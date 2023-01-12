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"Движение первых" отправило участникам СВО шоколадки с детскими рисунками
"Движение первых" отправило участникам СВО шоколадки с детскими рисунками - РИА Новости, 12.01.2023
"Движение первых" отправило участникам СВО шоколадки с детскими рисунками
Представители Российского движения детей и молодежи "Движение первых" передали участникам СВО больше четырех тысяч шоколадок с детскими рисунками на обертках,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:40
2023-01-12T16:40
2023-01-12T16:40
специальная военная операция на украине
общество
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Представители Российского движения детей и молодежи "Движение первых" передали участникам СВО больше четырех тысяч шоколадок с детскими рисунками на обертках, сообщает пресс-служба организации. "Шоколад с детскими рисунками на обертках добрался до передовой. Больше четырех тысяч "сладких посылок" вместе с "добрыми письмами" передали российским военным представители "Движения первых" в Луганской и Донецкой Народных Республиках", - говорится в сообщении. Уточняется, что на обертках разместили шесть разных рисунков. Из выбрали из более, чем двух тысяч вариантов, присланных детьми в рамках акции "Мы вместе. дети".
https://ria.ru/20221210/risunki-1837769328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
Специальная военная операция на Украине, Общество, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение первых"
"Движение первых" отправило участникам СВО шоколадки с детскими рисунками
"Движение первых" отправило участникам СВО шоколад с детскими рисунками и добрыми письмами