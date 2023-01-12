https://ria.ru/20230112/prazdniki-1844281607.html
Больше половины россиян высказались против выходного на старый Новый год
Больше половины россиян высказались против выходного на старый Новый год - РИА Новости, 12.01.2023
Больше половины россиян высказались против выходного на старый Новый год
Большинство россиян не желают, чтобы старый Новый год стал официальным праздником и выходным днем, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T07:55
2023-01-12T07:55
2023-01-12T07:55
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Большинство россиян не желают, чтобы старый Новый год стал официальным праздником и выходным днем, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Только каждый третий россиянин (32%) хотел бы, чтобы старый Новый год стал официальным государственным праздником и выходным днем, против этого же выступают 56%. По их мнению, праздников в календаре и так достаточно: "Только с каникул вышли!", - подчеркивается в исследовании, проведенном с 9 по 11 января среди 1600 респондентов – представителей экономически активного населения из всех округов страны. Тем не менее, сообщается в нем, отмечать старый Новый год в нынешнем году собирается каждый четвертый россиянин (25%) - чуть больше, чем в прошлом году. При этом, судя по комментариям респондентов, сообщается в нем, чаще всего сегодня речь идет не об обильном застолье, а о домашнем скромном чаепитии. "На работе же старый Новый год отпразднуют только 3%, большинство также ограничится чаем-кофе со сладостями", - говорится в исследовании.
https://ria.ru/20230111/opros-1844021455.html
https://ria.ru/20230103/vykhodnye-1842911496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество
Больше половины россиян высказались против выходного на старый Новый год
Опрос: больше половины россиян не хотят, чтобы старый Новый год стал выходным днем
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Большинство россиян не желают, чтобы старый Новый год стал официальным праздником и выходным днем, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Только каждый третий россиянин (32%) хотел бы, чтобы старый Новый год стал официальным государственным праздником и выходным днем, против этого же выступают 56%. По их мнению, праздников в календаре и так достаточно: "Только с каникул вышли!", - подчеркивается в исследовании, проведенном с 9 по 11 января среди 1600 респондентов – представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Тем не менее, сообщается в нем, отмечать старый Новый год в нынешнем году собирается каждый четвертый россиянин (25%) - чуть больше, чем в прошлом году.
"Однако в целом популярность этого праздника снижается: если в 2012 году Новый год по старому календарю встречали 46%, то в 2015 году - уже 30%, а в 2021 году - только 26%", - указывается в исследовании.
При этом, судя по комментариям респондентов, сообщается в нем, чаще всего сегодня речь идет не об обильном застолье, а о домашнем скромном чаепитии.
"На работе же старый Новый год отпразднуют только 3%, большинство также ограничится чаем-кофе со сладостями", - говорится в исследовании.