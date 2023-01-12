https://ria.ru/20230112/putin-1844267307.html

Путин призвал устранять нарушения законодательства в сфере экономики

Путин призвал устранять нарушения законодательства в сфере экономики - РИА Новости, 12.01.2023

Путин призвал устранять нарушения законодательства в сфере экономики

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости устранять нарушения законодательства в экономической сфере и защищать права предпринимателей. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T00:15

2023-01-12T00:15

2023-01-12T00:15

владимир путин

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости устранять нарушения законодательства в экономической сфере и защищать права предпринимателей. День работника прокуратуры РФ отмечается в стране 12 января. Глава государства в своем поздравлении сотрудникам ведомства отметил также работу по восстановлению прав пенсионеров. "Особо отмечу вашу работу по восстановлению прав пенсионеров, инвалидов, детей-сирот. Прошу и впредь уделять этому направлению самое пристальное внимание, так же как и своевременному устранению нарушений федерального законодательства в экономической сфере, защите прав предпринимателей. Ваш безусловный приоритет - это и усиление координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью", - сказал он. Путин также выразил уверенность, что российские прокуроры будут и дальше осуществлять строгий надзор за надлежащим исполнением законов, защищать людей от беззакония, равнодушия и произвола.

https://ria.ru/20221027/ekonomika-1827354634.html

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владимир путин, россия