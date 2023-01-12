https://ria.ru/20230112/putin-1844267014.html

Путин призвал сделать все для защиты прав жителей новых регионов

Путин призвал сделать все для защиты прав жителей новых регионов - РИА Новости, 12.01.2023

Путин призвал сделать все для защиты прав жителей новых регионов

Важно сделать все, чтобы защитить конституционные права и безопасность жителей новых российских регионов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T00:08

2023-01-12T00:08

2023-01-12T00:11

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Важно сделать все, чтобы защитить конституционные права и безопасность жителей новых российских регионов, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в своем поздравлении сотрудников органов прокуратуры с профессиональным праздником отметил, что ключевыми направлениями работы остаются противодействие экстремизму и коррупции, защита прав предпринимателей и природоохранная деятельность. "И, конечно, важно оказать содействие сложной, комплексной работе по интеграции в единое правовое пространство страны новых регионов России, сделать все, чтобы защитить конституционные права, безопасность живущих здесь людей", - сказал он. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. День работника прокуратуры РФ отмечается в стране 12 января.

https://ria.ru/20230111/doklad-1844179411.html

https://ria.ru/20230111/putin-1844161260.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика