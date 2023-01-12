https://ria.ru/20230112/pozhar-1844276513.html

В Петербурге локализовали пожар в складском здании

В Петербурге локализовали пожар в складском здании - РИА Новости, 12.01.2023

В Петербурге локализовали пожар в складском здании

Пожар в одноэтажном складском здании в Калининском районе Санкт-Петербурга локализован на площади 400 квадратных метров, сведений о пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T05:28

2023-01-12T05:28

2023-01-12T05:28

происшествия

санкт-петербург

калининский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пожар в одноэтажном складском здании в Калининском районе Санкт-Петербурга локализован на площади 400 квадратных метров, сведений о пострадавших нет, сообщает городское ГУМЧС. Ранее ведомство сообщило о возгорании в одноэтажном складском здании на Свердловской набережной, 4, литера Б. Пожару был присвоен второй ранг. "В одноэтажном складском здании размером 15 на 40 метров происходило горение на площади 400 квадратных метров ... В 4.36 пожар локализован ... Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении на сайте МЧС.

https://ria.ru/20230112/pozhar-1844275456.html

санкт-петербург

калининский район

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происшествия, санкт-петербург, калининский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)