https://ria.ru/20230112/roberts-1844465581.html
Джулия Робертс сделала ДНК-тест и узнала, свою настоящую фамилию
Джулия Робертс сделала ДНК-тест и узнала, свою настоящую фамилию - РИА Новости, 12.01.2023
Джулия Робертс сделала ДНК-тест и узнала, свою настоящую фамилию
Джулия Робертс стала участницей проекта Ancestory "В поисках корней" и узнала, что ее настоящей фамилией может быть Митчелл, пишет MailOnline. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T18:24
2023-01-12T18:24
2023-01-12T18:24
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Джулия Робертс стала участницей проекта Ancestory "В поисках корней" и узнала, что ее настоящей фамилией может быть Митчелл, пишет MailOnline. "Из архивов графства Джорджия мы выяснили, что в 1850-х годах прапрабабушка Джулии Рода вышла замуж за человека по имени Уиллис Робертс. Актриса носит его фамилию. Но мужчина умер в 1864 году, более чем за десять лет до того, как Рода родила прадеда Джулии, Джона", — говорит профессор Генри Луис Гейтс — младший.Чтобы выяснить, кто же прапрадед артистки, историки обратились к ее ДНК-тестам и ее двоюродного брата. По их мнению, родственником Джулии может быть Генри Макдональд Митчелл-младший. Последний был женат на женщине по имени Сара, у них было шестеро детей. Исследователям также удалось установить, что прапрабабушка актрисы жила в четырех домах от матери Генри. "Я все-таки предпочитаю фамилию "Робертс". Это был неожиданный поворот", — удивилась звезда кино.
https://ria.ru/20230112/renner-1844417192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, джулия робертс, днк
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Джулия Робертс, ДНК
Джулия Робертс сделала ДНК-тест и узнала, свою настоящую фамилию
Джулия Робертс сделала ДНК-тест и узнала, что ее настоящей фамилией может быть Митчелл
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Джулия Робертс стала участницей проекта Ancestory "В поисках корней" и узнала, что ее настоящей фамилией может быть Митчелл, пишет
MailOnline.
"Из архивов графства Джорджия мы выяснили, что в 1850-х годах прапрабабушка Джулии Рода вышла замуж за человека по имени Уиллис Робертс. Актриса носит его фамилию. Но мужчина умер в 1864 году, более чем за десять лет до того, как Рода родила прадеда Джулии, Джона", — говорит профессор Генри Луис Гейтс — младший.
Чтобы выяснить, кто же прапрадед артистки, историки обратились к ее ДНК-тестам и ее двоюродного брата. По их мнению, родственником Джулии может быть Генри Макдональд Митчелл-младший.
Последний был женат на женщине по имени Сара, у них было шестеро детей. Исследователям также удалось установить, что прапрабабушка актрисы жила в четырех домах от матери Генри.
"Я все-таки предпочитаю фамилию "Робертс". Это был неожиданный поворот", — удивилась звезда кино.