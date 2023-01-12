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"Эвалар" оштрафовали за ненадлежащую рекламу лекарства - РИА Новости, 12.01.2023
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"Эвалар" оштрафовали за ненадлежащую рекламу лекарства
"Эвалар" оштрафовали за ненадлежащую рекламу лекарства - РИА Новости, 12.01.2023
"Эвалар" оштрафовали за ненадлежащую рекламу лекарства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ наложила штраф в размере 300 тысяч рублей на российскую фармацевтическую компанию "Эвалар" за ненадлежащую рекламу... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T18:25
2023-01-12T18:25
общество
россия
эвалар
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
реклама
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ наложила штраф в размере 300 тысяч рублей на российскую фармацевтическую компанию "Эвалар" за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата "Гинкоум", сообщает ведомство. "В ФАС России поступила жалоба на рекламу лекарственного препарата "Гинкоум", распространяемую в эфире телеканалов "Россия 1" и "НТВ". В рекламном ролике производитель гарантировал положительное действие лекарственного препарата и его эффективность в лечении заболеваний вен и крови. Комиссия ФАС России признала рекламу лекарственного препарата "Гинкоум" ненадлежащей", - говорится в сообщении. Уточняется, что в соответствии с законодательством реклама лекарственного препарата не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий. "Антимонопольная служба выдала ЗАО "Эвалар" как рекламодателю предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. Также ведомство наложило на компанию штраф в размере 300 тысяч рублей", - добавляется в сообщении ведомства. В 2019 году служба уже привлекала компанию "Эвалар" к административной ответственности за ненадлежащую рекламу этого же препарата, напомнило ведомство.
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общество, россия, эвалар, федеральная антимонопольная служба (фас россии), реклама
Общество, Россия, Эвалар, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Реклама
18:25 12.01.2023
 
"Эвалар" оштрафовали за ненадлежащую рекламу лекарства

ФАС оштрафовала "Эвалар" за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата "Гинкоум"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкНа линии по розливу и упаковке лекарственных настоек
На линии по розливу и упаковке лекарственных настоек - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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На линии по розливу и упаковке лекарственных настоек . Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ наложила штраф в размере 300 тысяч рублей на российскую фармацевтическую компанию "Эвалар" за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата "Гинкоум", сообщает ведомство.
"В ФАС России поступила жалоба на рекламу лекарственного препарата "Гинкоум", распространяемую в эфире телеканалов "Россия 1" и "НТВ". В рекламном ролике производитель гарантировал положительное действие лекарственного препарата и его эффективность в лечении заболеваний вен и крови. Комиссия ФАС России признала рекламу лекарственного препарата "Гинкоум" ненадлежащей", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в соответствии с законодательством реклама лекарственного препарата не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий.
"Антимонопольная служба выдала ЗАО "Эвалар" как рекламодателю предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. Также ведомство наложило на компанию штраф в размере 300 тысяч рублей", - добавляется в сообщении ведомства.
В 2019 году служба уже привлекала компанию "Эвалар" к административной ответственности за ненадлежащую рекламу этого же препарата, напомнило ведомство.
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ОбществоРоссияЭваларФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Реклама
 
 
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