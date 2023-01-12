https://ria.ru/20230112/rets-1844305180.html
РЭЦ: вьетнамцев угостили оливье и шашлыком в шоу-руме Good Food в Ханое
РЭЦ: вьетнамцев угостили оливье и шашлыком в шоу-руме Good Food в Ханое - РИА Новости, 12.01.2023
РЭЦ: вьетнамцев угостили оливье и шашлыком в шоу-руме Good Food в Ханое
Вьетнамцев познакомили с традициями российского застолья при участии шеф-поваров отелей и ресторанов, кулинарных экспертов и критиков, а также потенциальных... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T10:34
2023-01-12T10:34
2023-01-12T10:34
российский экспортный центр (рэц)
россия
ханой
вьетнам
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вьетнамцев познакомили с традициями российского застолья при участии шеф-поваров отелей и ресторанов, кулинарных экспертов и критиков, а также потенциальных покупателей отечественных продуктов в Ханое в шоу-руме российской агропродукции Good Food Russia, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Почти 70 гостей смоги попробовать на вкус канапе с черной икрой и русским хлебом, блюда из камчатского краба, шашлык с российскими специями, чай из самовара и даже оливье с отечественными ингредиентами, которые выставляются в демонстрационно-дегустационном павильоне продукции АПК во Вьетнаме", - говорится в сообщении.Паштет из гусиной печени, традиционные для русского стола колбасные нарезки, вяленая говядина, сушеная курица, орехи и семечки, а также напитки и коктейли из продукции, сделанной в России, вызвали неподдельный интерес и у шеф-поваров, и у потенциальных партнеров, которые прямо на дегустации запрашивали дополнительную информацию о ценах и возможных поставках понравившейся им продукции из павильона, отметили в РЭЦ.Шеф-поваров больше всего заинтересовали кедровый чай и орешки, а также чай с чагой, крабы, икра и гусиный паштет, а будущих импортеров — напитки, кондитерские изделия и специи.По его словам, "именно повара и ресторанные критики могут по достоинству оценить не только вкус и качество, но и то, как они сочетаются друг с другом в блюдах"."Некоторые шеф-повара сразу заявили о желании использовать российские продукты на своих кухнях, а представители местных компаний планируют развивать сотрудничество с нашими производителями и уже думают о первых поставках", - рассказал Солодов.В дегустации в шоу-руме в Ханое также приняла участие представитель министерства сельского хозяйства России во Вьетнаме Виктория Горшкова.Формат дегустаций — это один из способов бесплатного для российских компаний форматов продвижения товаров, который предлагают демонстрационно-дегустационные павильоны АПК участникам программы Good Food Russia.
https://ria.ru/20221228/rets-1841853357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, ханой, вьетнам
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Ханой, Вьетнам
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вьетнамцев познакомили с традициями российского застолья при участии шеф-поваров отелей и ресторанов, кулинарных экспертов и критиков, а также потенциальных покупателей отечественных продуктов в Ханое в шоу-руме российской агропродукции Good Food Russia, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Почти 70 гостей смоги попробовать на вкус канапе с черной икрой и русским хлебом, блюда из камчатского краба, шашлык с российскими специями, чай из самовара и даже оливье с отечественными ингредиентами, которые выставляются в демонстрационно-дегустационном павильоне продукции АПК во Вьетнаме", - говорится в сообщении.
Паштет из гусиной печени, традиционные для русского стола колбасные нарезки, вяленая говядина, сушеная курица, орехи и семечки, а также напитки и коктейли из продукции, сделанной в России, вызвали неподдельный интерес и у шеф-поваров, и у потенциальных партнеров, которые прямо на дегустации запрашивали дополнительную информацию о ценах и возможных поставках понравившейся им продукции из павильона, отметили в РЭЦ.
Шеф-поваров больше всего заинтересовали кедровый чай и орешки, а также чай с чагой, крабы, икра и гусиный паштет, а будущих импортеров — напитки, кондитерские изделия и специи.
"Такие дегустации, на которые мы приглашаем не только представителей торговых сетей и дистрибьютеров, но и представителей индустрии гостеприимства — шеф-поваров ресторанов и отелей, кулинарных критиков и не только — помогают знакомить с российской продукцией гораздо эффективнее, чем традиционные b2b-встречи", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
По его словам, "именно повара и ресторанные критики могут по достоинству оценить не только вкус и качество, но и то, как они сочетаются друг с другом в блюдах".
"Некоторые шеф-повара сразу заявили о желании использовать российские продукты на своих кухнях, а представители местных компаний планируют развивать сотрудничество с нашими производителями и уже думают о первых поставках", - рассказал Солодов.
В дегустации в шоу-руме в Ханое также приняла участие представитель министерства сельского хозяйства России во Вьетнаме
Виктория Горшкова.
Формат дегустаций — это один из способов бесплатного для российских компаний форматов продвижения товаров, который предлагают демонстрационно-дегустационные павильоны АПК участникам программы Good Food Russia.