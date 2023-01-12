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"Эвалар" оштрафовали за ненадлежащую рекламу лекарства

"Эвалар" оштрафовали за ненадлежащую рекламу лекарства - РИА Новости, 12.01.2023

"Эвалар" оштрафовали за ненадлежащую рекламу лекарства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ наложила штраф в размере 300 тысяч рублей на российскую фармацевтическую компанию "Эвалар" за ненадлежащую рекламу... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T18:25

2023-01-12T18:25

2023-01-12T18:25

общество

россия

эвалар

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

реклама

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ наложила штраф в размере 300 тысяч рублей на российскую фармацевтическую компанию "Эвалар" за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата "Гинкоум", сообщает ведомство. "В ФАС России поступила жалоба на рекламу лекарственного препарата "Гинкоум", распространяемую в эфире телеканалов "Россия 1" и "НТВ". В рекламном ролике производитель гарантировал положительное действие лекарственного препарата и его эффективность в лечении заболеваний вен и крови. Комиссия ФАС России признала рекламу лекарственного препарата "Гинкоум" ненадлежащей", - говорится в сообщении. Уточняется, что в соответствии с законодательством реклама лекарственного препарата не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий. "Антимонопольная служба выдала ЗАО "Эвалар" как рекламодателю предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. Также ведомство наложило на компанию штраф в размере 300 тысяч рублей", - добавляется в сообщении ведомства. В 2019 году служба уже привлекала компанию "Эвалар" к административной ответственности за ненадлежащую рекламу этого же препарата, напомнило ведомство.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, эвалар, федеральная антимонопольная служба (фас россии), реклама