https://ria.ru/20230112/putin-1844382383.html

Путин проведет встречу с губернатором Липецкой области

Путин проведет встречу с губернатором Липецкой области - РИА Новости, 12.01.2023

Путин проведет встречу с губернатором Липецкой области

Президент России Владимир Путин в четверг пообщается с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:40

2023-01-12T13:40

2023-01-12T13:40

политика

владимир путин

игорь артамонов

липецкая область

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг пообщается с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня у президента рутинный рабочий день в Ново-Огарево. Вы, собственно, наверное, поняли вот как раз и по совещаниям... он все время ссылается на ежедневные контакты почти со всеми членами кабинета министров и так далее, поэтому вся вот эта ежедневная работа, конечно, остается за камерой. Сегодня же будет в открытом режиме общение с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым", - сказал Песков. -0-

https://ria.ru/20230112/vstrecha-1844381709.html

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Владимир Лаврентьев

политика, владимир путин, игорь артамонов, липецкая область, россия, дмитрий песков