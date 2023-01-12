https://ria.ru/20230112/putin-1844382383.html
Путин проведет встречу с губернатором Липецкой области
Путин проведет встречу с губернатором Липецкой области - РИА Новости, 12.01.2023
Путин проведет встречу с губернатором Липецкой области
Президент России Владимир Путин в четверг пообщается с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:40
2023-01-12T13:40
2023-01-12T13:40
политика
владимир путин
игорь артамонов
липецкая область
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг пообщается с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня у президента рутинный рабочий день в Ново-Огарево. Вы, собственно, наверное, поняли вот как раз и по совещаниям... он все время ссылается на ежедневные контакты почти со всеми членами кабинета министров и так далее, поэтому вся вот эта ежедневная работа, конечно, остается за камерой. Сегодня же будет в открытом режиме общение с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым", - сказал Песков. -0-
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, игорь артамонов, липецкая область, россия, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Игорь Артамонов, Липецкая область, Россия, Дмитрий Песков
Путин проведет встречу с губернатором Липецкой области
Песков: президент Путин в четверг пообщается с губернатором Липецкой области Артамоновым