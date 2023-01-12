https://ria.ru/20230112/putin-1844267198.html

Путин призвал уделять особое внимание соблюдению прав участников СВО

Путин призвал уделять особое внимание соблюдению прав участников СВО - РИА Новости, 12.01.2023

Путин призвал уделять особое внимание соблюдению прав участников СВО

Президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником заявил о том, что важно уделять особое внимание соблюдению... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T00:12

2023-01-12T00:12

2023-01-12T00:18

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником заявил о том, что важно уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. День работника прокуратуры РФ отмечается в стране 12 января. "Важно уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Хочу подчеркнуть, прокуроры обладают всеми необходимыми полномочиями, чтобы эффективно решать названные и другие значимые задачи. Уверен, вы приложите для этого максимум усилий", - сказал он в своем поздравлении.Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842962905.html

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россия, владимир путин