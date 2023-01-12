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"Эвалар" оштрафовали за ненадлежащую рекламу лекарства
"Эвалар" оштрафовали за ненадлежащую рекламу лекарства - РИА Новости, 12.01.2023
"Эвалар" оштрафовали за ненадлежащую рекламу лекарства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ наложила штраф в размере 300 тысяч рублей на российскую фармацевтическую компанию "Эвалар" за ненадлежащую рекламу... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T18:25
2023-01-12T18:25
2023-01-12T18:25
общество
россия
эвалар
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
реклама
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ наложила штраф в размере 300 тысяч рублей на российскую фармацевтическую компанию "Эвалар" за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата "Гинкоум", сообщает ведомство. "В ФАС России поступила жалоба на рекламу лекарственного препарата "Гинкоум", распространяемую в эфире телеканалов "Россия 1" и "НТВ". В рекламном ролике производитель гарантировал положительное действие лекарственного препарата и его эффективность в лечении заболеваний вен и крови. Комиссия ФАС России признала рекламу лекарственного препарата "Гинкоум" ненадлежащей", - говорится в сообщении. Уточняется, что в соответствии с законодательством реклама лекарственного препарата не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий. "Антимонопольная служба выдала ЗАО "Эвалар" как рекламодателю предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. Также ведомство наложило на компанию штраф в размере 300 тысяч рублей", - добавляется в сообщении ведомства. В 2019 году служба уже привлекала компанию "Эвалар" к административной ответственности за ненадлежащую рекламу этого же препарата, напомнило ведомство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, эвалар, федеральная антимонопольная служба (фас россии), реклама
Общество, Россия, Эвалар, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Реклама
"Эвалар" оштрафовали за ненадлежащую рекламу лекарства
ФАС оштрафовала "Эвалар" за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата "Гинкоум"
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ наложила штраф в размере 300 тысяч рублей на российскую фармацевтическую компанию "Эвалар" за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата "Гинкоум", сообщает
ведомство.
"В ФАС России поступила жалоба на рекламу лекарственного препарата "Гинкоум", распространяемую в эфире телеканалов "Россия 1" и "НТВ". В рекламном ролике производитель гарантировал положительное действие лекарственного препарата и его эффективность в лечении заболеваний вен и крови. Комиссия ФАС России признала рекламу лекарственного препарата "Гинкоум" ненадлежащей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в соответствии с законодательством реклама лекарственного препарата не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий.
"Антимонопольная служба выдала ЗАО "Эвалар" как рекламодателю предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. Также ведомство наложило на компанию штраф в размере 300 тысяч рублей", - добавляется в сообщении ведомства.
В 2019 году служба уже привлекала компанию "Эвалар" к административной ответственности за ненадлежащую рекламу этого же препарата, напомнило ведомство.