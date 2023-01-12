https://ria.ru/20230112/robot-1844274009.html
Российские ученые предложили сухопутным войскам робота-собаку с лазером
Российские ученые предложили сухопутным войскам робота-собаку с лазером - РИА Новости, 12.01.2023
Российские ученые предложили сухопутным войскам робота-собаку с лазером
Специалисты Михайловской военной артиллерийской академии Минобороны в Санкт-Петербурге предложили сухопутным войскам применять роботов-собак с установленными на РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T03:13
2023-01-12T03:13
2023-01-12T06:39
россия
санкт-петербург
сша
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
михайловская военная артиллерийская академия
сбер
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Специалисты Михайловской военной артиллерийской академии Минобороны в Санкт-Петербурге предложили сухопутным войскам применять роботов-собак с установленными на них лазерами для поражения оптических приборов противника, следует из документа, размещенного на сайте Роспатента.Такого робота, по мнению разработчиков, смогут применять сухопутные войска на "всех театрах военных действий" — на сильно пересеченной, горной и лесистой местности.Согласно патенту, робот-собака менее заметен и более мобилен, чем другие платформы с лазерным/СВЧ-оружием. "Минимальный силуэт" собаки делает ее трудной целью для вооружений противника. Согласно расчетам, представленным в реферате, потери противника при применении тактических лазеров увеличиваются на 15-30%, а потери своих войск — уменьшаются на 5-15%.По замыслу ученых, применение "собак" поможет снизить боевой потенциал противника и повысить безопасность операторов боевых лазеров. При этом на мобильный ТЛК предполагается нанести маскирующее покрытие, чтобы робота не смогли вычислить по тепловому и электромагнитному излучению лазерной установки. "Робот-собака доставляет ТЛК в район боевого применения. После чего оператор включает зондирующий лазер в режим поиска бликующих оптико-электронных приборов противника. При их обнаружении включаются силовые лазеры. Оператор узнает о факте поражения ОЭП по соответствующему обратному, отраженному сигналу, доставляемому в зондирующий лазер", - описывается в патенте принцип работы изобретения. Постоянная смена местоположения собаки с лазером после каждого обнаружения и поражения оптоэлектроники противника снижает вероятность обнаружения робота противником, оператор комплекса становится неуязвимым, уверены разработчики.ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТОВ-СОБАК Сегодня в мире рассматриваются различные сферы применения зооморфных роботов: они могут использоваться как курьеры, "помощники" рабочих на промышленных предприятиях, саперы и боевые платформы. Одна из наиболее популярных моделей таких "собак" — Spot разработки американской Boston Dynamics.Этот робот сегодня поставляется в том числе США украинским войскам для разминирования, успели его "завезти" и в Россию. Такая машина есть в частности у "Сбера", где она применялась в исследованиях поведения роботов.Кроме того, ранее в различных СМИ публиковалась информация о проведении российской армией экспериментов по установке на роботов-собак стрелкового оружия.При этом специалисты Михайловской академии уверены, что размещение на таких роботах стрелкового вооружения показало мало преимуществ по сравнению с обычными бойцами, за исключением "несколько большей безопасности для операторов за счет дистанционного управления роботом-собакой".
https://ria.ru/20220815/sobaka-1809768544.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, санкт-петербург, сша, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), михайловская военная артиллерийская академия, сбер
Россия, Санкт-Петербург, США, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Михайловская военная артиллерийская академия, Сбер
03:13 12.01.2023 (обновлено: 06:39 12.01.2023)
Российские ученые предложили сухопутным войскам робота-собаку с лазером
Российские специалисты предложили сухопутным войскам применять роботов-собак с лазерами
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Специалисты Михайловской военной артиллерийской академии Минобороны в Санкт-Петербурге предложили сухопутным войскам применять роботов-собак с установленными на них лазерами для поражения оптических приборов противника, следует из документа, размещенного на сайте Роспатента.
"Изобретение может быть использовано для обнаружения и поражения тактическими лазерными комплексами (ТЛК) оптико-электронных устройств противника. На роботе-собаке устанавливают тактический лазерный автоматизированный комплекс, управление и контроль которыми осуществляют дистанционно оператором боевого расчета, находящимся в укрытии", - говорится в реферате изобретения.
Такого робота, по мнению разработчиков, смогут применять сухопутные войска на "всех театрах военных действий" — на сильно пересеченной, горной и лесистой местности.
Согласно патенту, робот-собака менее заметен и более мобилен, чем другие платформы с лазерным/СВЧ-оружием. "Минимальный силуэт" собаки делает ее трудной целью для вооружений противника. Согласно расчетам, представленным в реферате, потери противника при применении тактических лазеров увеличиваются на 15-30%, а потери своих войск — уменьшаются на 5-15%.
По замыслу ученых, применение "собак" поможет снизить боевой потенциал противника и повысить безопасность операторов боевых лазеров. При этом на мобильный ТЛК предполагается нанести маскирующее покрытие, чтобы робота не смогли вычислить по тепловому и электромагнитному излучению лазерной установки.
"Робот-собака доставляет ТЛК в район боевого применения. После чего оператор включает зондирующий лазер в режим поиска бликующих оптико-электронных приборов противника. При их обнаружении включаются силовые лазеры. Оператор узнает о факте поражения ОЭП по соответствующему обратному, отраженному сигналу, доставляемому в зондирующий лазер", - описывается в патенте принцип работы изобретения.
Постоянная смена местоположения собаки с лазером после каждого обнаружения и поражения оптоэлектроники противника снижает вероятность обнаружения робота противником, оператор комплекса становится неуязвимым, уверены разработчики.
Сегодня в мире рассматриваются различные сферы применения зооморфных роботов: они могут использоваться как курьеры, "помощники" рабочих на промышленных предприятиях, саперы и боевые платформы. Одна из наиболее популярных моделей таких "собак" — Spot разработки американской Boston Dynamics.
Этот робот сегодня поставляется в том числе США
украинским войскам для разминирования, успели его "завезти" и в Россию. Такая машина есть в частности у "Сбера
", где она применялась в исследованиях поведения роботов.
Кроме того, ранее в различных СМИ публиковалась информация о проведении российской армией экспериментов по установке на роботов-собак стрелкового оружия.
При этом специалисты Михайловской академии уверены, что размещение на таких роботах стрелкового вооружения показало мало преимуществ по сравнению с обычными бойцами, за исключением "несколько большей безопасности для операторов за счет дистанционного управления роботом-собакой".