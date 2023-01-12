https://ria.ru/20230112/plov-1844446396.html

В Ташкенте мэрия в холода стала раздавать плов

В Ташкенте мэрия в холода стала раздавать плов - РИА Новости, 12.01.2023

В Ташкенте мэрия в холода стала раздавать плов

Хокимият (мэрия) Ташкента в наступившие холода начал бесплатно раздавать плов малоимущим гражданам, работникам коммунальных служб и постовым на дорогах,... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:49

2023-01-12T16:49

2023-01-12T16:49

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ТАШКЕНТ, 12 янв – РИА Новости. Хокимият (мэрия) Ташкента в наступившие холода начал бесплатно раздавать плов малоимущим гражданам, работникам коммунальных служб и постовым на дорогах, сообщает в четверг пресс-служба администрации столицы Узбекистана. По данным Узгидромета, с 10 января в Узбекистане температура воздуха ночью упала до минус 17 градусов, днем - до 8 -10 градусов мороза. "В связи с аномально холодной погодой, царящей в эти дни в столице, с 12 по 16 января хокимият Ташкента производит раздачу бесплатного плова в банкетных залах нашего города", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии. По данным пресс-службы, плов будут раздавать людям из малообеспеченных семей, а также работникам коммунальных служб, управления благоустройства и сотрудникам Главного управления безопасности дорожного движения (ГУБДД).

https://ria.ru/20230104/uzbekistan-1843008642.html

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ташкент, узбекистан, в мире