20230112/rovno-1844373460.html

Украина начала строить укрепления на границе с Белоруссией

Украина начала строить укрепления на границе с Белоруссией - РИА Новости, 12.01.2023

Украина начала строить укрепления на границе с Белоруссией

В Ровненской области строят инженерные и фортификационные сооружения, заявил в Telegram глава военной администрации региона Виталий Коваль. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:06

2023-01-12T13:06

2023-01-12T17:27

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

мария захарова

ровненская область

россия

белоруссия

нато

в мире

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Ровненской области строят инженерные и фортификационные сооружения, заявил в Telegram глава военной администрации региона Виталий Коваль.Регион находится на северо-западе страны на границе с Белоруссией.По словам чиновника, жители Варашского и Сарненского районов помогают рыть окопы. В один из дней в работах участвовало 150 добровольцев, некоторые из них продолжают инженерные работы и во время праздников. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию на границе с Белоруссией. Политик заявил, что Киев не наблюдает сейчас непосредственной угрозы со стороны северного соседа, но ВСУ должны быть готовы к различным вариантам событий.В октябре прошлого года белорусский погранкомитет Белоруссии сообщил, что Киев продолжает минировать территории, прилегающие к границе.Представитель МИД Мария Захарова в декабре отметила, что развертывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии необходимо расценивать как ответ на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике. При этом заявления Киева о "создании" Москвой группировки для наступления с Белорусского направления дипломат сочла попыткой выпросить у Запада больше денег и вооружения.

https://ria.ru/20230112/oruzhie-1844309371.html

https://ria.ru/20230112/sdpg-1844290817.html

ровненская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир зеленский, мария захарова, ровненская область, россия, белоруссия, нато, в мире