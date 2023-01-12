https://ria.ru/20230112/rets-1844305180.html

РЭЦ: вьетнамцев угостили оливье и шашлыком в шоу-руме Good Food в Ханое

РЭЦ: вьетнамцев угостили оливье и шашлыком в шоу-руме Good Food в Ханое - РИА Новости, 12.01.2023

РЭЦ: вьетнамцев угостили оливье и шашлыком в шоу-руме Good Food в Ханое

Вьетнамцев познакомили с традициями российского застолья при участии шеф-поваров отелей и ресторанов, кулинарных экспертов и критиков, а также потенциальных... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T10:34

2023-01-12T10:34

2023-01-12T10:34

российский экспортный центр (рэц)

россия

ханой

вьетнам

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вьетнамцев познакомили с традициями российского застолья при участии шеф-поваров отелей и ресторанов, кулинарных экспертов и критиков, а также потенциальных покупателей отечественных продуктов в Ханое в шоу-руме российской агропродукции Good Food Russia, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Почти 70 гостей смоги попробовать на вкус канапе с черной икрой и русским хлебом, блюда из камчатского краба, шашлык с российскими специями, чай из самовара и даже оливье с отечественными ингредиентами, которые выставляются в демонстрационно-дегустационном павильоне продукции АПК во Вьетнаме", - говорится в сообщении.Паштет из гусиной печени, традиционные для русского стола колбасные нарезки, вяленая говядина, сушеная курица, орехи и семечки, а также напитки и коктейли из продукции, сделанной в России, вызвали неподдельный интерес и у шеф-поваров, и у потенциальных партнеров, которые прямо на дегустации запрашивали дополнительную информацию о ценах и возможных поставках понравившейся им продукции из павильона, отметили в РЭЦ.Шеф-поваров больше всего заинтересовали кедровый чай и орешки, а также чай с чагой, крабы, икра и гусиный паштет, а будущих импортеров — напитки, кондитерские изделия и специи.По его словам, "именно повара и ресторанные критики могут по достоинству оценить не только вкус и качество, но и то, как они сочетаются друг с другом в блюдах"."Некоторые шеф-повара сразу заявили о желании использовать российские продукты на своих кухнях, а представители местных компаний планируют развивать сотрудничество с нашими производителями и уже думают о первых поставках", - рассказал Солодов.В дегустации в шоу-руме в Ханое также приняла участие представитель министерства сельского хозяйства России во Вьетнаме Виктория Горшкова.Формат дегустаций — это один из способов бесплатного для российских компаний форматов продвижения товаров, который предлагают демонстрационно-дегустационные павильоны АПК участникам программы Good Food Russia.

https://ria.ru/20221228/rets-1841853357.html

https://ria.ru/20221227/podderzhka-1841678533.html

россия

ханой

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, ханой, вьетнам