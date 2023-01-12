https://ria.ru/20230112/putin-1844267421.html

Путин заявил о необходимости усилить надзор за выполнением гособоронзаказа

Путин заявил о необходимости усилить надзор за выполнением гособоронзаказа - РИА Новости, 12.01.2023

Путин заявил о необходимости усилить надзор за выполнением гособоронзаказа

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости со стороны прокуратуры усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T00:17

2023-01-12T00:17

2023-01-12T00:17

владимир путин

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости со стороны прокуратуры усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа. Глава государства также заявил, что главное в работе органов прокуратуры, чтобы россияне чувствовали, что они находятся под защитой закона. День работника прокуратуры РФ отмечается в стране 12 января.

https://ria.ru/20221229/vooruzhenie-1842346434.html

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2023

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владимир путин, россия