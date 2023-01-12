Экс-посол США в России заявил, что не видит проблем со здоровьем у Путина
Экс-посол США в России Салливан заявил, что не видит проблем со здоровьем у Путина
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкБывший посол США в России Джон Джозеф Салливан
Бывший посол США в России Джон Джозеф Салливан. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Экс-посол США в РФ Джон Салливан заявил, что у него нет оснований предполагать наличие серьезных проблем со здоровьем у российского президента Владимира Путина.
В интервью изданию Foreign Policy дипломат, завершивший работу в Москве в прошлом году, процитировал шефа ЦРУ Уильяма Бернса, который по тому же поводу сказал, что "проблема со здоровьем Путина в том, что он слишком здоров".
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"У меня нет оснований считать, что существует серьезная проблема со здоровьем, из-за которой он бы был на пороге смерти... У меня нет причин считать, что он кто-то еще, кроме как стареющий 70-летний русский мужчина, который получает медицинское обслуживание мирового класса, но находится прямо сейчас под мирового класса стрессом", - сказал Салливан.
Он добавил, что многократно видел Путина вблизи в 2021 году и всякий раз думал, что для своего возраста тот "отлично выглядит". "У него были ясные глаза. В сравнении с людьми вокруг него он выглядел отлично. Но я заметил, что в 2022 году его лицо стало одутловатым, его внешность изменилась. Черт возьми, и моя внешность поменялась из-за стресса в Москве", - сказал Салливан.
Он напомнил, что американские власти не раз ошибались в оценках состояния здоровья иностранных лидеров. "Я взаимодействовал с администрацией (президента США Джорджа) Буша в августе 2006 года, когда разведывательное сообщество считало, что (бывшему кубинскому лидеру) Фиделю Кастро остается жить три месяца. Такая же ошибка была с Аятоллой Хомейни в Иране", - сказал Салливан.
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