https://ria.ru/20230112/plov-1844446396.html
В Ташкенте мэрия в холода стала раздавать плов
В Ташкенте мэрия в холода стала раздавать плов - РИА Новости, 12.01.2023
В Ташкенте мэрия в холода стала раздавать плов
Хокимият (мэрия) Ташкента в наступившие холода начал бесплатно раздавать плов малоимущим гражданам, работникам коммунальных служб и постовым на дорогах,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:49
2023-01-12T16:49
2023-01-12T16:49
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ТАШКЕНТ, 12 янв – РИА Новости. Хокимият (мэрия) Ташкента в наступившие холода начал бесплатно раздавать плов малоимущим гражданам, работникам коммунальных служб и постовым на дорогах, сообщает в четверг пресс-служба администрации столицы Узбекистана. По данным Узгидромета, с 10 января в Узбекистане температура воздуха ночью упала до минус 17 градусов, днем - до 8 -10 градусов мороза. "В связи с аномально холодной погодой, царящей в эти дни в столице, с 12 по 16 января хокимият Ташкента производит раздачу бесплатного плова в банкетных залах нашего города", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии. По данным пресс-службы, плов будут раздавать людям из малообеспеченных семей, а также работникам коммунальных служб, управления благоустройства и сотрудникам Главного управления безопасности дорожного движения (ГУБДД).
https://ria.ru/20230104/uzbekistan-1843008642.html
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ташкент, узбекистан, в мире
Ташкент, Узбекистан, В мире
В Ташкенте мэрия в холода стала раздавать плов
В Ташкенте мэрия в холода стала раздавать плов малоимущим, коммунальщикам и постовым
ТАШКЕНТ, 12 янв – РИА Новости.
Хокимият (мэрия) Ташкента в наступившие холода начал бесплатно раздавать плов малоимущим гражданам, работникам коммунальных служб и постовым на дорогах, сообщает
в четверг пресс-служба администрации столицы Узбекистана.
По данным Узгидромета, с 10 января в Узбекистане температура воздуха ночью упала до минус 17 градусов, днем - до 8 -10 градусов мороза.
"В связи с аномально холодной погодой, царящей в эти дни в столице, с 12 по 16 января хокимият Ташкента производит раздачу бесплатного плова в банкетных залах нашего города", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.
По данным пресс-службы, плов будут раздавать людям из малообеспеченных семей, а также работникам коммунальных служб, управления благоустройства и сотрудникам Главного управления безопасности дорожного движения (ГУБДД).