Рейтинг@Mail.ru
В Ташкенте мэрия в холода стала раздавать плов - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230112/plov-1844446396.html
В Ташкенте мэрия в холода стала раздавать плов
В Ташкенте мэрия в холода стала раздавать плов - РИА Новости, 12.01.2023
В Ташкенте мэрия в холода стала раздавать плов
Хокимият (мэрия) Ташкента в наступившие холода начал бесплатно раздавать плов малоимущим гражданам, работникам коммунальных служб и постовым на дорогах,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:49
2023-01-12T16:49
ташкент
узбекистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810370439_0:178:3072:1906_1920x0_80_0_0_47312e285078c3e0965b1514c92e0523.jpg
ТАШКЕНТ, 12 янв – РИА Новости. Хокимият (мэрия) Ташкента в наступившие холода начал бесплатно раздавать плов малоимущим гражданам, работникам коммунальных служб и постовым на дорогах, сообщает в четверг пресс-служба администрации столицы Узбекистана. По данным Узгидромета, с 10 января в Узбекистане температура воздуха ночью упала до минус 17 градусов, днем - до 8 -10 градусов мороза. "В связи с аномально холодной погодой, царящей в эти дни в столице, с 12 по 16 января хокимият Ташкента производит раздачу бесплатного плова в банкетных залах нашего города", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии. По данным пресс-службы, плов будут раздавать людям из малообеспеченных семей, а также работникам коммунальных служб, управления благоустройства и сотрудникам Главного управления безопасности дорожного движения (ГУБДД).
https://ria.ru/20230104/uzbekistan-1843008642.html
ташкент
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810370439_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_039cac575b0134235812f332ffa26dda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ташкент, узбекистан, в мире
Ташкент, Узбекистан, В мире
16:49 12.01.2023
 
В Ташкенте мэрия в холода стала раздавать плов

В Ташкенте мэрия в холода стала раздавать плов малоимущим, коммунальщикам и постовым

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПлов, приготовленный в Ташкенте
Плов, приготовленный в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Плов, приготовленный в Ташкенте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 12 янв – РИА Новости. Хокимият (мэрия) Ташкента в наступившие холода начал бесплатно раздавать плов малоимущим гражданам, работникам коммунальных служб и постовым на дорогах, сообщает в четверг пресс-служба администрации столицы Узбекистана.
По данным Узгидромета, с 10 января в Узбекистане температура воздуха ночью упала до минус 17 градусов, днем - до 8 -10 градусов мороза.
Снег на дороге - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 08:38
С закрытого перевала в Узбекистане эвакуировали около 400 человек
"В связи с аномально холодной погодой, царящей в эти дни в столице, с 12 по 16 января хокимият Ташкента производит раздачу бесплатного плова в банкетных залах нашего города", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.
По данным пресс-службы, плов будут раздавать людям из малообеспеченных семей, а также работникам коммунальных служб, управления благоустройства и сотрудникам Главного управления безопасности дорожного движения (ГУБДД).
Опрос
Вам нравятся морозы?
Проголосовали:23469
9 января, 15:03
 
ТашкентУзбекистанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала