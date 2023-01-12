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"Движение первых" отправило участникам СВО шоколадки с детскими рисунками - РИА Новости, 12.01.2023
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"Движение первых" отправило участникам СВО шоколадки с детскими рисунками
"Движение первых" отправило участникам СВО шоколадки с детскими рисунками - РИА Новости, 12.01.2023
"Движение первых" отправило участникам СВО шоколадки с детскими рисунками
Представители Российского движения детей и молодежи "Движение первых" передали участникам СВО больше четырех тысяч шоколадок с детскими рисунками на обертках,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:40
2023-01-12T16:40
специальная военная операция на украине
общество
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Представители Российского движения детей и молодежи "Движение первых" передали участникам СВО больше четырех тысяч шоколадок с детскими рисунками на обертках, сообщает пресс-служба организации. "Шоколад с детскими рисунками на обертках добрался до передовой. Больше четырех тысяч "сладких посылок" вместе с "добрыми письмами" передали российским военным представители "Движения первых" в Луганской и Донецкой Народных Республиках", - говорится в сообщении. Уточняется, что на обертках разместили шесть разных рисунков. Из выбрали из более, чем двух тысяч вариантов, присланных детьми в рамках акции "Мы вместе. дети".
https://ria.ru/20221210/risunki-1837769328.html
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общество, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
Специальная военная операция на Украине, Общество, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение первых"
16:40 12.01.2023
 
"Движение первых" отправило участникам СВО шоколадки с детскими рисунками

"Движение первых" отправило участникам СВО шоколад с детскими рисунками и добрыми письмами

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Представители Российского движения детей и молодежи "Движение первых" передали участникам СВО больше четырех тысяч шоколадок с детскими рисунками на обертках, сообщает пресс-служба организации.
"Шоколад с детскими рисунками на обертках добрался до передовой. Больше четырех тысяч "сладких посылок" вместе с "добрыми письмами" передали российским военным представители "Движения первых" в Луганской и Донецкой Народных Республиках", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на обертках разместили шесть разных рисунков. Из выбрали из более, чем двух тысяч вариантов, присланных детьми в рамках акции "Мы вместе. дети".
Художник доставил детские письма и рисунки бойцам на фронт - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря 2022, 19:21
Художник доставил детские письма и рисунки бойцам на фронтХудожник, преподаватель, член военно-исторического общества России Валерий Букша привез на фронт письма и рисунки от школьников Ставропольского края. Бойцы батальона "Русь" с благодарностью приняли более 100 детских писем. Они передадут их сослуживцам на передовую.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоОбщероссийское движение детей и молодежи "Движение первых"
 
 
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