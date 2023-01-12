https://ria.ru/20230112/putin-1844267421.html
Путин заявил о необходимости усилить надзор за выполнением гособоронзаказа
Путин заявил о необходимости усилить надзор за выполнением гособоронзаказа - РИА Новости, 12.01.2023
Путин заявил о необходимости усилить надзор за выполнением гособоронзаказа
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости со стороны прокуратуры усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T00:17
2023-01-12T00:17
2023-01-12T00:17
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости со стороны прокуратуры усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа. Глава государства также заявил, что главное в работе органов прокуратуры, чтобы россияне чувствовали, что они находятся под защитой закона. День работника прокуратуры РФ отмечается в стране 12 января.
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владимир путин, россия
Путин заявил о необходимости усилить надзор за выполнением гособоронзаказа
Путин заявил о необходимости усилить надзор за своевременным выполнением гособоронзаказа
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости со стороны прокуратуры усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа.
"Отдельно обращаю внимание на необходимость усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа", - сказал он в своем поздравлении сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником.
Глава государства также заявил, что главное в работе органов прокуратуры, чтобы россияне чувствовали, что они находятся под защитой закона.
День работника прокуратуры РФ отмечается в стране 12 января.