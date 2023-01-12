https://ria.ru/20230112/podarki-1844441916.html

"Движение первых" отправило участникам СВО шоколадки с детскими рисунками

"Движение первых" отправило участникам СВО шоколадки с детскими рисунками - РИА Новости, 12.01.2023

"Движение первых" отправило участникам СВО шоколадки с детскими рисунками

Представители Российского движения детей и молодежи "Движение первых" передали участникам СВО больше четырех тысяч шоколадок с детскими рисунками на обертках,... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:40

2023-01-12T16:40

2023-01-12T16:40

специальная военная операция на украине

общество

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839378253_0:132:3171:1916_1920x0_80_0_0_fee325c919ba8a05502ff2cf9855d9f5.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Представители Российского движения детей и молодежи "Движение первых" передали участникам СВО больше четырех тысяч шоколадок с детскими рисунками на обертках, сообщает пресс-служба организации. "Шоколад с детскими рисунками на обертках добрался до передовой. Больше четырех тысяч "сладких посылок" вместе с "добрыми письмами" передали российским военным представители "Движения первых" в Луганской и Донецкой Народных Республиках", - говорится в сообщении. Уточняется, что на обертках разместили шесть разных рисунков. Из выбрали из более, чем двух тысяч вариантов, присланных детьми в рамках акции "Мы вместе. дети".

https://ria.ru/20221210/risunki-1837769328.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"