https://ria.ru/20230112/putin-1844267198.html
Путин призвал уделять особое внимание соблюдению прав участников СВО
Путин призвал уделять особое внимание соблюдению прав участников СВО - РИА Новости, 12.01.2023
Путин призвал уделять особое внимание соблюдению прав участников СВО
Президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником заявил о том, что важно уделять особое внимание соблюдению... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T00:12
2023-01-12T00:12
2023-01-12T00:18
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником заявил о том, что важно уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. День работника прокуратуры РФ отмечается в стране 12 января. "Важно уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Хочу подчеркнуть, прокуроры обладают всеми необходимыми полномочиями, чтобы эффективно решать названные и другие значимые задачи. Уверен, вы приложите для этого максимум усилий", - сказал он в своем поздравлении.Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
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россия, владимир путин
00:12 12.01.2023 (обновлено: 00:18 12.01.2023)
Путин призвал уделять особое внимание соблюдению прав участников СВО
Путин заявил, что важно уделять особое внимание соблюдению прав прав участников СВО
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником заявил о том, что важно уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев.
День работника прокуратуры РФ отмечается в стране 12 января.
"Важно уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Хочу подчеркнуть, прокуроры обладают всеми необходимыми полномочиями, чтобы эффективно решать названные и другие значимые задачи. Уверен, вы приложите для этого максимум усилий", - сказал он в своем поздравлении.
Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.